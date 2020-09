Voir à la suite >>>

Front uni au Bélarus : un extrait du débat Viriato-Luniterre !

Depuis le début des tentatives de déstabilisation et de « révolution de couleur » au Bélarus, la frontière occidentale de ce pays est devenue, et plus que jamais, outre sa situation géostratégique évidente ( Contrôle du « Passage de Suwalki »), une ligne de front essentielle entre l’Occident Otanesque et les nations slaves encore résistantes, Russie et Biélorussie. Les forces armées biélorusses ont intercepté, ces derniers jours, des conversations tendant à prouver que le prétendu « empoisonnement au Novitchok » de l’ « opposant » russe Navalny serait bien un fake monté de toutes pièces pour faire pression sur la Russie, au moment où se précise l’échec bientôt complet du coup d’Etat tenté par la prétendue « opposition démocratique » au Bélarus.

Ce Jeudi 3 Septembre, à Minsk, le Président Loukachenko a donc eu l’occasion d’informer directement le premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhaïl Michoustine.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-informatsija-ob-otravlenii-navalnogo-falsifikatsija-perehvachen-razgovor-varshavy-i-berlina-405356-2020/

Selon cette information, le but de la manœuvre est clairement de tenter de perturber maintenant la situation en Russie, afin d’entraver ses possibilités d’action solidaire avec le Bélarus, face à ces tentatives occidentales de déstabilisation.

En réalité, il apparait évident, désormais, que l’Occident est en train de perdre ce qu’il serait hélas assez judicieux d’appeler la « bataille du Bélarus », dans ce contexte de nouvelle guerre froide.

Une lourde défaite, donc, pour l’Occident, après plusieurs mois d’investissements massifs dans l’intox des populations biélorusses, et qui se précise nettement depuis la journée dite prétendument de « solidarité » du 1er Septembre… !

Le 31 Août, Svetlana Tikhanovskaïa, largement battue aux présidetielles, et actuellement « réfugiée » en Lituanie, a lancé un appel à la grève générale pour le 1er Septembre, jour de la rentrée scolaire et universitaire au Bélarus, comme en Russie, et, traditionnellement, dans l’ancienne URSS. C’est pratiquement une sorte de fête, de ce côté de l’Europe, si l’on peut dire… (Étrangement, presque un équivalent de nos fêtes de fin d’année scolaire, en France, mais en bien plus élaboré, encore… !) Cet appel a été repris et relayé par tout ce que l’ « opposition » contrôle dans les réseaux sociaux, les blogs « dissidents », et tous les médias de masse qui « bombardent » quotidiennement le Bélarus depuis les pays voisins… Un véritable encerclement médiatique, même du côté russe, « oligarchique », en fait, essentiellement, sur le plan « médiatique »…

Compte tenu que l’ « opposition » compte plutôt ses principaux « bastions » parmi la jeunesse, le plan semblait donc être, sous le label « jour de solidarité », de tenter de relancer les grèves ouvrières en s’appuyant sur un éventuel démarrage de grève étudiante… Un appel aux commerçants était également lancé pour en faire une sorte de « journée ville morte », les rideaux des boutiques baissés, etc… ! Quasiment le début d’une « révolution »…

Le matin du 1er, l’ « opposition » a même réussi à faire circuler sur les réseaux sociaux la photo d’une chaine de montage des usines Belaz apparemment désertée et supposément à l’arrêt… Résultat total, même selon les médias occidentaux : quelques centaines d’étudiants qui ont mené des actions sporadiques ici et là en ville au cours de la journée et dans la soirée… Quelques pseudos « piquets de grève », ou plutôt, de soutien aux supposées grèves, formés à bonne distance des portes des usines, mais à l’intérieur …pas un seul gréviste !!!

En fin de compte, c’est le bide le plus retentissant encaissé par l’opposition depuis ce qui reste, en réalité, sa défaite électorale.

Alors que Dimanche 30 Août, pour l’ « anniversaire » de Loukachenko, il y avait bien eu un réel regain de mobilisation, par rapport au reflux notable du 23 Août, déjà escamoté par les médias, qui prétendaient y voir, le 23, une « mobilisation » aussi forte que le 16…

Le 31 Août, cependant, Loukachenko, pas rancunier pour son anniversaire quelque peu gâché, avait annoncé un projet de référendum pour une nouvelle constitution, à débattre avec l’ensemble de la société civile biélorusse, y incluant une « dépersonnalisation » du rôle du pouvoir présidentiel. Contrairement à ce que prétendent l’ »opposition » et les médias occidentaux, il et donc possible, et même très probable, que la parole de Loukachenko ait encore une validité et un poids considérable pour la société biélorusse.

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predsedatelem-verxovnogo-suda-valentinom-sukalo-24421/

Une évidence qu’on pu constater eux-mêmes les journalistes de la BBC, au cours de leur enquête de terrain (*), montrant notamment que les résultats des élections donnant la victoire à Loukacheko sont bien les bons, même si les « observateurs » occidentaux ont refusé de venir scruter et analyser le processus électoral au Bélarus, refusant tout simplement et par avance de le valider, sans l’avoir examiné, en réalité.

Échec de ce coup d’Etat également acté, la veille, par la meneuse de l’opposition, sur le terrain, Maria Kolesnikova, dans l’annonce de la création de son nouveau parti, reprenant et republiant les déclaration de son ex-« patron », le banquier Babariko, selon lequel la victoire électorale de l’opposition est de toutes façons impossible !

https://youtu.be/ynf9F0FOTa8

Il faut donc également comprendre que le débat démocratique autour de la nouvelle constitution mettra l’opposition dans une situation politique très difficile : soit elle participe et reconnait ainsi la réalité de sa défaite aux présidentielles, soit elle boycotte, ou même, appelle à voter non, et se retrouve à nouveau en échec électoral assuré… !

Pour les occidentaux cette Nème « affaire Navalny » est donc le prétexte idéal, et pour cause, d’échapper en apparence à leurs responsabilités et de tenter de masquer, par cet écran de fumée « spectaculaire », leur lourd échec au Bélarus.

Luniterre

Belarus : Good Bye . . . Who ?

Nouveau meeting de la Résistance Populaire rouge et verte, aujourd’hui même, à la Maison des Cheminots, à Minsk :

Front uni au Bélarus :

un extrait du débat Viriato-Luniterre !

tribunemlreypa

septembre 3, 2020 à 3:09

Tu veux absolument et tout à fait inutilement caricaturer et dénigrer les positions du blog TML. C’est ton problème. Ce court texte de Trotsky (NDLR : Lettre à Diego Rivera,

sur la guerre sino-japonaise – https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1937/09/lt_23091937.htm ) est évidemment juste, à titre exceptionnel, en comparaison de ses inepties à rallonges, telles que décrites dans les articles en lien(*).

Trotsky ne peut évidemment pas avoir écrit que des bêtises, et s’il a écrit quelque part que deux et eux font quatre, cela ne fait pourtant pas de ce calcul évident une « théorie trotskyste » !!!

Luniterre

Réponse

Viriato

septembre 3, 2020 à 9:50

C’est toi qui ramenes tout à Trotsky et au lieu de discuter sur l’origine de la position politique de LO qui a pris la même position sur un tas des questions internationales, une position centriste petite-bourgeoise classique et qui pratiquent la plupart, pour ne pas dire tous, les groupes « à principes » (rigides et mécaniques). Non, dès que tu peux taper sur ce que tu crois qui est la pensée de Trotsky, sans bien la connaitre, tu oublies tout et tapes comme un sourd là dedans.

Cela ne fait avancer d’une iota la cause, au contraire, perpétue les préjugés et les a-prioris sectaires.

Il faudrait comprendre d’où vient ce gauchisme de LO qui transpire dans sa « politique » et dans son organisation, (qui d’autres pratiquent aussi largement) et c’est tout l’intérêt d’un article. Mais tu trouves une possibilité de taper sur Trotsky qui avait une position cristalline sur la question sans penser une seconde si les absurdités de LO (et d’un tas d’autres groupes d’orientation autres) corrresponent à la pensée de Marx, Lénine ou de Trtosky dans le cas d’espèce.

C’est une méthodologie qui ne peut que garder la pensée sociale où elle se trouve, dans une impasse sectaire, dogmatique qui ne sert à rien.

Combien de groupes et partis ont pris de positions centristes lors de dernières agressions impérialistes? Sans compter les nombreux groupes de toutes orientations qui sont passés carrement à droite et on « demandé des armes pour la « rébellion » faisant grossièrement le jeu des impérialistes?

La denonciation de LO est correcte mais il faut aller plus loin et éclairer le fond de la question. L’article de Trotsky est lumineux sur ce thème, mais tu préfères taper sur ton dada.

Ce n’est pas ainsi que les choses avanceront.

Réponse

tribunemlreypa

septembre 4, 2020 à 3:13

Effectivement, et comme je te l’ai dit:

« L’article de Trotsky est lumineux sur ce thème,… »

C’est donc un de ses rares et très brefs éclairs de lucidité…

Dont acte, à nouveau, si ça peut te faire plaisir!

Luniterre

Réponse

Viriato

septembre 4, 2020 à 6:47

Et encore Trotsky….

Je te parle d’éclairer le fond des errements de Lutte Ouvrière, une question centrale aujourd’hui pour sortir les mentalités de l’esprit sectaire et dogmatique et tu reviens à ton dada….

Bien mieux que taper sur L.T qui s’est trompé comme tout le monde se trompe, il aurait fallut centrer l’article sur le fond des dérives à la LO, mais qui sont une des caractéristiques le plus repandues d’une tas de groupes qui piétinent sur place enfoncés das la même conception.

Ces dérives opportunistes propres des gauchistes seniles peuvent aussi être éclaircis par la fameuse citation de Lénine sur l’appui des bolcheviks aux libéraux lors du deuxième tour des élections à la Douma. Ici je rentre dan un terrain miné par un demi-siècle de préjugés et par la pérenité du mot d’ordre « non aux éléctions! » qui est d’une intelligence aussi grande que son efficacité.

Seulement aujourd’hui, et encore après beaucoup de réflexion que l’on pourrait avancer un tel mot d’ordre qu’historiquement n’a été avancé que pour des situations révolutionnaires.

La position de LO à l’internationale, partagée par des nombreux groupes (ceux qui sont plus à droite comme le NPA je ne compte pas) qui se croient très dans la ligne, est le pendant de leur même sectarisme au niveau nationale.

Derrière une soi-disant « position de principes » (sauf les principes ML de la tactique fléxible) ils ne font que s’isoler et ainsi, détourner un certain nombre des travailleurs d’une conception correcte des choses.

Naturellement, tous ces opportunistes (les « ML » et les maoistes en premier ligne sur cette question) répondent que les thèses classiques « sont dépassées » et n’ont plus de cours dans « la situation nouvelle » sans avoir jamais fait la preuve de la viabilité de leurs mots d’ordre, tous à 100 kms devant les masses dont ils s’en fouttent comme de l’an quarante même s’ils l’ont tous les jours à la bouche.

Leur banqueroute sur cette question s’accompagne de l’outrcuidance de vouloir récupérer une abstention qui n’est que l’expression de la lassitude et du découragement des masses dont ils contribuent et pas que peu.

Comme aujourd’hui, l’abstention est grande, et tels des horloges cassés qui donnent l’heure exacte deux fois par jour, ils croient être dans le juste.

Le problème est que cette ‘abstention’ peut un jour se mobiliser pour l’extrême-droite, ou faciliter leur prise du pouvoir (voilà pour leur « abstention révolutionnaire »…)

Tout est à revoir, tant l’approche de la théorie comme les questions internationales, comme la tactique, comme l’organisation notamment le Centralisme Démocratique que personne pratique.

Mais si on commence par nier tous les apports (qui doivent être critiqués naturellement), se concentrer sur ses dadas et oublier les véritables questions, on est bon pour le fascisme et la guerre. D’ailleurs vu l’état de la pensée marxiste, je ne vois pas comment on va s’en sortir.

Si, par l’activité des masses, si elles se rebiffent. « Tout dépend des masses » comme disait Mao Tse-Tung…Gloup, c’est encore un de tes dadas…

Réponse

tribunemlreypa

septembre 4, 2020 à 8:42

C’est très bien, pour l’essentiel, que tu comprennes ceci :

« Tout est à revoir, tant l’approche de la théorie comme les questions internationales, comme la tactique, comme l’organisation notamment le Centralisme Démocratique que personne pratique. »

Au Bélarus, les masses sont déjà en train de trouver une bonne partie de la réponse, en s’engageant de plus en plus dans les actions de masse et de front uni contre l’impérialisme et le banco-centralisme, incarné là-bas par le duo Babariko-Kolesnikova.

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/09/04/le-pseudo-empoisonnement-de-navalny-au-novitchok-est-une-manoeuvre-grossiere-de-loccident-contre-la-russie-et-la-bielorussie/

Reste à la gauche prolétarienne à y prendre sa place, qui doit logiquement être la première, tout en définissant des objectifs communs à la majorité des classes sociales en voie de résistance.

D’après les analyses d’ensemble (UE, USA, Chine), aussi bien que locales, au Bélarus, le point stratégique commun reste le contrôle du crédit et donc de la dette, tant publique que privée, par des États indépendants et démocratiques.

C’est l’objectif de contrôle démocratique et populaire du crédit et donc du système bancaire qui peut faire à la fois l’unité durable et le basculement d’une phase essentiellement nationaliste à une phase de transition socialiste.

Étant donné le stade de développement des forces productives jusqu’à la fin du XXème siècle, il n’y a pas de précédent, dans l’histoire, à une telle situation.

Ce ne sont donc pas les prétendus « apports » de Mao et/ou de Trotsky qui pourraient, d’une manière ou d’une autre, éclairer notre route.

Pour les principes tactiques et stratégiques généraux du front uni anti-impérialiste, nous avons bien sûr, par contre, les excellentes bases posées par Lénine, en son temps, comme tu l’as déjà remarqué et même utilement souligné.

Pour une mise en œuvre concrète dans les conditions nouvelles de notre époque, tout reste à inventer, pas à pas, avec les masses, par le moyen pratique du centralisme démocratique, comme tu le remarques également.

Pour l’instant, le soutien au Bélarus devrait être la priorité la plus urgente de la gauche prolétarienne, avec en vue d’en tirer les leçons utiles pour lutter contre le désastre social qui se profile dans le reste de l’Occident, suite à la prétendue « crise du Covid », dont le volet biélorusse n’est que l’un des divers aspects, même si, actuellement, celui qui cristallise le rapport de forces entre deux mondes qui s’affrontent : l’Occident impérialiste et banco-centraliste confiné et concentré, d’un part, et le monde Oriental, à la fois divers et solidaire, et où il semble qu’une alternative de type « front uni » puisse effectivement émerger, et encore plus rapidement, si nous agissons en solidarité intelligente et lucide.

Luniterre

