Lance-pierre et boulons pour casser les pare-brises, hérissons de fer faits maison pour crever les pneus, fer à béton comme matraque, tel est l’équipement du jeune « manifestant pacifique » pour l’ « inauguration de la démocratie » à Minsk !

Chaque Samedi, la prétendue « opposition démocratique » organise une « marche des femmes » pour tenter de se donner une crédibilité « pacifiste »… Néanmoins, elles y sont de moins en moins nombreuses. « Des centaines », ce dernier W-E, contre « 2000 », le précédent, selon les médias occidentaux, principaux portes paroles de cette « opposition ».

Pour mémoire, et par comparaison, ce lien vers le forum des femmes biélorusses, le 17 Septembre, aux stade « Minsk-Arena », 13 000 femmes dans la salle, avec, à 2 :39 :, l’intervention surprise du Président Loukachenko : https://youtu.be/UsTFqAznPzc

Chaque Dimanche, avec pour point stratégique le carrefour de la Stèle (*), l’ « opposition » tente de trouver un thème mobilisateur pour sa « grande manif du W-E ». Ce Dimanche 27 Septembre, suite à l’inauguration officielle du nouveau mandat du Président Loukachenko, l’ « opposition » prétendait donc « inaugurer la démocratie » au nom de Svetlana Tikhanovskaïa, revendiquant sa propre « légitimité » comme « présidente en exil », alors qu’elle n’est jamais créditée que de 10% des voix, même selon l’enquête de terrain BBC, média pourtant acharné contre Loukachenko… ! (**) Cette « inauguration de la démocratie » par l’ « opposition » n’en est donc que d’autant plus une manifestation illégale, comme toutes celles qui se sont succédé depuis le 9 Août, dont bien évidemment, les trois premières nuits d’émeutes, qui démentent, dès le départ, les prétendues intentions « pacifiques » et « démocratique » de cette fausse « opposition » et vraie entreprise de déstabilisation et de destruction, pour le compte de l’Occident.

Depuis le 12 Août, donc, la stratégie des « femmes-fleurs » n’est qu’un stratagème destiné à dissimuler l’échec de leur première tentative de coup d’Etat violent style « Maïdan » et à donner prétexte à une intervention « officielle » des puissances occidentales, et notamment, telle qu’elle se concrétise, ces jours-ci, avec le déplacement et les propos particulièrement provocants de Macron en Lituanie.

Mais l’hypocrisie et le caractère aussi peu « spontané » que possible de cette stratégie perverse se trouvent régulièrement mis à jour par des « incidents » particulièrement révélateurs, sur le terrain, même si évidemment complètement « ignorés » par les médias occidentaux, comme la triste aventure de ce jeune homme venu de Lida pour « manifester » à Minsk…

« 28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.

В Минске 27 сентября во время несанкционированного митинга на проспекте Машерова милиционеры задержали агрессивно настроенных людей.

A Minsk, le 27 Septembre, pendant la manifestation non autorisée sur l’Avenue Macherov, les policiers ont arrêté des gens aux comportements agressifs.

Среди них был житель Лиды, взявший с собой арсенал.

Parmi eux se trouvait un habitant de Lida, ayant emporté un arsenal avec lui.

Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Cette information a été publiée sur la chaîne « Télégramme » de la secrétaire de presse du Ministère de l’Intérieur du Bélarus, Olga Tchemodanova, communique l’Agence de presse BELTA.

« Среди задержанных был 22-летний житель Лиды. В столицу он приехал не с пустыми руками.

« Parmi les gens arrêtés il y avait un habitant de Lida âgé de 22 ans. Il n’était pas arrivé dans la capitale les mains vides.

Самодельные железные ежи и нож предназначались для повреждения шин в милицейских автобусах, рогатка и болты – для разбивания стекла в служебном транспорте.

Des hérissons de fer faits maison et un couteau étaient destinés à endommager les pneus des cars de police, un lance-pierre et des boulons, pour casser les pare-brises des voitures officielles.

У парня также изъяли дубинку с железным стержнем из арматуры.

Sur le gaillard on a aussi saisi une matraque faite d’une barre de fer à béton.

На случай использования водометов он взял с собой сменные вещи », – рассказала Ольга Чемоданова.

En cas d’utilisation du canon à eau, il avait emporté des affaires de rechange », a expliqué Olga Tchemodanova.

На молодого человека составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.(***) Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

A ce jeune homme a été appliqué le protocole administratif pour trouble à l’ordre public ou organisation de manifestation de masse. (***) Une vérification est en cours dans le cadre de la procédure pénale. »

https://www.belta.by/incident/view/v-minske-vo-vremja-nesanktsionirovannogo-mitinga-zaderzhali-lidchanina-s-arsenalom-408582-2020/

L’Occident aura donc en outre la lourde responsabilité d’avoir fourvoyé une partie de la jeunesse biélorusse, qui en portera les stigmates et les conséquences, et d’avoir ainsi également en partie fracturé le lien entre les générations et obscurci l’avenir social de ce pays. Mais la destruction sociale est manifestement un but essentiel pour l’Occident, comme il en fait tous les jours la preuve, avec la « crise du Covid-19 » et ses prolongations sans fin.

Soutenir, contre la parole perverse de Macron, la légitimité de l’Etat du Bélarus et de son Président récemment réélu, c’est une action de résistance tout à fait nécessaire pour mettre un frein à cette folie destructrice.

« Le Président de la République Française n’a pas à décider qui doit ou ne doit pas être le Président d’un autre État ! »

https://www.mesopinions.com/petition/politique/president-republique-francaise-decider-etre-president/106731

Luniterre

(* Stèle de Minsk-Ville Héroïque, évidemment dédiée à la lutte de la Résistance antifasciste au Bélarus, durant la Seconde Guerre Mondiale, à l’époque même où le drapeau actuel de la prétendue « opposition démocratique » était celui des Kollabos du nazisme !!!

En conséquence de quoi l’accès en a été barré par l’armée, suite à la « grande manif » du 16 Août, où les manifestants avaient occupé ce lieu avec ce drapeau !)

(** https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/27/belarus-vers-un-avis-de-defaite-pour-lue-et-ses-marionnettes-dopposition/ )

(*** https://kodeksy.by/koap/statya-23.34 )