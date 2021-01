Cette vidéo, initialement prévue pour être diffusée en même temps que l’Appel, le 22 Janvier 2021, donc, a été aussitôt censurée par Youtube. Elle vient donc d’être rétablie, depuis le 25 Janvier. L’essentiel du crédo qui y est exprimé concerne la légitimité relative du Président-dictateur Macron et de la représentation parlementaire française. Francis Lalanne semble croIre encore que la seconde pourrait sérieusement contribuer à destituer le Président-dictateur et rétablir une véritable légitimité constitutionnelle en France.

Richard Boutry, en journaliste compétent, fait justement remarquer à F. Lalanne que la situation française n’est pas une exception, vue sous l’angle des mesures répressives que l’on peut qualifier de dictatoriales.

Ce qui amène F. Lalanne à considérer que le potentat français pourrait bien, en fait, être aux ordres d’un pouvoir supérieur international, mais il ne va pas jusqu’au bout de cette démarche, pourtant logique et nécessaire.

Le principe de sa démarche, après l’échec constaté de la démarche du mouvement « Gilets Jaunes », est bien le constat de l’incapacité de ce mouvement à créer sa propre légitimité en face de celle du pouvoir macronien, très relative au départ, suite aux circonstances particulières de son élection. De cette confrontation Macron Vs GJ, c’est, malheureusement et manifestement, M. Macron qui est sorti renforcé dans sa légitimité relative.

C’est, de plus, et tout aussi malheureusement, ce que montrent les premiers sondages en vue de 2022. Le scénario est pour l’instant bien inscrit qui le verrait affronter les « votants-râleurs » regroupés derrière Marine Le Pen, dans son rôle bien rodé de faire-valoir du Président-dictateur, et donc prête à lui servir la soupe pour un deuxième mandat de dictature « légitimée » !!!

Dans ce contexte, on ne voit pas quel parlementaire ou groupe parlementaire oserait monter au créneau… Le règne de la lâcheté étant la marque du genre, sinon son principe. Sauf exceptions… C’est ce que nous rappelle Francis Lalanne, avec le cas du député Alphonse Baudin, (…également médecin!*), mort à Paris sur une barricade du Faubourg St Antoine, le 3 Décembre 1851, en s’opposant au coup d’Etat du Président-dictateur de l’époque !!! Après la timide tentative de Douste-Blazy, vite escamotée, dans le documentaire « Hold-Up », il ne reste plus guère que Martine Wonner, pour être digne de cet héritage héroïque. C’est à la fois évidemment très bien, pour elle, et ne fait que souligner son courage, et très peu, en termes de rapport de forces…

Force est donc de constater que cette « voie parlementaire » proposée par Francis Lalanne est d’ores et déjà une impasse…

Restent toujours, les autres parties de son Appel…

L’Appel à une ntervention de l’Armée, qui serait rendue légitime par les circonstances, a manifestement peu de chances d’être entendue, et le povoir y croit donc si peu, qu’il a laissé publier cet appel sans réagir…

Ne reste donc plus, en réalité et en fin de compte, que l’Appel au peuple : l’intérêt de relayer l’Appel de Francis Lalanne réside donc bien dans la démonstration qu’il fait, en quelque sorte « malgr é lui » de la légitimité de la Résistance populaire et prolétarienne en France, même si elle est encore loin d’avoir trouvé son expression politique et organisationelle.

Luniterre

(* https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Baudin )

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/le-defi-de-la-verite-francis-lalanne

L’Appel de Francis Lalanne : vers la fin des illusions ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/25/lappel-de-francis-lalanne-vers-la-fin-des-illusions/

Alphonse Baudin sur la barricade du Faubourg St Antoine

