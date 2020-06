Palestine – Manif nationale

samedi 27 juin 2020, Paris,

15 heures, Barbès

Chères amies, Chers amis,

La déferlante aux Etats-unis, et ses répercussions en France, pour mettre un terme au racisme institutionnalisé contre certaines parties de la population, et notamment les Noirs, est une bonne nouvelle. Cela montre qu’après plusieurs mois de confinement et de bourrage de crâne par nos dirigeants et leurs relais médiatiques, la jeunesse refuse de se taire, et de courber la tête. Elle exprime sa colère et sa volonté d’un monde plus juste, moins brutal, et enfin respectueux des valeurs affichées par nos institutions.

C’est pourquoi nous nous sommes montré solidaires de tous les manifestants, aux USA comme en France, qui disent STOP au racisme, et aussi ST0P à l’exclusion et à la rétention de sans-papiers, par ailleurs surexploités et corvéables à merci par ceux qui profitent de leur situation précaire après avoir pillé leurs pays ou y avoir entretenu des guerres, et STOP à la honteuse maltraitance du personnel soignant en France, que l’on fait applaudir tous les soirs pendant des mois, pour leur imposer ensuite des conditions de travail aussi catastrophiques, sans moyens ni salaires décents.

Maintenant il est largement temps que la solidarité s’exerce envers le peuple palestinien, qui subit la violence et le racisme de manière encore plus brutale et quotidienne depuis si longtemps. Et bien pire ! PALESTINIAN LIVES MATTER TOO ! ( les vies palestiniennes comptent aussi !)

Personne, heureusement, ni aux USA, ni en France, ne se trouve bombardé, assassiné ou enfermé depuis 13 ans dans un camp de concentration, ne voit sa maison démolie, sa terre séculaire confisquée, et ses enfants kidnappés au sortir de l’école pour être détenus et torturés.

Et, comme vous le savez, ce sont sur les Palestiniens que sont testées les techniques de répression, de profilage raciste et de contrôle des population qui sont ensuite exportées dans de très nombreux pays. Les policiers de Minneapolis qui ont tué George Floyd, avaient d’abord reçu une formation au « maintien de l’ordre » en Israël…

Martyrs, cobayes, emmurés, privés en permanence de leurs droits, sous occupation dans un régime d’apartheid, les Palestiniens se voient maintenant menacés d’une annexion des 33 % les plus fertiles de leur terre, et notamment de la Vallée du Jourdain. Et cela sans qu’il ne puissent bénéficier d’aucun droit, d’aucune citoyenneté, comme a tenu à le souligner Netanyahou.

Il est largement temps de montrer à nos dirigeants que nous ne sommes pas d’accord, que nous réclamons des sanctions contre Israël. C’est pourquoi nous vous appelons à manifester en très grand nombre ce samedi 27 juin.

DÉPART DE LA MANIFESTATION PARISIENNE

CE SAMEDI À 15 H DU MÉTRO BARBÈS

(EN DIRECTION DU CHÂTELET)

Une manifestation à laquelle appellent de très nombreuses associations et syndicats, dont : Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre, AFPS Paris 14-6, AFPS Paris Sud, Amis des Arts et de la Culture de Palestine, Les Amis du Théâtre de la Liberté (Jénine), Association des Palestiniens en Île-de-France, ADTF, ATMF, Association des Tunisiens en France, Avec Naplouse, Campagne BDS France-RP, Campagne Unitaire pour la libération de George Ibrahim Abdallah, CAPJPO-EuroPalestine, Collectif Argenteuil Solidarité Palestine, Collectif Faty Koumba, Comité Montreuil Palestine, CVPR-PO, CRLDHT, Décoloniser les arts, Droits Devant !, Émancipation, Fondation Fanon, Forum Palestine Citoyenneté, FTCR, Le Cri Rouge, NPA, PCOF, PEPS, PIR, PRCF-JRCF, REMCC, UJFP, Union syndicale SOLIDAIRES, UTAC…Et aussi Mgr Jacques Gaillot, Évêque de Partenia, Françoise Vergès, Féministe décoloniale, politologue, Judith Butler, Philosophe, Olivier Besancenot, NPA, Jean Ziegler, Sociologue, Aurélien Barrau, Astrophysicien, Olivier Le Cour Grandmaison, Historien, Isabelle Stengers, philosophe

INVITATION À LA LIBRAIRIE RÉSISTANCES CE JEUDI SOIR 25 JUIN !

Et n’oubliez pas que tous les Franciliens sont invités à venir débattre ce jeudi soir (dans la fraîcheur de nos grandes salles de lecture et de conférences) à 19 H avec Farida Trichine, l’une des 12 militants qui ont récemment remporté cette très belle victoire BDS à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Tous les détails ici : http://www.librairie-resistances.com/

25 juin 2020

Amicalement,

CAPJPO-EuroPalestine

Consultez notre site ou mieux : abonnez-vous à notre newsletter : https://europalestine.com/