Solidarité internationale avec le Bélarus!

Soutenir la Résistance

contre l’agression impérialiste

au Bélarus :

Une question fondamentale qui doit unir les Marxistes-Léninistes et tous les anti-impérialistes, antifascistes et démocrates réels !

Aujourd’hui, après plus d’une semaine d’agitation relayée et entretenue par les médias pro-occidentaux, qui ont pour l’essentiel occulté les manifestations populaires en soutien à la réélection du Président Loukachenko, il apparaît clairement que les puissances occidentales impérialistes ont décidé de soutenir par tous les moyens ce qui s’apparente on ne peut plus nettement à un coup d’État piloté de l’étranger pour renverser le gouvernement légal du Bélarus.

Une tentative de déstabilisation pilotée par des puissances étrangères, c’est ce que dénonçait déjà, dès avant sa réélection, le Président Loukachenko.

Il ne s’agit aucunement, pour les anti-impérialistes, d’une défense inconditionnelle de la personne du Président, que, du reste, il ne réclame pas, mais simplement d’une défense inconditionnelle de l’intégrité du Bélarus en tant que nation indépendante.

Lors des nuits d’émeutes qui ont suivi les élections présidentielles, des excès ont éventuellement pu être commis dans la répression de ces émeutes. En juger reste une affaire intérieure du Bélarus.

Aucun État légalement constitué ne peut logiquement, et en tous temps, admettre la remise en cause de ses institutions par des émeutes, et encore moins au cours d’un processus électoral.

Aucun État légalement constitué ne peut admettre cette remise en cause, d’une manière générale, par une puissance étrangère et encore moins, par un ensemble coordonné de puissances étrangères.

Avant tout autre considération, la liberté et la démocratie ne peuvent naître et exister durablement que dans une nation réellement indépendante.

Tout à fait indépendamment de sa personne, le Président Loukachenko et le mouvement populaire qui le soutient représentent la légitimité de l’Etat du Bélarus et la reconnaissance et la légitimité de son indépendance à l’égard de l’ensemble des puissances étrangères, et en premier lieu, à l’égard de celles qui entendent lui imposer une remise en cause de sa souveraineté.

En conséquence de quoi l’ensemble des démocrates, des anti-impérialistes, des antifascistes authentiques, et de toutes les forces progressistes, et notamment, celles qui se revendiquent du marxisme et du léninisme, doivent s’unir pour agir en solidarité internationaliste avec la légitimité de l’État du Bélarus.

Ne pas le faire, faire chorus, d’une manière ou d’une autre, avec les médias qui s’acharnent sur le Bélarus, ou simplement prétendre « rester neutre », c’est, en pratique, se positionner clairement en faveur de l’impérialisme et d’un coup d’État de nature fasciste, même si déguisé sous les oripeaux d’une prétendue « démocratie libérale ».

Luniterre