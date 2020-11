URGENCE VITALE: un plan de lutte contre le délabrement hospitalier déjà vieux de douze ans et jamais mis en œuvre!!!

Pétition citoyenne, adressée à l’attention de Monsieur le Président de la République Française, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, les Sénatrices et Sénateurs, des collectivités territoriales, des ARS…

Parce que nous considérons que la crise sanitaire que nous traversons dans les hôpitaux est dramatique.

La contamination de plus « 36 266 intervenants de la chaîne de soins et les 17 décès liés à l’infection du Covid-19 * » auraient pu être évitées…

* Source du 22/10/2020 : Santé publique France. Recensement national

Ensemble, donnons Vie et Corps à une Fondation porteuse de projets innovants, destinée à protéger et sécuriser les patients ainsi que les différents intervenants de la chaîne de soins.

Nous rappelons que 2 études de l’ENEIS réalisées en 2004 et 2009 dans nos établissements de santé ont révélé des failles lors de la prise en charge des patients :

> Plus de 290 000 séjours hospitaliers et plus de 10 000 décès par an étaient parfaitement évitables,

> 16 % de ces hospitalisations dites évitables étaient dues à des affections associées aux soins,

> Les 2/3 de ces incidents survenus pendant une hospitalisation mettaient inutilement en jeu le pronostic vital du patient ou conduisaient à une incapacité à la sortie.

Afin de redonner un sens aux soins et sauvé la vie à plus de 800 patients par mois…

174 professionnels venant de tous horizons ont mutualisé leur savoir faire et créer un projet de santé publique élaboré autour de l’humain. Codifié « STP, Sécurisation Thérapeutique du patient », ce projet est connu de toutes les Institutions depuis 2008. (https://www.urgence-vitale.eu/fr/).

Constitués de dispositifs médicaux spécifiques, ceux-ci contribueront à :

> Coordonner, synchroniser et sécuriser toute la chaîne thérapeutique hospitalière et ambulatoire de soins autour du patient,

> Améliorer les conditions de travail du personnel de santé,

> Rompre la chaîne de propagation des virus dans la chaîne de soins, …(Maladies infectieuses, nosocomiales, Covid-19…)

> Combler les failles de la chaîne de soins, afin d’éviter les défaillances humaines génératrice de drames humains. (Décès, séquelles invalidantes, complications graves, infections nosocomiales)

Nous rappelons à nos Institutions que :

> Toutes les analyses d’expertises, d’audits, et de tests en grandeur nature dans les établissements de santé, ont démontré la faisabilité du projet,

> Ce projet a été retenu et sélectionné en 2013 par Seed4Start au Luxembourg parmi les 20 projets les plus innovants,

> Ce projet est prêt depuis 12 ans, et qu’il est toujours dans l’attente de réactions des instances décisionnaires…

Prêt depuis 2008, ce projet aurait pu contribuer à éviter dans les établissements de santé :

> Le décès de 17 intervenants de la chaîne de soins,

> La contamination de plus 36 266 intervenants de la chaîne de soins,

> Le décès de plus de 118 110 patients,

> 4 419 788 séjours d’hospitalisations,

> Le coût de séjours évitables 49 890 386 004 € (Plus 49 Milliards €)

Par la présente, nous, usagers de la santé et citoyens, nous considérons :

> Que l’absence de dispositifs médicaux adaptés dans notre chaîne de soins nous rend vulnérables face à une crise sanitaire, et qu’elle place inutilement la population (patients fragilisés et l’ensemble des intervenants de la chaîne de soins) dans une sécurité relative,

> Que les hôpitaux ne sont pas conçus pour accueillir un arrivage massif de patients contaminés,

> Que l’on ne combat pas un incendie avec des effets d’annonces et des protocoles, mais avec des dispositifs médicaux adaptés capables d’enrayer et circonscrire rapidement la propagation des risques infectieux dans la chaîne de soins,

> Que la contamination de plus de 36 266 intervenants de la chaîne de soins était parfaitement évitable.

Pour notre sécurité, nos 32 284 internes (Etudiants en Médecine, Chirurgie…) et l’ensemble des différents intervenants de la chaîne de soins vont se retrouver encore une fois en première ligne démunis de tout, face à cet ennemi invisible.

De ces faits, sachant que des solutions existent, nous, usagers de la santé et citoyens, nous demandons :

1 ) La mise en place immédiate d’un plan Marshall.

Ce plan Marshall permettra de développer, et fabriquer au plus vite des dispositifs médicaux stratégiques qui contribueront à :

> Sauver la vie à plus de 800 patients par mois,

> Protéger et sécuriser les patients et les différents intervenants de la chaîne de soins,

> Enrayer et circonscrire la propagation des risques infectieux dans la chaîne de soins, (maladies infectieuses, nosocomiales, Covid-19…)

> Sécuriser au plus vite les circuits spécifiques vitaux des hôpitaux,

> Coordonner, synchroniser et sécuriser toute la chaîne thérapeutique hospitalière et ambulatoire de soins autour du patient,

> Faciliter la prise en charge des patients fragilisés en donnant une vision décisionnelle spécifique aux différents intervenants de la chaîne de soins, afin :

D’améliorer la collaboration entre les différents intervenants de la chaîne de soins,

De favoriser le maintien, l’autonomie, la santé et le bien-être des personnes fragilisées

D’éviter les pertes de temps inutiles mettant en jeu le pronostic vital du patient,

D’encadrer et d’accompagner les patients à risques, ce qui permettra :

De lutter et d’enrayer la propagation des risques infectieux,

D’éviter de l’insécurité inutile pour le patient, sa famille, les aidants médicaux et familiaux et les différents intervenants de la chaîne de soins lors de la prise en charge des patients fragilisés

> Réformer structurellement la chaîne de soins afin d’éradiquer l’hémorragie financière et les actes inutiles de santé

2 ) La création d’une fondation d’utilité publique.

Equivalent à ce qui ce fait dans l’aéronautique, les intervenants de la chaîne de soins vont travailler dans des conditions d’extrême urgence, et la pérennité du matériel est primordiale pour la sécurité des patients. Un hôpital est une ville dans une ville, avec ses nombreux métiers, ses circuits spécifiques vitaux, et ses contraintes spécifiques.

Nous avons besoin de reproduire ou trouver un hôpital désaffecté que nous transformerons en « Environnement technique et d’expérimentation » qui permettra d’être en mesure de combler les failles de la chaîne de soins que nous avons identifiées, et d’accueillir tous les bureaux d’études d’ingénieries, personnels de santé, associations de patients, usagers… afin d’atteindre nos objectifs dans un temps record.

Cette fondation (Environnement technique et d’expérimentation) sera une vitrine pédagogique et technologique des dernières innovations.

Elle a pour objectifs :

> Sécuriser et synchroniser toute la chaîne logistique de la qualité des soins autour des patients,

> Faire de nos hôpitaux et de notre chaîne de soins les plus sûrs du monde,

> Améliorer la collaboration et les conditions de travail entre les différents intervenants de la chaîne de soins, par des formations et des simulations,

> Tester en grandeur réelle les nouvelles technologies dans un environnement sécurisé,

> Evaluer et calculer l’impact de ces évolutions dans le milieu complexe du secteur de la santé.

> Favoriser l’interopérabilité des dispositifs médicaux spécifiques…

Par ma signature, afin de sauver des vies et de redonner un sens aux soins, je soutiens cette Fondation, ce projet de santé publique élaboré autour de l’humain.