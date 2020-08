Bélarus: vers un avis de défaite pour l’UE et ses marionnettes d' »opposition »…

Front uni au Bélarus: les Gilets Jaunes à l’usine!!!

Plus de deux semaines, déjà, après avoir réussi à lancer une partie de la jeunesse biélorusse dans les émeutes « postélectorales », l’opposition prétend maintenant mener une « révolution pacifique ». Après avoir appelé à une « généralisation » des grèves, elle constate en fait leur échec total en termes de perturbation de la production et le caractère purement « symbolique » des prétendus « comités de grève » qui ne font, dans la plupart des cas, que de l’agit-prop aux portes des usines, et pour des grèves illégales, car politiques, et sans écho réel.

Alors que la loi biélorusse prévoit le vote de la grève à bulletin secret et à la majorité des deux-tiers, soit 66% des voix des ouvriers. C’est-à-dire, pourtant, encore en dessous des 70 à 90% de soutiens que l’opposition revendique maintenant parmi la population…!

Pourquoi l’opposition ne tente-t-elle pas d’imposer comme première revendication le vote de la grève dans les entreprises ? Pourquoi, sinon parce qu’elle ne peut que constater son échec dans sa tentative d’entraîner également, après la jeunesse, une partie au moins significative de la classe ouvrière ?

En réalité le passage à la « révolution pacifique » lui a été simplement imposé par un rapport de forces politiques réel insuffisant pour créer un nouveau « Maïdan » au Bélarus.



Mais désormais plus que jamais sous la pression de ses « parrains » occidentaux elle ne peut encore « lâcher le morceau » sans avoir bu le calice jusqu’à la lie… Les rapaces de tous côtés qui entendaient dépecer le Bélarus espèrent encore pouvoir compter sur un « pourrissement » de la situation, et sur la division de la population, que ce conflit a malheureusement généré.

En termes de popularité, l’État biélorusse a donc payé le prix pour une éradication rapide de toute base possible d’un « Maïdan biélorusse », même si, comme on le voit aujourd’hui, ce prix est relatif et très loin de ce qu’avancent les médias occidentaux qui sont le soutien essentiel de l’opposition, avec, en renfort, une bonne partie de la presse russe, œuvrant pour le compte des oligarques, à l’affût d’une « compradorisation » du Bélarus, style « années 90-Eltsine ».

Au Bélarus, un des rares pays a avoir refusé l’instrumentalisation politique et financière de l’épidémie Covid-19, la réalité est, en toutes choses, loin du spectacle médiatique que l’on nous en donne en Occident, avec l’espoir de cautionner le dépeçage pseudo « démocratique » de ce courageux petit pays.

Solidarité internationale avec le Bélarus!

Une étude détaillée des raisons du passage du stade « émeutes nocturnes » au stade « révolution pacifique »:

Belarus : Good Bye . . . Who ?

LE 16 AOÛT A MINSK: RÉSISTANCE POPULAIRE!!!

AUTRES ACTIONS DE LA RÉSISTANCE >>>

Par l’entremise d' »euronews » l’UE prépare son acte de capitulation face à la Résistance du peuple biélorusse et de son Président récemment réélu:

Le bureau de Bruxelles

Bélarus : l’Europe doit agir avec prudence

« Prendre position face au chaos bélarusse est un exercice diplomatique pour l’Union européenne. Après avoir condamnée la fraude électorale qui a permis à Loukachenko d’obtenir la présidence pour la sixième fois, l’UE se demande comment soutenir la demande de démocratie dans ce pays.

>>>ELLE SE DEMANDE SURTOUT COMMENT JUSTIFIER SON INTERVENTIONNISME!!!

« L’influence de l’UE en Bélarus est très limitée, contrairement à celle de la Russie, de sorte qu’à court terme, il se peut que l’UE n’ait plus aucun poids sur ce qu’il se passe. Néanmoins, je dirais que le soutien humanitaire moral et pratique aux manifestants bélarusses et à la société civile est très important », explique Kristi Raik du Centre international pour la défense et la sécurité.

>>>AUTREMENT DIT, LA BATAILLE EST PERDUE, MAIS ON VEUT SE DONNER UNE CHANCE POUR LA PROCHAINE, ET PAR TOUS LES MOYENS!!!

L’UE demande au président Loukachenko de nouvelles élections transparentes, bien que pour le moment ce ne soit pas une option pour le régime au pouvoir.

« Nous sommes en faveur de la démocratie, de l’État de droit et d’élections libres et équitables. C’est pourquoi ces nouvelles élections doivent se dérouler sous la supervision d’organisations internationales et la meilleure, de mon point de vue, est celle de l’OSCE car cette organisation regroupe non seulement des pays européens, mais aussi les États-Unis, le Canada, le Bélarus et la Russie », ajouteDavid Mc Allister, député européen et président de la commission des affaires étrangères au PPE.

>>>LA DÉMOCRATIE EST TOUJOURS LE PRETEXTE DES GUERRES OCCIDENTALES, ET A DÉFAUT, LE MOYYEN DE FAIRE RENTRER LE LOUP DANS LA BERGERIE!!!

Les dirigeants européens menacent d’imposer des sanctions ciblées contre les responsables de la violence et de la falsification des résultats électoraux.

Mais pour Jelena Milic du centre d’études euro-atlantiques, « les sanctions sont toujours à la limite du supportable. Je pense que ce que l’UE a fait correctement, c’est de rejeter les résultats des élections au bon moment. Je pense qu’une tentative de médiation entre les partis d’opposition, les institutions électorales et le régime en place serait une bonne chose car la médiation légitimerait l’opposition et il y a des revendications ».

>>> UN AVEU DE A NON-LEGITIMITÉ ACTUELLE DE CETTE OPPOSITION!!!

Pour l’instant, le Kremlin semble être le seul interlocuteur de Loukachenko. L’enjeu est de taille pour éviter une autre Maïdan comme lors de la révolution ukrainienne. Le désengagement des Etats-Unis donne à Bruxelles une raison de plus d’agir avec prudence. »

>>>UNE PHRASE QUI N’A AUCUN SENS, SINON COMME AVEU QUE LEUR TENTATIVE DE « MAÏDAN BÉLORUSSE » EST DÉSORMAIS CADUQUE!!!

https://fr.euronews.com/2020/08/26/belarus-l-europe-doit-agir-avec-prudence