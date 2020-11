COVID-19 Coronavirus Pandemic

Last updated: November 07, 2020, 05:29 GMT

Coronavirus Cases:

49,667,748

1,248,780

35,254,736

A LA MÊME HEURE, LE NOMBRE DE VIES QUI ONT ÉTÉ PERDUES FAUTE D’UTILISATION DU TRAITEMENT EXISTANT APPROPRIÉ:

The estimated number of lives lost from not using HCQ:

593,059

Early treatment ↓64% 162 HCQ studies

96 peer reviewed

Early treatment shows high efficacy 100% of studies report positive effects. 64% is the median improvement. Late treatment ↓26% 65% of studies report positive effects.

Nombre de décès dus à la malnutrition dans le monde

depuis le 1er Janvier



7,773,403



https://www.planetoscope.com/mortalite/32-nombre-de-deces-dus-a-la-malnutrition-dans-le-monde.html) 815 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde selon le FAO. En 2015, il y aurait eu 9,1 millions de morts dus à la malnutrition dans le monde (compteur). La malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans chaque année.

9 MAI 2020 – MINSK RÉSISTANCE ! ANTIFASCISME: LE COMBAT CONTINUE!!!

Comme on l’a déjà vu avec l’histoire de « Rodina », le détachement féminin de la Résistance formé en France par les femmes biélorusses déportées et évadées en Lorraine,

https://resistancedemocratique.wordpress.com/2020/11/03/maidan-au-belarus-le-flop-final/

la tradition de lutte antifasciste au Bélarus, et notamment à Minsk, ne date pas d’hier… C’est ce qu’a voulu exprimer, le 9 Mai dernier, le Président Loukachenko, lors de la seule grande commémoration de la Victoire de 1945 qui ait donc littéralement Résisté, en 2020, en Europe et même ailleurs…!

EXTRAIT >>>

« …Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа.

« …Mais dans ce monde insensé, ayant perdu ses repères, il se trouvera des gens nous condamnant pour le lieu et le moment du déroulement de cette action sacrée.

Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов.

Je veux leur dire humainement : ne vous hâtez pas de tirer des conclusions et encore moins de nous condamner, nous, les héritiers de la Victoire, les biélorusses.

Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни.

Nous ne pouvions tout simplement pas faire autrement, nous n’avions pas d’autre choix, et si il y en avait eu, nous l’aurions fait quand même, parce que sur nous il y a le regard des soldats soviétiques morts pour notre liberté, le regard des partisans et des résistants torturés dans les geôles de la gestapo, le regard des anciens, des femmes et des enfants de Kathyn.

Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник.

Ils voulaient ardemment vivre, mais ils sont morts pour que nous vivions. Et le Bélarus d’aujourd’hui, c’est un monument aux morts de cette guerre horrible, aux suppliciés, aux brûlés. Une mémoire vivante et un monument vivant.

И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма.

Et bien que cette année la parade militaire à Minsk sera la seule dans l’espace post-soviétique, elle se déroulera en l’honneur de tous les combattants soviétiques qui ont libéré le monde du nazisme. »

