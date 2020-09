Bélarus, mythes et réalités: les mensonges de l’AFP et autres médias complices du coup d’État.

Selon l’AFP, ce Dimanche 6 Septembre, à Minsk

« Plus de 100.000 personnes ont rejoint le centre-ville par cortèges avant de se réunir devant le palais de l’Indépendance, siège de la présidence, selon des journalistes de l’AFP qui estiment que la foule était plus imposante encore que lors des précédents dimanches. »

https://www.lepoint.fr/monde/belarus-des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-malgre-la-reponse-policiere-06-09-2020-2390542_24.php

En quatre photos, ci-dessus, émanant de quatre médias différents, mais sensiblement cadrées de la même façon, avec le carrefour de la Stèle de Minsk-Ville-Héroïque au premier plan, on voit ce qu’il en est réellement au fil des quatre dernières semaines, en commençant par la manif du 16 Août.

Des quatre, elle reste manifestement la plus importante, même si elle ne fait évidemment pas les « 100 000 » annoncés, selon l’AFP et la plupart des médias, certains « surenchérissant » encore, sur ce nombre en réalité purement mythique, ici, on le voit bien.

Les photos en perspective « rasante » plus souvent publiées donnent une impression de densité de foule, qui est démentie par les vidéos de survol en drone, et même par cette simple vue d’ensemble.

Un chiffre entre 40 000 et 50 000 est probablement plus près de la vérité.

A rappeler qu’au même moment Loukachenko s’exprimait directement devant une foule également très importante, rassemblée sur la Place de l’Indépendance…

Ce qui relativise les affirmations de son « isolement » par rapport à la population biélorusse!

La deuxième prétendue « grande manif de l’opposition » marquait carrément un recul évident, l’essentiel en étant concentré dans le quart opposé du carrefour de la stèle, rendue inaccessible aux manifestants. Elle constitue à peine la moitié de la précédente, soit tout au plus 20 000 participants, très loin des mythiques « 100 000 » encore revendiqués…

Échaudés, les principaux médias ont provisoirement évité les chiffres au lendemain de la troisième manif, celle du 30 Août, coïncidant avec l’anniversaire du Président Loukachenko, alors qu’elle avait en fait connu un net regain, en réalité, sans toutefois atteindre l’ampleur de celle du 16 Août, et même loin de là.

Entre 25 000 et 30 000 parait être une évaluation correcte. La comparaison avec la toute dernière, celle du 6 septembre, est utile et intéressante, vu qu’elle se dirige également vers le Palais de l’Indépendance, où elle se trouve déjà bloquée, tout en occupant encore largement le carrefour de la Stèle.

Celle du 6 septembre, qui fait donc l’objet d’affirmations péremptoires des « journalistes de l’AFP », marque en réalité un nouveau recul, comme on peu le voir sur la photo « euroradio » republiée par Msk.ru…

La queue du cortège est déjà en train de libérer, pour l’essentiel, le carrefour de la Stèle, alors que la tête n’a pas encore atteint le barrage de blocage au Palais de l’Indépendance.

« Euroradio », c’est, en réalité, la version UE de RFERL, la radio gouvernementale US qui sature à longueur d’années l’espace médiatique en Europe de l’Est, depuis la guerre froide…

Et alors que Msk.ru a eut l’honnêteté de publier la photo dans son cadrage original, « euroradio » a cru bon, pour sa propre publication, de tronquer la partie inférieure de sa propre photo, incluant pourtant leur logo originel, mais supprimant ainsi le « vide » relatif du carrefour de la Stèle! De même, la partie gauche, avec les immeubles, qui donnent pourtant un bon repère photo, comme on peut le voir à la suite…

Sur cette photo on voit nettement le barrage à hauteur d’une dernière file de sapins, sur la droite, avant le Palais de l’indépendance.

On a également ainsi une bonne idée de la densité de la foule, et même en supposant une densité comparable jusqu’au carrefour de la stèle, ce qui n’est pas réellement le cas, comme on vient de le voir, un total de 20 000 à 25 000, pour cette manif, est largement compté, et toujours très loin des « 100 000 » et plus annoncés par l’AFP et d’autres médias, complices de cette mascarade fascisante, en réalité.

Aujourd’hui la presse occidentale verse des larmes de crocodile sur l’arrestation rocambolesque de Maria Kolesnikova, ex-« bras droit » du banquier Babariko, emprisonné non pas pour son action politique mais pour une « ponction » de 430 millions de dollars dans la banque dont il était le PDG depuis 20 ans… Si le « courage » de Maria Kolesnikova ne semble pas entièrement surfait, il se double néanmoins d’une forte dose de duplicité, au sein même du prétendu « conseil de coordination » de l’opposition…

Rappelons que ce « Conseil », c’est un peu comme si, au lendemain de l’élection présidentielle en France, un comité improbable réunissant Le Pen, Fillon, Mélenchon, Hamon, Dupont-Aignan, se proclamait représentant légal attitré pour gouverner la France, déniant la légitimité de l’élection de Macron…

En réalité, la comparaison ne tient même pas, vu qu’au premier tour, ils représentaient effectivement, et même largement, la majorité!

Alors qu’au Bélarus l’élection n’ connu qu’un seul tour, avec une majorité de 80% pour Loukachenko… Évidemment, selon les critères occidentaux, c’est ce score qui parait improbable, alors qu’une enquête de terrain de la BBC, portant acharnée à dénigrer Loukachenko, aboutit à la conclusion que les résultats son bien corrects, avec une forte disparité entre campagnes, pratiquement acquises à 100% à Loukachenko, et les villes, où l’opposition a pu faire des scores de 30 à 40%, localement.

Dans n’importe quel pays, et surtout se réclamant de la « démocratie », un « Conseil » tel que celui de Maria Kolesnikova serait immédiatement déclaré illégal et aussitôt interpellé. Ce qui est surprenant, dans cette affaire, ce n’est pas l’arrestation de cette personne, mais bien au contraire l’extraordinaire et anormale mansuétude dont elle a bénéficié jusqu’ici, alors que l’activité de son « conseil de coordination » faisait évidemment, et tout à fait logiquement, l’objet de poursuites pénales.

L’attitude du pouvoir biélorusse ne s’explique donc pas par sa prétendue « brutalité », mais bien au contraire, par sa volonté d’apaisement des rancœurs de la petite bourgeoisie urbaine fascinée par les fausses « lueurs » de l’Occident, qui n’amèneront en réalité que la perte de tous les acquis sociaux qu’elle partage pourtant avec la classe ouvrière de ce pays, en réalité majoritaire, et qui a précisément refusé en bloc, le 1er Septembre, de se laisser entrainer dans des grèves politiques réactionnaires, à l’appel de ce « Conseil » et de l’ex-candidate Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie depuis le 11 Août.

Rappelons également que son mari est emprisonné non pas pour son activité politique, mais pour une rixe particulièrement violente avec la police locale de Grodno, rixe qui lui aurait valu la prison dans n’importe quel autre État de droit, tel que le vante ailleurs cette même presse, dont les conceptions du droit sont en fait particulièrement élastiques dès qu’elle regarde vers l’Est…!!!

Le « troisième homme », Tsepkalo, lui, s’est enfui en Ukraine, via la Russie, après avoir vendu sa maison de 418 m2 à Minsk, dont il n’avait en fait pas fini de payer les travaux… Rejoint par sa femme, et par le même chemin, la veille des élections, laissant Svetlana se débrouiller avec les aléas de sa candidature « de secours »…

Le « courage » de Maria Kolesnikova, en comparaison de ce marigot, est bien celui d’une aventurière politique qui n’a effectivement pas froid aux yeux et tente de rafler la mise en « doublant » tout ce petit monde sur le terrain, y compris en « créant » son propre parti politique sur les ruines de la mouvance ultra-atlantiste et pro-occidentale initiée par son ex-« patron », le banquier Babariko.

Mais l’entêtement de cette aventurière trouve évidemment un écho favorable dans tous les États occidentaux d’ores et déjà complètements inféodés aux monopoles, à la finance mondialisée et aux principales banques centrales, et acharnés à détruire tout ce qui ressemble encore à un État réellement indépendant, comme le Bélarus tente encore de l’être.

Luniterre



PS >>> ci dessous, l’extension maximum du cortège du 6 Septembre, entre la Stèle et le barrage, à hauteur de la ligne de sapins précédent le Palais de l’Indépendance!