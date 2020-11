En réponse à M. Bibeau, qui propose un débat sur un article espagnol de « Communia », fustigeant les révoltes anti-confinement comme expressions d’une petite bourgeoisie « ultra-réactionnaire »!

Bonjour à tous,

Ce texte de « Communia » dont M. Bibeau nous propose une approche critique, a effectivement le « mérite », si l’on peut dire, de tenter de reposer, d’un point de vue qui se veut plus ou moins marxisant, quelques questions essentielles et même immédiates, en rapport du surgissement d’une nouvelle révolte de la petite bourgeoisie et des « classes moyennes » assimilées.

BIBEAU + COMMUNIA – LA PETITE BOURGEOISIE EXPLOSE PENDANT LA TERREUR PANDÉMIQUE

___https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/11/bibeau-communia-la-petite-bourgeoisie-explose-pendant-la-terreur-pandemique.pdf

Tout d’abord, ce texte n’a pas que des défauts, et il tente notamment lui-même une approche critique du « Gramcisme », théorie selon laquelle la lutte politique se déroulerait essentiellement au sein des superstructures culturelles et idéologiques, se résumant à une lutte entre les « narratifs » des uns et des autres, et qui deviendrait prépondérante par rapport à la lutte des forces économiques sous-jacentes, dans les infrastructures.

Néanmoins, en prétendant dénoncer le « piège » dans lequel les forces de la petite bourgeoisie voudraient entraîner le prolétariat, pour le compte de forces économiques et sociales présentées comme « ultra-réactionnaires », il tombe lui-même carrément dans le piège du « narratif dominant », qu’il valide complètement, au prétexte d’un hypothétique « humanisme universel » qui commanderait à la classe dominante de préserver « au maximum » la vie de ses sujets prolétariens, quitte à « sacrifier » une partie de ses propres intérêts matériels immédiats… Ce serait donc bien, selon « Communia », d’abord la lutte du « sanitaire », et donc du discours « sanitaire » et de ses supposés effets « humanistes universels » qui l’emporterait sur la lutte de l’ « économique » !!!

« Communia » >>>

« Dans toutes les luttes des travailleurs en tant que classe et pour leurs propres intérêts, nous percevons – à différents degrés et sous différentes formes – des besoins humains universels.

Aujourd’hui : arrêter la contagion, assurer l’approvisionnement des familles, prendre soin et protéger tout le monde de manière égale… est progressiste parce qu’il vise à surmonter un certain mode d’organisation de la production et de la société qui finit par opposer la vie humaine à la continuité d’une ruse de comptabilité du capital qui cache l’exploitation et qui, en cours de route, continue à détruire les forces productives et les capacités de la société de mille manières différentes: crise, guerre, suicides, solitude, violence, discrimination… »

Dans ce passage tout à fait remarquable on ne sait trop, à l’origine, qui a souligné quoi, de « Communia » ou de M. Bibeau, mais, pour notre part nous avons donc tout remis au niveau de base et souligné ce qui nous paraît effectivement révélateur d’une nouvelle inflexion de pensée dans une grande partie de la gauche, même ici supposée « marxisante », et parmi ceux qui se rangent eux-mêmes dans les « progressistes ».

Il est donc clair que selon « Communia » et toute cette partie importante, et même probablement, dominante au sein de la « gauche », le prétendu « humanisme sanitaire universel » de la grande bourgeoisie aurait donc, en lui-même et par la force des circonstances « pandémiques », des vertus anticapitalistes !!!

C’est donc bien dans cette logique que « Communia » et ses semblables « de gauche » veulent instituer une sorte de « front commun » entre le narratif dominant du système et le narratif prolétarien, et cela, à court terme, contre le narratif des fractions de la petite bourgeoisie en révolte, supposées donc, dans cette même logique, « ultra-réactionnaires » !!!

Il s’agit donc bien, purement et simplement, d’une nouvelle forme de Kollaboration de classe, « adaptée » aux nouvelles circonstances, et qui vient s’ajouter aux multiples formes précédentes.

D’un point de vue matérialiste dialectique, il y a toujours, néanmoins, derrière le « narratif » idéologique, les forces économiques sous-jacentes. Même dans la confusion ambiante des différents narratifs entremêlés, il est néanmoins possible d’y voir plus clair en se basant simplement sur les faits.

Est-il vrai que la grande bourgeoisie a fait des « sacrifices », concernant ses propres intérêts, en détruisant une partie du tissu économique ?

Contrairement à une vision simpliste et binaire, il se trouve que c’est effectivement le cas : la grande bourgeoisie a réellement et très concrètement renoncé délibérément à une partie importante de ses dividendes, sur l’année 2020, et, cela reste à voir, possiblement sur 2021, également. Au prix de quoi, les principales places financières, après le « choc » de février-mars, ont progressivement retrouvé des niveaux élevés et remarquablement stables, pour une supposée « période de crise », même si pas toutes exactement au niveau d’avant le choc.

Autrement dit, la grande bourgeoisie a délibérément sacrifié une partie de l’« intérêt » pour sauver le principal, c’est-à-dire ce qui lui permet de contrôler l’appareil productif, via le contrôle des actifs financiers.

Autrement dit, encore, ses « sacrifices » ne remettent précisément pas en cause sa nature prédatrice, ni à court terme, ni à moyen terme.

A long terme, la situation est néanmoins très différente, car la grande bourgeoisie n’a pu sauver son système à ce prix apparemment modeste que parce qu’il est la contrepartie du nouvel et très lourd engagement des Banques Centrales en matière de garantie de l’endettement général du système, public et privé.

En 2008, déjà, la survie du capital financier et de l’ensemble du système n’a tenu qu’à l’intervention des Banques Centrales en termes d’injections massives de « liquidités », c’est-à-dire de dette à leur égard, en dernière analyse.

Ce que montre l’étude de la situation « pré-Covid », c’est que l’économie mondiale était déjà de toutes façons en train d’entrer dans une phase récessive, « pandémie » ou non, et qu’il n’y avait déjà pas d’autre alternative qu’un nouvel endettement généralisé et/ou la destruction d’une partie importante du tissu économique.

La crise « pandémique » n’a fait, en réalité, qu’amortir le choc, plutôt que de l’accentuer, et même mieux, le « dissimuler » en fait, sur le plan, précisément, du « narratif idéologique ».

Et cela, quelle que soit, in fine, l’ampleur sanitaire réelle de cette « pandémie », et quelle que soit, même, son origine réelle, « naturelle » spontanée ou non.

De sorte qu’il n’est pas du tout de l’intérêt de la grande bourgeoisie de trouver une solution rapide à cette « pandémie », bien au contraire.

Tout en prétendant « soigner » et « protéger », pour asservir les populations terrorisées, entretenir le mal hypocritement (…ou même, cyniquement, dans le cas de la chloroquine !), c’est donc tout à fait dans son intérêt, dans le but de parvenir sans troubles sociaux à ses fins de restructuration économique mondiale.

Dans ce processus il est clair qu’elle rentre effectivement dans un processus de confrontation violente avec une partie importante de la petite bourgeoisie, même si elle tente, là aussi, de le dissimuler par de prétendues et très parcimonieuses « aides à la petite entreprise », etc…, qui tiennent surtout, et manifestement, du baiser de Judas ! Notamment via l’endettement, là aussi !

En apparence, la situation, telle que présentée dans cet article, aussi bien par « Communia » que par M. Bibeau, serait donc une sorte de dialectique ternaire, « Grand Capital/petite bourgeoisie/prolétariat », que chacun s’efforce de ramener à une pseudo-« dialectique binaire », formellement plus « classique », l’un, « Communia », en prônant ni plus ni moins qu’une sorte de « front provisoire », sinon définitif, en fait, et on verra pourquoi plus loin, entre le « Grand Capital » et le prolétariat, contre la supposée « ultra-réaction » de la petite bourgeoisie et des « classes moyennes », et l’autre, M. Bibeau, une sorte de « front uni prolétarien et populaire » pour lutter à la fois contre le « Grand Capital » et la petite bourgeoisie.

Or la réalité est évidemment bien plus complexe que ce genre de classification simpliste, mais si l’on veut bien poursuivre le débat sur ces bases, et compte tenu qu’il aborde des questions bien réelles et vitales à court terme, il faudrait donc plutôt parler d’une « dialectique quaternaire », avec, au sommet de la pyramide sociale, et par-dessus à la fois le prolétariat, la petite bourgeoisie, le Grand Capital : les Banques Centrales, qui n’ont pas actuellement pour fonction essentielle l’accumulation du capital, mais celle de la dette, tant privée que publique, en dernier ressort.

Dans la mesure où la dette mondiale ne cesse de s’accroître, depuis des décennies, et singulièrement, depuis 2008, et avec, désormais, de nouveaux « bonds en avant » à chaque « vague », à chaque « confinement », et dans la mesure où les injections massives de « liquidités » sont également, depuis des décennies, dans l’incapacité de provoquer une « relance » significative de la machine économique productive de plus-value réelle et non fictive, le simple constat est que le capital financier n’existe plus, lui-même, que comme fraction, non remboursée et non remboursable, de la dette mondiale.

Pour la précision des termes, il est nécessaire, ici, d’expliquer qu’il en va de même, et singulièrement aussi, depuis 2008, pour les banques « ordinaires » et même les banques d’affaires, qui n’existent déjà plus que dans la dépendance des Banques Centrales et font donc parties, en tant que fractions du capital financier, de cette fraction, non remboursée et non remboursable, de la dette mondiale.

Au-delà d’une hiérarchie administrative, déjà assez évidente, il y a donc bien une hiérarchie des strates économiques et sociales qui place la sphère banco-centraliste au sommet de la pyramide, au dessus de la strate « capital financier/banques « classiques » », elle-même largement dominante sur la petite bourgeoisie et le prolétariat.

C’est la situation des rapports de classe entre prolétariat et petite bourgeoisie qui est néanmoins « discutée » dans cet article, et effectivement « discutable » par bien des aspects.

Il y a effectivement encore une fraction importante de la petite bourgeoisie dont l’existence même dépend encore d’une activité économique directement productive, et non pas des revenus du capital financier. C’est évidemment cette fraction qui se trouve directement et quasi « personnellement » impactée par la destruction-restructuration de l’économie et par les mesures « sanitaires » imposées par la fraction dominante de la grande bourgeoisie.

Du point de vue du prolétariat, la question est donc de savoir si la destruction économique, les reculs sociaux et la destruction des emplois qui vont avec ont au moins une fonction sanitaire réelle.

Il ne s’agit pas ici de « négationnisme » par rapport à la réalité de la maladie « Covid-19 » et de sa propagation épidémique, mais simplement d’évaluer la réalité du « narratif » du confinement et des diverses contraintes imposées par le système.

Après 8 jours du nouveau confinement, l’épidémie bat précisément un nouveau record de propagation, avec plus de 60 000 cas « positifs » en 24 heures ! (*) Le constat est donc pour l’instant tout simplement que le confinement n’arrête en rien le virus.

Actuellement, le confinement est donc bien une nouvelle arme de terreur contre le prolétariat et les classes populaires, en vue de leur faire accepter la suite des « restructurations » sociales en cours.

Est-ce que le prolétariat a pour autant un intérêt commun avec la fraction « productive » de la petite bourgeoisie en révolte ?

En termes de destructions d’emplois, c’est tout simplement une évidence. Il s’agit souvent d’emplois qui aident à la survie d’une partie du prolétariat, et importante dans les pays où le tissu des TPE-PME est très dense et implique une partie essentielle du tissu économique, comme c’est le cas en France.

A titre de comparaison, dans les décennies passées, et encore aujourd’hui, dans d’autres pays, on a souvent vu les mineurs se battre pour améliorer leurs conditions de travail, on les a rarement vu se battre pour la fermeture des mines, et on les voit même plutôt, au contraire, le cas échéant, se battre pour les maintenir en fonction !

La destruction des forces productives, au stade actuel de leur développement technologique, ce n’est pas juste un cycle de destruction-chômage-création-réembauche, même à des conditions socialement dégradées, comme le suppose M. Bibeau, mais bien un processus de destruction sans retour, en termes simplement de niveau global d’emploi.

Faut-il encore le rappeler, dès la fin du siècle dernier, les « penseurs » de la mondialisation projetaient de réduire, par nécessité, la part de population active à 20% du total, au cours du siècle qui est maintenant le nôtre. Mais le développement des forces productives les plus modernes, accéléré par des processus tels que les confinements à répétition, incitant à toujours plus d’automatisation, d’informatisation et de robotisation, ne fait pas que supprimer numériquement des emplois. Il réduit aussi la capacité sociale de réalisation de la plus-value, même relative, qui implique le maintien, et même le développement, d’un niveau élevé d’échanges entre prolétaires productifs, même si par le biais indirect du capital. Le développement du secteur tertiaire a pu pallier un temps à cette carence, mais il est maintenant également, et inexorablement, touché par le cycle : automatisation, informatisation, robotisation.

Bien entendu, ce mouvement est inégal selon les secteurs économiques et les pays, mais la fraction la plus avisée de la bourgeoisie n’est pas celle qui cherche uniquement à extraire la dernière goutte de plus-value du dernier prolétaire, mais celle qui anticipe déjà un monde quasiment sans plus-value réelle en quantité notable et basé pratiquement uniquement sur le cycle du capital fixe et de la dette: dette-capital fixe-valeur d’usage de la production-capital fictif-dette.

Dans ce cycle d’une production majoritairement robotisée, la consommation « de masse » n’est plus possible que par l’injection permanente de « monnaie-hélicoptère », directement par les banques centrales, et elle doit donc être régulée, genre « revenu universel » ou « salaire à vie », pour équilibrer le cycle, ce qui implique donc également un « calibrage » de cette consommation, et donc plutôt une réduction à un niveau aussi bas que possible, vu l’absence de plus-value à réaliser. C’est le type même d’une société confinée et contrôlée en permanence, dont nous venons de commencer à faire l’expérience cruelle, sous prétexte de « pandémie ». Là aussi il y a encore une inégalité selon les secteurs et les pays, mais il est assez logique que les pays à la fois avancés technologiquement et déjà dépourvus d’un secteur productif « compétitif » soient à la pointe de cette « expérience ». Ce qui explique, par exemple, la différence de « traitement » entre la France et l’Allemagne !

L’évolution vers le banco-centralisme n’est pas du tout une sorte d’antichambre du socialisme, comme avait pu le paraître le capitalisme monopoliste d’État, au début du siècle dernier, mais simplement l’antichambre de l’enfer du confinement permanent et définitif, qui peut très bien, l’expérience actuelle le prouve déjà, atteindre rapidement un stade de stabilité redoutable en termes de déshumanisation de la société. C’est ce billet sans retour que nous invite à prendre la très grande majorité des partis et syndicats « de gauche », au nom d’un « consensus sanitaire » que « Communia » prétend ici « théoriser » au nom d’un pseudo-« marxisme », complètement caricaturé et dénaturé, parmi tant d’autres du même genre.

La question d’alliance ou non avec la petite bourgeoisie « révoltée » se poserait vraiment s’il existait au moins une seule force politique prolétarienne organisée, mais ce n’est pas du tout le cas. « Soutenir », au moins moralement, les faibles flammèches de cette révolte, c’est le moins que les militants prolétariens puissent donc faire. Le mieux étant le pas suivant, qui consistera à construire l’ébauche d’une résistance prolétarienne et à la mettre en mouvement, sur le terrain.

Un « front provisoire », s’il en est un, est nécessairement, dans ce cas, plutôt avec les forces les plus radicales de la petite bourgeoisie, plutôt qu’avec les forces « de gauche » désormais essentiellement forces de Kollaboration avec non seulement le « Grand Capital », mais désormais, avec le plan de restructuration cyber-fasciste, piloté par les Banques Centrales.

Dans la hiérarchisation actuelle il peut certainement exister encore des contradictions entre capital financier et banco-centralisme, mais la tendance irréversible de l’appareil productif vers le monopole des valeurs d’usage, nécessairement stérile en matière de plus-value, les oblige à converger en coordination et synergie vers cet objectif, et de savoir lequel des deux groupes « sociaux » prendra finalement le contrôle total du système, cela n’est d’aucune importance pour le prolétariat, une fois réduit au confinement. D’un point de vue économique, c’est incontestablement la fraction banco-centraliste qui est, en dernière analyse, en mesure de dicter ses orientations et ses conditions.

Luniterre

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/11/07/2eme-vague-science-et-ou-propagande-point-hebdo-graphes-semaine-43/

+ échec actuel confirmé ce soir, même par l’AFP!!!

« Covid-19: le bilan s’alourdit en France, en attendant les effets du confinement »

« Le nombre de nouvelles contaminations n’a pas été communiqué ce week-end, après un embouteillage informatique provoqué par l’afflux de tests, qui avait rendu leur recensement incomplet depuis plusieurs jours. Des données corrigées seront publiées lundi.

Vendredi, Santé publique France avait fait état d’un nouveau record avec plus de 60.000 cas positifs en 24 heures, soit deux fois les niveaux constatés à la mi-octobre. »

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/covid-19-le-bilan-s-alourdit-en-france-en-attendant-les-effets-du-confinement-5163d2f26c09bf7a76ec6451d9941f50



