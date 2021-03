Jean-Marie BIGARD, un drôle de Chrétien, Résistant, avec un gros cœur entre les c…!!! – France-Soir censuré à la suite!

Jean-Marie Bigard a relevé le Défi ! On le connaît trivial, grossier, truculent, horripilant pour certains… Mais derrière l’humoriste, on devine un homme sensible, écorché, engagé, qui a le courage d’exprimer ses idées, quitte à déplaire. C’est cet homme que l’on connaît un peu moins qui nous a intéressé, et c’est lui qui livre sa vérité au micro de Richard Boutry.

YouTube clôture la chaîne de FranceSoir suite à une interview incendiaire de Jean-Marie Bigard !

La censure ? Quelle censure ? Mais non voyons ! Et pourtant, si. Le site FranceSoir a vu sa chaine YouTube sauter après la publication d’un entretien libre et carré avec Jean-Marie Bigard.

À l’instar de la liberté tout court, la liberté d’expression a du plomb dans l’aile sous le règne du Covid. FranceSoir en a fait les frais suite à la mise en ligne d’une interview de l’humoriste Jean-Marie Bigard qui s’en prenait notamment au président Macron ou à la politique sanitaire française. Pas de préavis, pas d’explication, pas de recours mais un simple message, laconique et sans appel « Ce compte a été clôturé en raison du non-respect du réglement de la communauté YouTube ». Compte fermé et près de 300000 abonnés perdus, c’est le tarif pour avoir laissé s’exprimer un des humoristes les plus appréciés de France sur des sujets visiblement tabous : politique sanitaire, vaccins, Véran, Macron… Macron qui d’ailleurs ne devrait pas tarder à réagir et à plaider la cause du média FranceSoir ou de « son ami » Bigard auprès du géant américain, tant le président Français et sa « Start-up Nation » sont friands de communication numérique… Brut, Twitch, Twitter, réseaux sociaux divers et influenceurs variés… Enfin du moins quand les influenceurs en question lui mangent bien gentiment dans la main, comme les fameux Charlito et McBird, qui eux jouent poliment le jeu du pouvoir… Il est vrai qu’à contrario Bigard a aimablement qualifié le résident de l’Élysée de « serpent » le comparant à Kaa, le python tentateur du Livre de la Jungle. Une saillie qui n’aurait probablement pas été appréciée au sommet de l’État, et comme Roselyne Bachelot voulait déjà la peau de FranceSoir, média que des gens mieux éduqués que nous qualifient de « complotiste », on ne s’étonnera pas que ça ne se bouscule pas au portillon du Ministère de la Vérité pour défendre la liberté d’expression dont nous parlions en introduction de cet article. Alors en cadeau, si comme n’importe quel adulte doué de fonctions cognitives opérationnelles vous êtes capables de vous faire une opinion par vous-même, voici la vidéo censurée :

ÉGALEMENT SUR FRANCE SOIR: C’EST EN ANGLAIS (SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS), MAIS C’EST LA VOIX DU BON SENS!!!

L’ivermectine est très efficace contre le covid-19 et sans danger Vidéo de 36’33’’ du 3 mars 2021 FranceSoir Clic droit ici pour télécharger la vidéo Clic droit ici pour télécharger les sous-titres

Sur le nouveau pouvoir des Banques Centrales :

Paradoxe et suspense économique en 2021 : le Capital atteindra-t-il, ou non, le Nirvana par la Dette Mondiale ?

« Great Reset » : le banco-centralisme, « complot » et / ou nouveau système ? (…Nouvelle Édition ! …+ Débat)

Première édition, avec d’autres éléments du débat :

« Great Reset » : le banco-centralisme est-il un « complot pervers » ou simplement la conséquence incontournable d’une évolution systémique ?

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

Pour comprendre l’économie banco-centralisée, un essai de vulgarisation…

Voici donc un nouvel article, basé sur un principe très simple et assez différent des autres, conçu, suite aux écueils des récents débats sur TML, comme une tentative de vulgarisation. Ici il s’agit seulement de comprendre les fondamentaux les plus élémentaires tels qu’ils se manifestent autour d’une chose aussi courante que la vente et l’achat d’une voiture d’occasion, d’où le titre…

Ensuite, on essaye donc de comprendre la différence avec ce qui se passe lors de l’achat d’une voiture neuve…

Et, in fine, on s’aperçoit que tous les « mystères » et même, les « paradoxes » apparents de l’économie moderne n’en sont pas vraiment, si l’on s’en tient, précisément, aux fondamentaux les plus élémentaires et les plus évidents !

Il faut, pour comprendre, seulement avoir le courage de faire face à la réalité… !

“Le Crime du Garagiste” – Le Casse Banco-centraliste !

