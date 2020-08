Bélarus: le prisme déformant des médias occidentaux, y incluant les trotskystes!

Reçu d’un de nos correspondants, un post proposé en réponse à cet article du journal trotskyste LO . . .

. . . post actuellement resté inédit sur ce média . . .

« Biélorussie : la classe ouvrière mobilisée

26 Août 2020

« Nous ne sommes ni des moutons, ni des veaux, ni « tes petits » – nous sommes les travailleurs de MTZ, et nous ne sommes pas une vingtaine mais 16 000. » C’est en ces termes que, sur leur banderole, les grévistes de la plus grande usine d’engins agricoles, militaires et de chantier de Biélorussie ont répliqué au président Loukachenko.

Ils défient son pouvoir dans des manifestations et dans la grève, comme des pans de plus en plus nombreux d’une classe ouvrière qui, héritage de l’étatisme de la période soviétique, reste concentrée en de fortes unités industrielles, parfois au cœur même des villes.

Face au scrutin truqué du 9 août et à son bénéficiaire, Loukachenko, qui dirige l’État d’une main de fer depuis vingt-six ans, de simples citoyens avaient aussitôt tenu à crier leur colère. La férocité des forces antiémeute d’un régime qui jusqu’alors se donnait des airs paternalistes, les morts, les centaines de blessés, les milliers d’arrestations, ont fait le reste. En quelques jours, le régime s’est trouvé rejeté de toutes parts, ou presque.

Socialement indifférencié à ses débuts, ce rejet a pris une nette tournure ouvrière, avec l’irruption sur la scène de grévistes de l’automobile, de la construction, de la chimie, des mines, notamment. Défilant en cortèges imposants ou votant la grève en assemblée générale et élisant leurs comités de grève dans les usines, les travailleurs donnent désormais à la contestation générale sa physionomie et sa force, en paralysant l’économie jusqu’à un certain point.

Loukachenko ne s’y est pas trompé quand, voulant reprendre la main, il s’est tourné le 17 août, non pas vers l’opposition libérale, mais vers les ouvriers de MTZ. Espérait-il les mettre dans sa poche ? En tout cas, il en a été pour ses frais : c’est sous les huées qu’ils ont accueilli ses propos doucereux, ses menaces et appels à reprendre le travail.

Profitant d’une conjoncture internationale assez favorable, le régime a longtemps posé au protecteur de « ses » travailleurs. Mais depuis une dizaine d’années son masque est tombé. Généralisation des contrats précaires même dans le secteur étatisé, censé être protégé et qui reste le principal employeur ; contrats d’un an renouvelables avec interdiction pour le travailleur de partir avant terme, alors que sa direction peut le muter à sa guise ou le prêter à une autre entreprise ; salaires gelés à un niveau dérisoire (entre 100 et 250 euros) et parfois versés avec retard ; instauration d’amendes sur le salaire ; conditions de travail aggravées et sanctions contre ceux qui ne s’y plient pas ; apparition du chômage, phénomène jusqu’alors assez rare ; dénonciation des chômeurs dans les discours des dirigeants et projet, finalement annulé, de taxer ceux « qui ne veulent pas travailler » ; interdiction renforcée de créer un syndicat sans l’aval de l’employeur ; régime des retraites dégradé ; menaces de privatisation sous les effets de la crise mondiale et du ralentissement de l’économie russe, principal partenaire et fournisseur de la Biélorussie…

Ces mesures, dont beaucoup ont été prises sur simple décret présidentiel, et le fait que Loukachenko a traité par-dessus la jambe les risques du Covid-19, ont focalisé le mécontentement sur sa personne. Elles l’ont détourné du même coup des privilégiés de la bureaucratie d’État, dont certains dirigeants se verraient bien remplacer Loukachenko s’il devait passer la main sous la pression des événements.

Ce passage de relais au sommet se ferait avec la bénédiction de Poutine, comme des principaux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, tous inquiets de voir se développer une situation explosive à leurs frontières. D’autant que des travailleurs de pays voisins pourraient se reconnaître dans le combat de leurs frères et sœurs de Biélorussie, qui affrontent les sbires en armes d’un régime qui veut leur faire payer les effets de la crise.

L’opposition libérale, elle, a mis sur pied un Conseil de coordination censé préparer la relève du pouvoir. Sa composition est tout un programme : un diplomate et ex-ministre de Loukachenko ; la prix Nobel de littérature Svetlana Alexeïévitch qui, après avoir été une auteure en vue sous Brejnev, fustige « l’homme rouge » et le communisme ; une brochette de juristes ; une coordinatrice de la campagne de Svetlana Tikhanovskaïa, la challenger de Loukachenko à la présidentielle. Sans oublier un représentant du comité de grève de MTZ, poursuivi en justice par le pouvoir, pour que la classe ouvrière ait l’impression d’avoir voix au chapitre.

Quant à Tikhanovskaïa, elle prône, depuis la Lituanie voisine, un « dialogue constructif » avec le pouvoir, ce même pouvoir qui matraque à tout-va et licencie les grévistes. Et, si elle appelle les travailleurs à élargir la grève « dans la légalité », c’est, dit-elle, pour préparer un retour « à la normale » : celle de ce régime honni, car oppresseur et exploiteur ?

Pierre LAFFITTE

https://journal.lutte-ouvriere.org/2020/08/26/bielorussie-la-classe-ouvriere-mobilisee_151127.html

. . .Le post en réponse du camarade Pablo Leonidas :

Bonjour,

Votre article est daté du 26 Août. Où en est-on réellement avec les grèves au Bélarus, aujourd’hui ? Difficile de trouver des sources sérieuses dans le climat d’intox qui règne encore autour de ce petit pays… Une source régulièrement mise à jour sur le sujet est celle-ci :

https://www.rbc.ru/politics/26/08/2020/5f3a229a9a794720e12059af

Comme vous le remarquerez, la dernière mise à jour date précisément du 26 Août.

En fait, la plupart des mouvements de grève significatifs sont actuellement terminés, et n’ont porté que sur les revendications politiques de l’opposition « libérale », contestant les résultats et les processus électoraux, et non pas sur des revendications économiques et sociales ouvrières. La banderole que vous évoquez a bien été promenée en tête de manifs de l’opposition « libérale » à diverses occasions, sans pour autant que cela reflète réellement la situation à l’intérieur des boites, même à MTZ. Les « comités de grève » formés par cette opposition n’ont compté concrètement qu’une très petite minorité d’ouvriers travaillant réellement dans ces entreprises, même à MTZ.

Tout au plus, quelques centaines, (A MTZ, 150 à 200, selon le témoin cité), sauf dans les mines de potasse Bélaruskalia, où il serait allé, au plus fort de la grève, jusqu’à 4000, selon une autre source, citant un membre du Comité de cette entreprise. Sur 17000, cela fait 23,5%. Encore insuffisant, en fait, pour bloquer totalement la production, selon ce même témoignage. Aujourd’hui, il semble que la production ait repris un cours normal, et s’il reste quelques mineurs grévistes, ils sont donc désormais ultra-minoritaires.

https://www.interfax.ru/business/723615

Belaruskalia est une entreprise entièrement nationalisée, et qui fait l’enjeu de convoitises aussi bien de la part des « libéraux » occidentaux que des oligarques russes, ce qui fait que ce « Comité de grève » ne manquait donc pourtant pas de soutiens financiers, spéculant sur la faillite espérée en cas d’arrêt de la production… !

Le pic du mouvement de grève au Bélarus était le Lundi 17 Août, en réaction à la violence de la répression contre les émeutes des trois premières nuits à Minsk. Ce qui avait en fait déjà cessé à partir du 12 et de la première manif réellement pacifique.

La suite du conflit n’a donc toujours porté que sur les revendications politiques de l’opposition « libérale ». Or ces revendications politiques ne sont évidentes que si l’on ne tient compte que de l’intox fait par les « libéraux », tant en Occident qu’en Russie, du reste, mais ne reflètent pas non plus la réalité du terrain, en profondeur, telle que l’a découverte enfin cette petite enquête de la BBC :

« В Беларуси достаточно людей, голосовавших на прошедших выборах за Лукашенко. Если бы подсчет голосов велся прозрачно, у оппозиции, возможно, не было бы повода оспаривать результаты. »

« Au Bélarus il y a suffisamment de gens qui ont voté aux dernières élections pour Loukachenko. Si le décompte des voix avait été mené de façon transparente, pour l’opposition, probablement, il n’y aurait pas eu de prétexte pour contester les résultats »

https://www.bbc.com/russian/features-53924911

Ayant fait ce constat, l’article tente de nos expliquer que si les biélorusses ont en réalité « mal voté », c’est parce qu’ils sont, à la limite, des arriérés mentaux, imperméables aux « lumières » du libéralisme occidental !

Fin de l’histoire ?

Non, évidemment pas, mais fin prochaine de cet épisode manipulatoire grotesque, très probablement. Jusqu’à la prochaine tentative pour dépecer ce courageux petit pays…

Vu d’ici, le symbole du Président Loukachenko brandissant un fusil d’assaut est vu comme une provocation extrême et le signifiant d’une « dictature absolue ». Au Bélarus il est possiblement interprété tout autrement, (l’antithèse d’Allende se flinguant tout seul dans son bureau ?), par ce que nous appellerions ici une « majorité silencieuse », mais qui l’est de moins en moins, si vous suiviez réellement l’actu biélorusse et l’ensemble des nombreuses et populaires actions de soutien au « régime du dictateur » ! Régime qui reste celui d’une bourgeoisie nationale et non pas une démocratie socialiste, bien évidemment.

Se la raconter en « réinterprétant » l’intox occidental à travers le prisme idéologique trotskyste ou faire face à la réalité, tel est le dilemme, donc, que votre journal ne semble pas parvenir à résoudre correctement.

Pablo Leonidas

NDLR >>> Récemment retrouvée,

cette vidéo « Nexta », un blog radicalement « anti-Loukachenko », sur la nuit d’émeutes du soir même des élections, à Minsk, illustrant le côté prétendument « pacifique » de la provocation…

Ce 29 Août, Poutine admet

que la déstabilisation au Bélarus

était préparée par l’Occident

dès avant les élections !

« Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ (*) принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны », – сказал Путин в интервью телеканалу « Россия-1 ».

« Les autorités du Bélarus ont invité le BIDDH de l’OSCE (*) à prendre part au contrôle des élections. Pourquoi ne sont-elles pas venues? Et cela nous amène immédiatement à l’idée qu’il y avait déjà, à proprement parler, une position préparée sur les résultats de ces élections. C’est pourquoi, quelqu’un peut douter des résultats, mais pour moi, il y a tout lieu de douter que ceux qui doutent étaient absolument honnêtes », a déclaré Poutine dans une interview sur la chaîne de télévision « Russie-1 ». »

(* « Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme » – BIDDH, organe de l’OSCE)

https://interfax.by/news/policy/mnenie/1282151/

Et pour ceux qui n’ont pas encore compris, ce petit rappel…

…qui nous est envoyé du marché Komarovski, à Minsk !

Récent, voir aussi :

Bélarus: vers un avis de défaite pour l’UE et ses marionnettes d’ »opposition »…

Aujourd’hui, 27 Août 2020, la BBC reconnaît la victoire de Loukachenko aux élections du 9 Août !!!

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/27/belarus-vers-un-avis-de-defaite-pour-lue-et-ses-marionnettes-dopposition/