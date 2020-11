« 2ème Vague »: Science et / ou propagande??? (Point hebdo-GRAPHES semaine 43)

_1_Mortalité INSEE en semaine 43 – 26 Octobre 2020

_2_ Graphe évolution des tests Covid jusqu’en semaine 43 (Santé Publique)

POUR LES COMPARER IL EST DONC NÉCESSAIRE DE RAMENER LES 2 GRAPHES A UNE MÊME ÉCHELLE DE TEMPS:

Alors que la mortalité suit encore sa courbe saisonnière en semaine 43, même si avec une moyenne légèrement plus élevée, la courbe des tests positifs décolle franchement.

A quoi cela correspond-t-il?

Taux d’incidence pour 100 000 habitants des cas d’IRA [NDLR >>> Insuffisance Respiratoire Aigue >>> qui ne sont donc pas forcément toutes des Covid ] vus en médecine générale par semaine, depuis la semaine 12 (16 au 22 mars 2020), France métropolitaine (Source : réseau Sentinelles)

Nombre d’actes SOS Médecins et part d’activité pour suspicion de COVID-19, hebdomadaire par classe d’âge, depuis le 26 février 2020, France (source : SOS Médecins)

Les statistiques ne sont pas suffisamment récentes pour mesurer l’incidence éventuelle du confinement. Étant antérieures, elles représentent donc plutôt la base sur laquelle, en principe, a été prise cette décision de reconfinement.

Les tous derniers chiffre du bulletin de Santé Publique, néanmoins, n’indiquent pas un effet favorable du confinement, bien au contraire!!! >>>

« Les chiffres clés en France au 06/11/2020, arrêtés à 14h (mis en ligne en fin de journée)

1 661 853 cas confirmés (+60 486 cas rapportés dans les dernières 24h). Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 déclarés ce vendredi est un chiffre minimal et non consolidé en raison de difficultés identifiées dans la remontée des résultats de tests vers Santé Publique France. Ces difficultés sont en cours de résolution avec les acteurs concernés. (source : données issues des laboratoires partenaires et de SI-VIC jusqu’au 12/05 puis de SI-DEP depuis le 13/05). »

Or, selon la lecture des derniers graphiques disponibles, si l’augmentation des cas positifs et des infections respiratoires avérées se produisent bien dans des proportions assez similaires, l’augmentation de la mortalité est loin de correspondre aux proportions de la contamination, même si elle est perceptible, sur la courbe saisonnière. Parler de « 2ème Vague » reste donc encore un choix de vocabulaire, même s’il y avait bien évidemment lieu de prendre toutes les mesures appropriées. Sauf la situation matérielle et morale plus que critique du système hospitalier français, le vocabulaire alarmiste reste donc superfétatoire, sauf à masquer la négligence délibérée et criminelle du pouvoir macronien, comme de la plupart de ses homologues occidentaux. En l’état actuel de l’épidémie, et même avec ce qui semble être une évolution saisonnière, un système hospitalier normalement approprié aux besoins sanitaires de notre pays n’induirait ni ne justifierais probablement pas les actuelles mesures répressives et restrictives des libertés.

L’incapacité du système hospitalier (*) à faire face n’est que le résultat des politiques délibérées des pouvoirs successifs, dans lesquelles le pouvoir Macronien à une part spécifique particulièrement importante.

Son aspect inhumain et même criminel est en outre particulièrement souligné par sa part de responsabilité dans le blocage des principales possibilités thérapeutiques susceptibles de mettre un frein sérieux à a progression du virus, et qui ont fait largement leur preuves à l’IHU-Méditerrannée, notamment.

QUI MEURT DE QUOI? UNE QUESTION A OLIVIER VERAN… SA RÉPONSE ET LA CONCLUSION QUI S’IMPOSE!

C’est dans le cadre de la commission d’enquête à l’Assemblée Nationale sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement que le député LR Jean-Pierre Door a auditionné le mercredi 04 novembre Olivier Véran.

Voici une des questions posées au ministre à cette occasion : “Que pouvez vous me dire sur la surmortalité invisible (cancer…) qui est occultée par la Covid-19 ? On a des certificats de décès que j’ai pu constater, des personnes très âgées, qui sont décédées, marquées Covid-19. Or, il n’y a jamais eu de COVID-19 chez ces patients. C’est le médecin qui a marqué ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a une surmortalité qui existe dans les certificats médicaux.”

Et voici ce qu’à répondu Olivier Véran : “En EPHAD, s’il y avait un cas Covid dans l’EPHAD, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l’EPHAD, et qu’un décès était suspecté Covid, on l’identifiait et on le reconnaissait comme Covid, on ne faisait pas de PCR post mortem si c’est votre question ?”

“Par contre s’il y avait quelqu’un qui mourrait d’une autre cause, d’un cancer, ou d’une autre pathologie et qu’il n’y avait pas de suspicion, ou lieu de suspecter un COVID, il n’y avait pas indiqué COVID…”

Le ministre explique donc que :

1. Un cas de Covid dans un EPHAD équivaut à une “épidémie” dans un EPHAD.

2. Les décès attribués au Covid ne l’étaient pas sur la base d’un test mais sur la base d’une suspicion.

3. Il n’y a qu’en l’absence de suspicion qu’un décès n’est pas étiqueté Covid. Et donc dès lors qu’il y a une suspicion de Covid, le décès est étiqueté Covid, même s’il est dû à une autre maladie.

IMPORTANT !!!

