1,5 Siècle de la Commune de Paris !!!

Grandeur et décadence de la « Gauche » française !

…Ou la mémoire confinée !

Le centenaire de la Commune, c’était donc en 1971… Beaucoup d’entre ceux qui militent encore aujourd’hui étaient donc alors de jeunes militants, et leurs espoirs venaient déjà d’être sérieusement mis en question par l’échec relatif de Mai 68, mais l’illusion que ce pouvait n’avoir été qu’une sorte de répétition générale persistait encore dans l’ambiance idéologique de l’époque…

Non seulement rien ne semblait réellement perdu, mais le sentiment que tout était à construire demeurait une motivation pour avancer sans désespérer de l’avenir, que ce soit à Renault-Billancourt ou ailleurs.

Le prolétariat industriel en France, et dans bien d’autres pays européens, était encore à son apogée, et la « désindustrialisation » ne devait commencer que quelques mois plus tard, initiée par le « choc pétrolier », entre autres.

Warren Buffet se vantait, il y a quelques années, d’être sur le point de gagner la guerre de classe séculaire de la bourgeoisie contre le prolétariat. Malheureusement, il apparait aujourd’hui que sa forfanterie avait donc quelque justification. Avec l’offensive « covidique » généralisée des bourgeoisies financières et banco-centralistes du monde entier, en ordre bien plus coordonné qu’il n’y parait au premier regard, c’est en quelque sorte l’Hallali Final qui est lancé de leur part !

Pour mémoire, et précisément à propos de la Commune de Paris, il et donc vital de rappeler que la plupart des militants prolétariens qui l’ont animé sur le terrain étaient, par la force des choses de l’époque, entièrement des autodidactes. Et avec très peu de livres et de documentation politique et économique à leur disposition, et pour cause… La formation se faisait donc par le débat et dans la lutte. Des erreurs aujourd’hui flagrantes ont pu être commises, que Marx, notamment, a pris le temps d’analyser par la suite immédiate.

Aujourd’hui, alors que le cyber-fascisme « sanitaire » banco-centraliste avance sans vergogne et sans résistance notable, nous avons encore, au moins pour quelque temps, accès à toute la documentation économique, historique et politique qui nous permet de comprendre et d’analyser les mutations fondamentales qui sont en train de se produire sous nos yeux et dont nous sommes les premières victimes. Il y a déjà plus de deux ans les Gilets Jaunes sont montés au combat sans trop de préjugés idéologiques, mais sans trop réfléchir non plus sur les fondamentaux, donnant le plus souvent d’eux-mêmes une image caricaturale qui a fini par les isoler et les perdre dans la conscience collective de l’époque.

Aujourd’hui, malgré les agressions dictatoriales répétées du système contre la population, une bonne partie rumine néanmoins sa révolte, se contentant de l’exprimer, sporadiquement, sur les réseaux sociaux. L’heure du combat reviendra-t-elle ? Comme le montre l’échec des Gilets Jaunes, sans l’expression d’une conscience collective unifiée sur quelques objectifs sociaux fondamentaux, et susceptibles de transcender les clivages idéologiques, c’est une éventualité qui ne cesse de reculer chaque jour davantage, face à l’offensive accentuée du pouvoir.

Pour inverser ce cours de l’histoire, qui nous parait aujourd’hui inexorable, il faut donc simplement commencer par se poser les bonnes questions. Les réponses appropriées, évidentes et collectives, ne naitront que d’un débat sur les questions de fond à propos des mutations sociales et économiques récessives actuellement en cours, avec une intensité qui est donc vitale pour la bourgeoisie, mais une intensité qui doit donc nécessairement être aussi celle de notre réflexion et de notre combat, si nous voulons, simplement, survivre à ce cauchemar, et l’épargner à nos enfants.

Luniterre

https://tribunemlreypa.wordpress.com/

