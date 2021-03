Les Variants Bretons ont-ils des chapeaux ronds??? …Quitter le chemin de la peur, avec les Dr. Fouché, Les Pr. Henrion-Claude, Raoult, et tant d’autres qui n’ont pas capitulé!

SAUVEGARDE >>>

Reçu par e-mail, cet excellent article du Monde, ci-dessous, qui pointe l’institutionnalisation de la peur, comme système politique, et à l’échelle mondiale, en fait, malgré les contradictions et tensions secondaires qui subsistent.

La pagaille actuelle apparente dans la prétendue stratégie thérapeutique, la peur panique institutionnalisée presque partout, sont les « fruits » logiques d’un système qui veut d’abord continuer à faire de l’argent, avant de soigner réellement ! La mise au point d’un vaccin se compte normalement en années, et pas en quelques mois…

D’ici là, les thérapies existantes, antiparasitaires, antibiotiques, et quasi gratuites étaient normalement à explorer et à remettre en service, en fonction de leurs effets antiviraux prouvés, même si inégaux et partiels. Plus l’immunité naturelle, qui s’est avérée fonctionnelle en Inde, par la force des choses, où les gens ont continué leurs baignades rituelles agglutinés par millions sur les bords du Gange. L’immunité qui s’y est produite n’est pas l’effet de leurs dieux mais simplement celui de la nature.

Enfin il y a les thérapies préventives, qui peuvent compléter, et l’isolement, en dernier ressort, seulement pour les cas avérés de façon flagrante et inévitable.

Avec le pouvoir de l’argent, désormais, celui, presque exclusif, des Banques Centrales et de leur monnaies de singes, l’autre pouvoir destructeur est bien celui de la peur, mais les deux vont ensemble, que ce soit en Chine, en Europe ou aux USA…

Luniterre

__https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2021/03/mireille-delmas-marty-le-reve-de-perfection-transforme-nos-etats-de-droit-en-etats-policiers.pdf

Cliquer pour accéder à mireille-delmas-marty-le-reve-de-perfection-transforme-nos-etats-de-droit-en-etats-policiers.pdf

https://universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article2311

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/01/mireille-delmas-marty-le-reve-de-perfection-transforme-nos-etats-de-droit-en-etats-policiers_6071518_3232.html

