COVID 19, 20, 21… « Nouvelle Vague », ici et ailleurs…

JOIN(T ?)VILLE (…LE PONT) : les fêtards déjantés attaquent la police à coups de chichas !

VERSAILLES, PARIS ST SULPICE, NANTES : chants religieux dans les rues – les catholiques se rassemblent pour vivre leur foi librement !

BELARUS: l’été du peuple Rouge et Vert oublié (…par l’Occident!)

RÉSISTANCE MÉDICALE !!!

Covid-19 et le Lot. Coup de tonnerre dans le milieu médical : démission d’une jeune médecin de Cahors

Le Dr Magali Roussilhe, ici chez elle à Cahors, souhaite que sa démarche contribue à une prise de conscience des réalités qui nous entourent.

« Je remets en cause l’organisation du système de santé, tel qu’il est dans notre pays. Et cela touche bien sûr au fonctionnement général de notre société. D’ailleurs, la santé, cela ne concerne pas seulement le physique. Il y a le psychique, le mental… la santé c’est quelque chose de global. Si l’on a des problèmes d’argent, on risque d’avoir des problèmes de santé… La nature du travail peut elle-même engendrer des problèmes de santé. Si l’on consomme uniquement une alimentation industrielle, chimique, on encourt des soucis de santé etc.

Que reprochez-vous à la pratique de la médecine générale ?

La pratique de la médecine générale nous pousse à voir de plus en plus en plus de patients, dans la mesure où nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Au final, plus on va vite avec les patients et plus on a tendance à prescrire des médicaments. Alors que plus on prend du temps avec les patients et moins on prescrit des médicaments ; on va plutôt prescrire de changer d’alimentation, de se reposer, de faire de l’exercice physique, de prendre le soleil… Il n’y a pas que le médicament qui compte pour être en bonne santé. Il faut prendre du temps, pour écouter le patient et lui proposer une thérapeutique adaptée à lui, or ceci est de moins en moins possible en l’état actuel de la pratique à laquelle nous sommes contraints. Il va de soi que si nous vivions dans une société plus écologique, nous serions en meilleure santé. »

Hôpital en France: 100 000 lits supprimés en 20 ans!

HÔPITAUX SATURÉS : C’EST PAS NOUVEAU!

RÉTROSPECTIVE DE 2012 A 2020 !!!

Face à la Résistance du Front Polisario : reprise d’un conflit colonial impliquant l’impérialisme français !

45 ans de conflits et de négociations « au point mort »

RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE

URGENCE VITALE: un plan de lutte contre le délabrement hospitalier déjà vieux de douze ans et jamais mis en œuvre!!!

Une étude point par point des affirmations et des revendications de Tikhanovskaïa et de leur correspondance, ou non, avec la réalité du Bélarus aujourd’hui!

A découvrir à la suite >>>



Mai 1944 :

Les véritables héroïnes biélorusses en Résistance

dans le camp de concentration français

de Thil (Meurthe et Moselle)

Elles parviennent à s’évader et fondent le seul et unique détachement de Partisans

entièrement féminin en France !!!

Confinement, Reconfinement et « dix de der » pour le banco-centralisme!

A propos d’une vidéo de Virginie Vota, un débat sur VLR entre Do/Luniterre/Robert Bibeau

Mis à jour au 01/11/2020, avec les interventions de Viriato et Gérard Bad.

Mika Denissot, ou quand la petite bourgeoisie « flirte » avec le réel, mais sans s’y frotter vraiment!

« Covid-19 », évolution du réel: mutations et réinfections – Stratégie des soins: ce qui change ou pas.