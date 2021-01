Il ne s’agit pas, ici, de nier la réalité de cette maladie spécifique et nouvelle qu’est le Covid 19, mais de ramener son impact à ses proportions réelles >>>

Le chiffre officiel de mortalité totale, en 2019, 612 000, se trouvait consigné ici >>>

Publié au 14 Janvier 2020

Soit une mortalité record, déjà, sans aucune cause « pandémique », imputée officiellement au « vieillissement » de la population, ce qui peut aussi s’interpréter comme une dégradation de l’espérance de vie due à la dégradation de l’organisation et de la politique de santé publique.

Sans cause pandémique ce chiffre devait donc malheureusement de toutes façons suivre la même tendance en 2020, ce qui place un seuil de probabilité, hors pandémie, entre 615 et 620 000 morts.

Hors, révisant au passage légèrement son chiffre de 2019, voici la dernière « estimation » de l’INSEE >>>

« Entre le 1er janvier et le 7 décembre, 617.197 décès sont survenus en 2020», précise l’institut national de la statistique, qui en avait recensé 613.243 pour toute l’année 2019, un record depuis l’après-guerre, en raison de l’accroissement et du vieillissement de la population. »

Pour l’instant, il manque donc bien l’essentiel des 65 000 morts du Covid 19!!!

En supposant un seuil mini, hors pandémie, de 615 000 morts, on devrait donc avoir un total, incluant la « surmortalité » due au Covid 19, (+65 000 morts!), de 680 000 minimum!!!

Sur la base actuelle de 617 000 morts, restent donc encore à trouver, pour justifier la politique « pandémique » du pouvoir, au moins 63 000 morts dans les jours qui viennent…

MISE A JOUR AU 07/01/2020 >>> GRAPHES INSEE

Selon l’INSEE:

« Après avoir atteint un pic le 7 novembre (2 329 décès), le nombre de décès quotidiens a continué de diminuer tout en restant toutefois toujours supérieur à 2019 jusqu’à la troisième semaine de décembre où l’on constate le même nombre moyen de décès quotidiens en 2020 qu’en 2019. »

Or, selon cet autre graphe de l’INSEE, la mortalité quotidienne moyenne en Décembre 2019, était de 1761:

Toujours selon l’INSEE, il reste une incertitude concernant les derniers chiffres… (…On comprend aisément pourquoi…). Pour mémoire, les chiffres « définitifs » pour 2019 ont été publiés dès le 14 Janvier, et on peut donc présumer qu’ils étaient connus quelques jours avant… Aujourd’hui, ils sont validés, comme on l’a vu, à un millier près …sur l’année!

Le graphe du 7 décembre, lui, nous indique déjà une nette chute de mortalité à cette date…

Au 7 décembre, la mortalité quotidienne était donc déjà sur le point de repasser sous la barre des 1800/JOUR… Même si l’on prend ce chiffre, relativement pessimiste, comme moyenne sur les 24 derniers jours de décembre, cela nous fait donc un total estimé « pessimiste » de 43 200 décès, toute causes confondues.

Le tableau INSEE des 10 dernières années, lui, montre une augmentation d’environ 3000/an depuis 2017, sans causes particulières, et qu’il faut donc logiquement ajouter à nouveau au socle des 613 000 « définitifs » de 2019. Soit un total de décès toutes causes probables hors covid de 616 000 minimum.

Rappelons au passage que la mortalité a déjà fait un bon spectaculaire de plus de 34 000 morts en 2015, par rapport à l’année précédente, sans causes particulières, non plus!!!

INSEE – BILAN DEMOGRAPHIQUE 2015 >>>

Et donc, si l’on fait le compte raisonnablement estimé de 616 000 + 43 200 = 659 200,

la différence avec 2019 est donc de 659 200 – 613 000 = 46 200, et non pas 65 000!!!

La surmortalité due au covid est donc probablement de cet ordre de grandeur, autour de 45 000 en fin de compte, dans une estimation déjà relativement « pessimiste », et on ne saurait préjuger du résultat final. Toujours est-il que les chiffres officiellement avancés par le système ressortent nécessairement de l’intox, plus que de l’info… Et l’INSEE va avoir fort à faire pour « dissimuler » peu ou prou, derrière on ne sait trop quelle formule alambiquée, la « résurrection », plus que probable, en ce début d’année, de près de 20 000 « morts du covid »!!!

Tout ne va donc pas si mal, en un sens, et vu sous cet angle!

Au 08/01/2021, confirmation INSEE du mensonge sur le chiffre global de victimes du Covid!!!

Lu sur « Le Monde », dans « Les Décodeurs »!!!

« En 2020, la France a connu la plus importante mortalité de son histoire récente, selon les chiffres de l’Insee, et ce sans même prendre en compte les morts survenues en toute fin d’année et qui n’ont pas encore pu être comptabilisés.

Le nombre de 613 395 décès, correspondant au bilan déjà sans précédent de la mortalité en 2019, a été atteint dès le 5 décembre 2020, explique l’Insee au Monde. Selon le bilan le plus récent, du 1er janvier au 28 décembre 2020, la France avait enregistré 659 941 décès. Soit un écart de plus de 46 000 morts.

« Ce nombre reste toutefois encore provisoire et pourrait être révisé à la hausse dans les prochaines semaines », prévient l’Institut. Le calcul de la mortalité dépend en effet de la remontée des actes de décès enregistrés en mairie, qui peut prendre un peu de temps en période de fin d’année. »

Mais comme on l’a vu ci-dessus, le chiffre INSEE 2019 était déjà juste, à 1000 près, à la même époque, l’an dernier, et de plus, voici ce que l’on trouve également sur « Notre Temps »:

« Après un pic le 7 novembre, l’excédent de mortalité en France, mesuré par rapport à 2019, a continué à diminuer dans la deuxième quinzaine de décembre, a indiqué vendredi l’Insee, dans son point hebdomadaire sur les décès pendant la crise du Covid-19.

Du 16 au 28 décembre, 1.890 décès – toutes causes confondues – ont été comptabilisés en moyenne chaque jour en France, soit 5% de plus qu’à la même période de 2019. Or cet excédent de mortalité, calculé en 2020 par rapport à 2019, atteignait encore 19% lors de la quinzaine précédente, du 1er au 15 décembre 2020, précise l’institut statistique.

Depuis le pic du 7 novembre, « le nombre de décès diminue progressivement, mais plus lentement que lors de la première vague » du printemps, résume l’Insee. »

Et donc, en supposant le maintien de ce taux sur les 3 derniers jours, cela porte le total estimé à

659 941 décès + (1890×3) = 665 611 décès toutes causes confondues.

Or on a également vu que l’augmentation annuelle « normale » de mortalité était au minimum de 3000/an, ce qui fait donc une surmortalité réelle probable de 662 611 – 613 395 = 49 216 !!!

Ce qui nous fait donc un total estimé de victimes « ressuscitées INSEE » de…

(*) 64 765 – 49 216 = 15 549 !!!

Soit un peu moins que notre estimation précédente, effectivement, mais « Bienvenue! », tout de même, à ces 15 549 « revenants INSEE », qui prouvent, s’il en était encore besoin, le peu de fiabilité et de crédit que l’on peu apporter aux « chiffres officiels », concernant le Covid-19!!!

