De l’usage de l’antiracisme contre la lutte des classes…

Par le camarade POL

Qui se rappelle de Iyak Hallak 32 ans, tué par la police le 30 Mai 2020 ? Peu importe. Nos bonnes âmes médiatiques et « politiques » de tous bords, choisissent où est le bien, où est le mal.



Depuis le 25 Mai 2020, date de l’assassinat par la police de George Floyd à Minneapolis (U$A), un mouvement international, rangé sous l’étiquette Black Lives Matter (BLM : « les vies noires comptent »), bénéficiant d’un appui médiatique considérable, condamne tout à la fois les « violences policières » et le « racisme ». Une campagne de manifestations se développe partout dans le monde.



Mais tout cela, ne le savions nous pas ?

Le racisme au U$A est le fondement idéologique même de cette société (massacre des peuples indigènes, esclavagisme, discrimination …). Et le racisme n’est-il pas ce qui sert à masquer l’essentiel : l’exploitation colonialiste, puis capitaliste ?

N’est-il pas cet os à ronger plein de morale où plusieurs individus de tous horizons et couches sociales peuvent enfin rejoindre, à peu de frais, le coté du « bien » ?



Pourquoi George Floyd et pas Iyak Hallak ?



Les « violences policières » doivent elles nous étonner ?



l’État a besoin d’hommes en armes, armée, police, milices pour défendre les intérêts de la classe sociale qui dirige les rapports économiques. En juillet 1942 la police parisienne a raflé 13 000 (dont 1/3 d’enfants) pour les remettre aux nazis. Cette même police fut lancée sur les grèves ouvrières des années 1948, juste après la libération. Etc … Sans oublier les massacres de Sétif et Guelma en Algérie occupée dès le… 8 Mai1945.



Nous sommes pourtant avertis. Nous pourrions être vigilants. Mais voilà désormais que tout le ban et l’arrière ban de la gôche fait la claque.

« Nous sommes si bons » clament-ils en chœur avec les médias. Et les voilà tous, policiers y compris, à se mettre à genoux en signe de repentance.

Personne ne mettra jamais un genoux à terre pour Iyak Hallak ! Personne ne demandera pardon.



Tous ces chœurs de pleureuses de par le monde, attisés par une presse que nous savons aux ordres, ont une mission : faire rentrer dans les têtes qu’il n’y pas de classes sociales. Mais une infinie mosaïque de

« communautés » : blacks, blancs, beurs, lgbt, queer…

C’est la nouvelle doctrine ! Bourgeois et prolétaires c’est fini. La violence, la haine doit se racialiser, se communautariser.



La « race », la couleur de peau, la demande d’une police humaniste, mesurée, républicaine diraient même certains, ont remplacé la saine perception que les peuples avaient de l’exploitation. Que le patron soit noir, blanc ou jaune, tout le monde savait ce qu’était un patron : il n’est pas là pour faire la charité. Le métis Obama, prix Nobel de la paix fut celui qui organisa les prisons secrètes étasuniennes et les actes de crimes extralégaux.

Mais tous les peuples du monde savent que la police et l’armée ne sont pas là pour faire la circulation ou distribuer du riz dans les camps de réfugiés.



Tous ceux qui aujourd’hui se laissent emporter par les flots mielleux de la « bonne conscience » et du « bien » délaissent le champ de la politique révolutionnaire pour sombrer dans la boue moraliste. Ce faisant ils ne font que continuer l’éternelle mascarade du : « nous sommes tous frères », « citoyens du monde », propagée par

tous les clercs de la « démocratie » libérale, forcément libérale.

Les « frères et citoyens » n’ayant, en fait, qu’une brève existence dans les brèves fractions de secondes où ils glissent, convoqués par leurs maîtres, un bulletin dans l’urne funeste de leurs illusions.



Et ils oublient tous Iyak Hallak.



Les gens de pouvoir, les états, ont à gérer des millions d’êtres humains. On voit ce dont ils sont capables dans ce qu’on appelle la « crise sanitaire » de cette année 2020.



La police tue des gens tous les jours de par le monde au nom d’une violence légale.

Mais tous les jours des milliers de gens (dont beaucoup de jeunes enfants) meurent dans les usines, les mines, les chantiers, au travail. Ils ont un nom : « les damnés de la terre », les ouvriers, les petits paysans, dont le Capital a besoin pour assouvir sa soif de profit.



Ils sont noirs, blancs, jaunes, vieux, jeunes ? Non, ce sont avant tout des exploités.



Le ban et l’arrière ban de la gôche a tout fait pour effacer ces constatations simples. Elle est cruellement fautive

de l’illusionnisme électoral dont elle bénéficie pour quelques postes de députés, de maires, quelques prébendes.



C’est elle qui s’est mise à genoux. Ce sont eux les repentis de la révolte et de la lutte de classe. Eux qui se sont mis à genoux pour lécher les bottes du Capital. Eux qui diront, demain, aux ouvriers de « faire des

sacrifices », comme M. Thorez, secrétaire général du Parti soi-disant communiste français, demandait en 1945 aux ouvriers français de « retrousser leurs manches ».



C’est elle qui sous les oripeaux « socialistes » a voté les pleins pouvoirs pour faire la guerre en Algérie et sous le masque « communiste » a toujours prônée « la paix en Algérie », la paix, PAS l’indépendance.

Et voici à nouveau tous ces charlatans, ces criminels, tout à coup se drapant dans le confort douillet du moralisme soi-disant anti raciste, soi-disant non violent. Et ils voudraient qu’on les croit !

