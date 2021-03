Radiographie du cœur d’une galaxie

Après avoir acquis la toute première image d’un trou noir, la collaboration de l’Event Horizon Telescope (EHT) révèle ce jour l’aspect, en lumière polarisée, de l’objet massif situé au centre de la galaxie Messier 87 (M87). C’est la toute première fois que les astronomes peuvent mesurer la polarisation, une signature des champs magnétiques, à si grande proximité du pourtour d’un trou noir. Cette vidéo en retrace la découverte. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © ESO, EHT Collaboration, L. Calçada, Digitized Sky Survey 2, ESA/Hubble, RadioAstron, De Gasperin et al., Kim et al., M. Kornmesser, C. Malin (christophmalin.com) et B. Tafreshi (twanight.org)

C’est d’ailleurs ce qu’explique Iván Martí-Vidal, également coordinateur du Groupe de travail sur la polarimétrie de l’EHT et chercheur émérite du GenT à l’Université de Valence en Espagne, dans le communiqué de l’ESO : « ces travaux constituent une réelle avancée : la polarisation de la lumière est porteuse d’informations nous permettant de mieux comprendre les processus physiques à l’œuvre derrière l’image acquise en avril 2019, ce qui était impossible auparavant », et que confirme son collègue Andrew Chael, membre de la collaboration EHT, membre du Nasa Hubble au Centre Princeton dédié à la Science théorique et de la Princeton Gravity Initiative aux États-Unis : « les images polarisées nouvellement publiées sont essentielles pour comprendre la façon dont le champ magnétique aide le trou noir à se « nourrir » de la matière environnante et à émettre de puissants jets ».

Parmi les conclusions déjà atteintes : « les observations suggèrent que les champs magnétiques présents sur le pourtour du trou noir sont suffisamment puissants pour repousser le gaz de température élevée et l’aider à résister à l’attraction gravitationnelle du trou noir. Seul le gaz qui traverse le champ peut tourbillonner vers l’intérieur, jusqu’à l’horizon des événements », précise Jason Dexter, Professeur adjoint à l’Université Boulder du Colorado, États-Unis, et coordinateur du Groupe de travail sur la Théorie à l’EHT.

Sur cette image composite figurent trois vues des régions centrales de la galaxie Messier 87 (M87) en lumière polarisée et une vue, dans le domaine visible, acquise par le télescope spatial Hubble. La galaxie, qui héberge un trou noir en son centre, est célèbre pour ses jets qui s’étendent bien au-delà de la galaxie. Les lignes indiquent l’orientation de la polarisation, étroitement liée au champ magnétique qui règne au sein des régions imagées. La combinaison des informations capturées par l’EHT et Alma permet aux astronomes d’étudier le rôle des champs magnétiques depuis les environs de l’horizon du trou noir (sondé par l’EHT à l’échelle d’un jour-lumière) jusqu’à l’extrémité des puissants jets émis par la galaxie (sondé par Alma à l’échelle de milliers d’années-lumière). Les valeurs obtenues – exprimées en GHz – se réfèrent aux fréquences de la lumière auxquelles les différentes observations ont été effectuées. Les lignes horizontales figurent l’échelle (en années-lumière) de chaque image prise individuellement. © EHT Collaboration; Alma (ESO/NAOJ/NRAO), Goddi et al.; Nasa, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); VLBA (NRAO), Kravchenko et al.; J. C. Algaba, I. Martí-Vidal

De gauche à droite, en 2016, Roger Blandford et Roy Kerr, le mathématicien qui a découvert la solution des équations d’Einstein décrivant un trou noir en rotation. © Bengt Nyman, CC by-sa 4.0

Pour en savoir plus

Le trou noir supermassif M87* « filmé » en pleine activité par l’EHT

Article de Laurent Sacco publié le 26/09/2020

Les succès remportés depuis plus de 50 ans par la théorie de la relativité générale sont un tribut au génie créateur et rebelle d’Albert Einstein. Mais ces succès reposent aussi sur des tests de plus en plus rigoureux et l’un des derniers en date concerne les images que commence à livrer l’Event Horizon Telescope concernant le trou noir supermassif M87*. On commence même à pouvoir en faire des films montrant son activité.

Einstein a souligné vigoureusement, à raison et à plusieurs reprises, que la science reposait sur une libre création de concepts et de théories et qu’il n’y avait pas de chemin déductif logique, une méthode, menant des données de l’expérience à la création d’une théorie scientifique, contrairement à ce qu’affirment certaines conceptions positivistes relevant de l’empirisme logique. En ce sens, et l’histoire des sciences le vérifie amplement, de Kepler à Schrödinger, en passant par Newton et Einstein, toutes les sources d’inspiration peuvent être bonnes à prendre et il n’est pas rare que des archétypes profonds soient à la source des plus grandes avancées scientifiques et rationnelles, lesquelles vont à leur tour résonner avec ces archétypes comme un Wolfgang Pauli le savait bien.

Jean-Pierre Luminet va bientôt sortir un nouveau livre qu’il considère comme son Magnum opus le 14 octobre aux Editions Odile Jacob : L’Écume de l’espace temps. © Jean-Pierre Luminet

Mais Einstein aurait sans aucun doute été d’accord aussi avec les déclarations de Richard Feynman décrivant sa conception et sa pratique de la physique théorique : « Le jeu auquel je joue est très intéressant. C’est de l’imagination dans une camisole de force qui est la suivante : elle doit s’accorder avec les lois connues de la physique (…) Cela demande de l’imagination pour penser à ce qui est possible, puis il faut une analyse en arrière pour voir si cela convient, si c’est autorisé selon ce qui est connu, d’accord ? » Il y a en effet une logique de la découverte scientifique reposant sur des méthodes qui peuvent certes être révisées et soumises à la discussion rationnelle critique, comme l’avait bien compris Karl Popper, mais dont on ne peut faire l’impasse.

L’Event Horizon Telescope, un outil pour tester la théorie des trous noirs

La théorie de la relativité générale, avec ses modèles cosmologiques et sa théorie des trous noirs, est sans aucun doute un bon exemple de ces considérations qui touchent aussi bien à l’épistémologie qu’à la philosophie grecque et aux arts, tant il est vrai que les concepts d’un espace-temps plastique et de trou noir fascinent l’esprit humain. Ces derniers ont nécessité pour être explorés, et surtout testés, tout l’arsenal de la technologie et des méthodes de traitements des donnée de la science moderne, du laser au Deep learning.

On se souvient que des arguments de poids ont été apportés à l’existence des trous noirs et à l’exactitude de la théorie les décrivant avec les observations de la collaboration Event Horizon Telescope (EHT) qui a révélé en 2019 la première image de ce qui semble bien être un trou noir supermassif dans la galaxie M87. Cette image, qui montre en quelque sorte l’ombre de l’horizon des événements du trou noir M87* par contraste avec son disque d’accrétion et ce que l’on appelle sa sphère de photon, a été obtenue au cours des dernières années en combinant des observations faites par des radiotélescopes de par le monde. C’est la fameuse technique de synthèse d’ouverture par interférométrie qui permet de créer un radiotélescope virtuel de la taille de la Terre ou presque à partir de radiotélescopes beaucoup plus petits répartis sur les continents.

L’observation s’est montrée tout à fait conforme aux simulations numérique de pionnier qu’avait fait Jean-Pierre Luminet à la fin des années 1970 pour montrer ce à quoi les observateurs pouvaient s’attendre à voir en cherchant à visualiser un trou noir et son environnement avec un disque d’accrétion.

Une présentation des travaux de la collaboration EHT lorsqu’elle a révélé la première image de M87* en 2019. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Perimeter Institute for Theoretical Physics

Les vacillations du disque d’accrétion d’un trou noir sous la caméra de l’EHT

Via un article publié dans The Astrophysical Journal, les membres de l’EHT font savoir aujourd’hui qu’ils sont allés un cran plus loin en obtenant plusieurs images étalées sur quelques années et qui permettent de faire un début de film de l’activité d’un trou noir avec son plasma turbulent.

Le contenu de cet article est commenté en ces termes dans un communiqué de la collaboration EHT par son principal rédacteur, Maciek Wielgus, astronome au Centre d’astrophysique Harvard & Smithsonian et auteur principal de l’article : « L’année dernière, nous avons vu une image de l’ombre d’un trou noir, consistant en un croissant lumineux formé par un plasma chaud tourbillonnant autour de M87 *, et une partie centrale sombre, où nous nous attendons à ce que l’horizon des événements du trou noir soit.

Mais ces résultats étaient basés uniquement sur des observations effectuées tout au long d’une fenêtre d’une semaine en avril 2017, ce qui est bien trop court pour voir beaucoup de changements. Sur la base des résultats de l’année dernière, nous avons posé les questions suivantes : cette morphologie en forme de croissant est-elle cohérente avec les données d’archives ? Les données d’archives indiqueraient-elles une taille et une orientation similaires du croissant ? »

En effet, de 2009 à 2013, M87 * a été observé par des prototypes de l’EHT avec des radiotélescopes situés sur trois sites géographiques en 2009-2012 et quatre sites en 2013. En 2017, l’EHT a finalement utilisé des instruments situés sur cinq sites géographiques distincts à travers le monde.

« Avec l’incroyable résolution angulaire de l’EHT, nous aurions pu observer une partie de billard se jouer sur la Lune sans perdre de vue le score ! » rappelle Maciek Wielgu. Lui et ses collègues ont bénéficié de l’expérience acquise pour développer des outils permettant d’extraire des informations des observations datant d’avant 2017.