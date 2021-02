Dette, Capital, Banco-centralisme, Hervé Hum Vs Luniterre, le débat intégral mis à jour en temps réel!

Un débat initié, comme souvent, à la suite d’un autre débat, qui a tourné court, avec le camarade René Sansa, à propos de son article « POUR LA RÉVOLUTION SOCIALISTE, VERS LE COMMUNISME »

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/02/07/une-approche-critique-resumant-le-passage-historique-du-capitalisme-classique-au-systeme-banco-centraliste/

hervé

février 9, 2021 à 8:39

Salut,

juste une remarque, ce qu’on observe aujourd’hui avec la dette n’est pas un fait nouveau en lui même, on le retrouve de manière récurrente dans le passé. La nouveauté, c’est la persistance de cette dette qui auparavant était effacé par l’effondrement de la monnaie ou par la guerre et souvent les deux conjointement. Bref, c’est un mécanisme normal du capitalisme observable depuis au moins l’époque antique. C’est donc l’évolution des rapports entre grandes puissances établies dans une forme de statut quo et le fait que les capitalistes ont compris que ce qui importe n’est pas tant le capital, mais l’intérêt de celui-ci où la dette permet de l’alimenter. Car faut t’il rappeler que l’intérêt est le profit du capital financier. Aujourd’hui, comme hier, il existe deux économies parallèles, celle des riches et celle des pauvres incluant les classes moyennes et cette séparation permet le maintient du système actuel.

Ceci étant dit, je voudrai retrouver le passage où Marx traite du rapport entre producteurs agricoles et distributeurs, montrant que lorsque ces derniers ont le contrôle total de la vente des produits agricoles, ils imposent leurs prix, obligeant alors les producteurs à établir leur propre réseau de distribution. Autrement dit, décrivant parfaitement ce qu’il se passe actuellement, parce qu’un principe est fondamentalement invariable quelle que soit l’échelle, le domaine où l’époque, seule change la forme qu’il peut prendre. Vu ta connaissance de Marx, je te serais reconnaissant de me dire où trouver ce passage !

Amicalement

Luniterre

février 9, 2021 à 11:24

Bonjour, camarade !

Tout d’abord, merci d’être revenu faire un petit tour sur TML !

Néanmoins, je constate qu’une divergence fondamentale subsiste entre nous. Et pourtant, ta réponse contient, comme souvent, sa propre contradiction, qui me suffit presque, comme réponse en retour :

« La nouveauté, c’est la persistance de cette dette qui auparavant était effacé par l’effondrement de la monnaie ou par la guerre et souvent les deux conjointement. Bref, c’est un mécanisme normal du capitalisme observable depuis au moins l’époque antique. »

Et donc, il faudrait savoir…

Y-a-t-il « nouveauté » ou non ???!!!

A l’évidence, je constate que oui, c’est bien le cas d’un nouveau processus économique, qui repose sur une dette insolvable parce que toujours croissante, structurellement, du fait de la nature même des nouvelles forces productives !

Ce n’est donc pas un « mécanisme normal du capitalisme », mais bien plutôt, un mécanisme spécifique du banco-centralisme !!!

Pour le reste, non, je n’ai pas la référence que tu recherches, et malheureusement, guère de temps non plus pour la rechercher, car je ne peux pas me disperser dans mes recherches, déjà suffisamment complexes, concernant l’actualité et les fondamentaux du développement du processus de mutation banco-centraliste !

Comme je le fais remarquer dans mon échange avec le camarade Do, ci-dessus republié, il y a encore, et tant que la censure ne va pas encore par là, l’excellente opportunité offerte par l’internet pour faire une recherche thématique dans l’œuvre des classiques, et notamment dans celle, monumentale, de Marx !

C’est ainsi par la contribution de chacun que l’élévation du niveau de conscience collective pourrait s’élever !

Le sujet que tu proposes est évidemment très intéressant, et si, au final, tu rédige un papier sur ce thème, il peut même être le bienvenu, également, sur TML !

Sache, en tout cas, que nos épiques controverses des années passées font partie des éléments qui m’ont aidé à mieux comprendre l’évolution actuelle, même si de profondes divergences subsistent entre nous à ce sujet.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

hervé

février 10, 2021 à 8:19

je ne vois pas de contradiction » dans ce que j’écris. Je souligne seulement que le principe de la dette est bel et bien propre au capitalisme, mais qui jusqu’à présent était détruite par la noblesse ou après par la bourgeoisie lorsqu’elle devenait trop importante, mais c’est bel et bien un mouvement naturel au capitalisme, c’est même son principe fondamental, celui de la dette systémique, celle que doit payer le prolétaire au propriétaire via l’impôt, qu’il soit sous forme de taxe au noble ou de profit via la plus-value au bourgeois. La racine du mot dette étant devoir que l’on doit à quelqu’un.

Ce qui est nouveau, ce n’est pas l’accumulation de la dette, intrinsèque au capitalisme, mais sa non destruction lorsqu’elle devient trop lourde à supporter, en tous les cas, sa persistance là où auparavant elle aurait déjà été détruite pour donner un nouveau cycle d’accumulation de la dette. Tant qu’il y a équilibre entre dette et créance, devoir et droit, il n’y à pas accumulation de la dette, mais dès lors où il y a déséquilibre, il y a accumulation de la dette et de la créance et c’est cela le principe du capitalisme, alors que le communisme c’est la recherche permanente de l’équilibre et où l’accumulation est conditionnée, limité (non transmissible) par l’évolution de la création de richesse. Le communisme n’interdit donc pas le capitalisme, mais le soumet à l’intérêt général, le capitalisme faisant l’inverse, car ni l’un ni l’autre ne peuvent être supprimé, c’est strictement impossible dans la réalité. Même en utilisant la violence aussi dure soit t’elle, c »est impossible.

Bref, ce n’est pas un « mécanisme spécifique du banco-centralisme », ce dernier n’entrant en jeu que pour permettre à la dette de continuer à grossir au delà de ce qui auparavant aurait causé sa destruction, c’est à dire, sa non solvabilité qui n’est aujourd’hui plus une condition. Par contre, la dette peut toujours être détruite par les mêmes mécanismes du passé, c’est à dire, en cas de conflit ouvert entre les grandes puissances provoquant la chute des organismes mondiaux telles que l’OMC. Ou encore, par l’insurrection des pauvres ou plutôt aujourd’hui du salariat (qui comprend aussi les professions dites libérales, les agriculteurs et les artisans, car fondés sur le principe du salariat) allant jusqu’à la révolution.

Pour moi, le « banco centralisme » n’est pas la cause, mais la conséquence de la mondialisation et ne touche en rien les fondements du capitalisme, seulement la forme qu’il prend via la monétarisation de l’économie, qui ne touche pas d’ailleurs fondamentalement le secteur industriel, et artisanal ceux-ci restant la base de toute création de richesse. Cela obéit au principe de causalité, qui définit la réalité physique, donc, la matérialisme.

Il ne faut pas confondre le fond de la forme, le premier est invariant quelle que soit l’échelle, le domaine et l’époque considérée (qui permet de faire naître le capitalisme moderne au néolithique), seule la forme évolue constamment.

pour finir, dommage que tu n’es pas la référence, car je me souviens que Marx décrit très exactement ce qu’il se passe actuellement entre agriculteur et distributeur, notamment avec sa conséquence qui est pour les agriculteurs de reprendre la main de la distribution via les coopératives. Sa démonstration est magistrale et imparable tant les faits lui donnent totalement raison. Bien sûr, je pourrai faire des recherches et je le ferai sans doute tantôt, Mais, fait lire ce passage à un paysan et tu va lui « trouer le cul ».

Mais pour l’instant, j’ai un autre sujet de préoccupation !

Luniterre

février 10, 2021 à 11:17

Bonjour,

Dans ma réponse, je me concentre donc sur les points nouveaux de notre polémique, ceux qui sont spécifiques au phénomène banco-centraliste, les autres renvoyant à nos polémiques anciennes, et il est donc inutile d’y revenir. Le lecteur curieux s’y référant de lui-même… !

Je remarque que tu persistes dans tes contradictions, même si c’est donc pour tenter de les justifier :

« Ce qui est nouveau, ce n’est pas l’accumulation de la dette, intrinsèque au capitalisme, mais sa non destruction lorsqu’elle devient trop lourde à supporter, en tous les cas, sa persistance là où auparavant elle aurait déjà été détruite pour donner un nouveau cycle d’accumulation de la dette. »

…Il y a donc bien quelque chose de nouveau, avec le banco-centralisme, même s’il n’en est pas par lui-même la cause, mais effectivement simplement l’effet, ce qui est, du reste, la base de mon propos sur le sujet, si tu avais lu l’ensemble des articles que j’ai consacré à ce thème, depuis la mi-Mars 2020, principalement.

« Bref, ce n’est pas un « mécanisme spécifique du banco-centralisme », ce dernier n’entrant en jeu que pour permettre à la dette de continuer à grossir au delà de ce qui auparavant aurait causé sa destruction, c’est à dire, sa non solvabilité qui n’est aujourd’hui plus une condition. »

…En bon français, la phrase contient donc bien sa propre négation de la « non-nouveauté du banco-centralisme » !!!

***********************************

« Par contre, la dette peut toujours être détruite par les mêmes mécanismes du passé, c’est à dire, en cas de conflit ouvert entre les grandes puissances provoquant la chute des organismes mondiaux telles que l’OMC. Ou encore, par l’insurrection des pauvres ou plutôt aujourd’hui du salariat (qui comprend aussi les professions dites libérales, les agriculteurs et les artisans, car fondés sur le principe du salariat) allant jusqu’à la révolution. »

…Le banco-centralisme est donc là précisément pour permettre qu’elle ne soit pas détruite, car elle est devenue la partie essentielle d’un cycle économique qui ne produit plus suffisamment de plus-value réelle, issue de la valeur-travail, des quantums de travail vivant, qui sont, autrement dit, en quantité insuffisante pour la valorisation réelle du capital, à laquelle se substitue donc la « valorisation » presque entièrement fictive par les marchés financiers, qui, eux, ne sont précisément alimentés que par le cycle de la dette banco-centralisée !!!

*************************************

« Pour moi, le « banco centralisme » n’est pas la cause, mais la conséquence de la mondialisation… »

…Un point important, et sur lequel on est donc d’accord, comme on vient de le voir…

Avec cette nuance dialectique que le banco-centralisme étant devenu, de ce fait, à partir d’un certain seuil, en 2008, un phénomène en soi et pour soi, il ne peut donc que pousser à toujours plus de mondialisation, et précisément, pas n’importe laquelle, mais bien sur la base qui est déjà la sienne, à savoir, le cycle de la dette.

« …et ne touche en rien les fondements du capitalisme, seulement la forme qu’il prend via la monétarisation de l’économie, qui ne touche pas d’ailleurs fondamentalement le secteur industriel, et artisanal ceux-ci restant la base de toute création de richesse. Cela obéit au principe de causalité, qui définit la réalité physique, donc, le matérialisme. »

Le fondement du capitalisme, c’est l’accumulation de capital, A-A’.

Concrètement, il se réalise, d’une manière ou d’une autre, selon le mode de production, via la création de nouvelle richesse, A-M-A’.

Dans la mesure où M est encore le produit du travail vivant, il y a encore accumulation de plus-value, et donc, élargissement du capital par le cycle productif.

Dans la mesure ou M n’est plus, et de plus en plus, avec la modernisation des forces productives, que le produit du capital fixe (machinerie automatisée et robotisée), le cycle productif ne reproduit plus que la valeur d’usage du capital fixe, pour l’essentiel.

Il n’y a donc plus d’élargissement réel. Les marges bénéficiaires que le capital s’octroie sur les marchés sont directement un accroissement du capital fictif, et donc, de la dette !!!

On passe donc du capitalisme au banco-centralisme. CQFD !

« Il ne faut pas confondre le fond de la forme, le premier est invariant quelle que soit l’échelle, le domaine et l’époque considérée (qui permet de faire naître le capitalisme moderne au néolithique), seule la forme évolue constamment. »

On en revient donc ici aux fondements de la dialectique, et même, de l’évolutionnisme, dans ce qu’il a, précisément, de dialectique :

Effectivement, on peut considérer, et avec Marx aussi, du reste, que l’usure antique est une manifestation primitive du principe d’accumulation A-A’.

Mais il ne conditionnait pas, pour autant, dans les époques antiques, le mode de production, alors esclavagiste.

De même, et même si le capitalisme « bancaire » apparait bien dès le moyen-âge, il ne conditionne pas encore le mode de production, qui reste longtemps féodal.

Le capitalisme ne devient le maître de plein droit du mode de production qu’avec l’apparition de l’industrie manufacturière, puis avec la machine à vapeur comme moteur de l’industrie, à l’époque de Marx, et on connait la suite, précisément, jusqu’à l’émergence du banco-centralisme, reflet, effectivement, d’une nouvelle évolution du mode de production !

Une évolution, de plus, qui est très bien anticipée, dans son principe économique, avec le cycle du capital fixe, tel que décrit dans les Grundrisse de Marx !!!

Evidemment pas 100% à la lettre près, mais c’est ce qui distingue, à mon avis, le marxisme vivant du dogmatisme, passéiste et donc réactionnaire, en fait !

Luniterre

· hervé

février 10, 2021 à 1:05

« On passe donc du capitalisme au banco-centralisme. CQFD ! »

pas tout à fait d’accord, en tant que moyen, le banco-centralisme peut être ou non lié au capitalisme, tout dépend de la manière dont il est utilisé. Il peut donc servir le capitalisme comme actuellement ou bien l’interdire, tout dépend de la finalité de ceux qui en ont le contrôle.

Je persiste donc sur le fait qu’il n’y a pas contradiction, le banco centralisme ne change rien quant aux fondements du capitalisme, mais seulement touche à la forme qui elle évolue constamment.

Il y aurait donc contradiction si cela portait sur le fond, mais pas si cela touche uniquement la forme.

Le fond, c’est le principe qui est pour le capitalisme l’accumulation de la richesse, de la créance pour faire accumuler la dette aux autres et ainsi pouvoir exploiter leur force de travail ou temps de vie à leur profit. Qui va passer de celle du cheptel, d’où vient le terme de capital choisi par Marx, passer par la souveraineté foncière avec la noblesse qui incluait la propriété de l’outil de production bourgeoise et qui va mener à son insurrection et révolution, puis par la propriété de l’outil de production avec la bourgeoisie, pour finir par la monnaie, qui « synthétise » toutes les formes précédentes, mais ce n’est que la forme prise qui évolue. Fondamentalement, le principe est exactement le même de l’époque néolithique en passant par l’antiquité, le moyen âge et pour finir à notre époque.

Donc, peu importe le mode de production, qui se fait en fonction des moyens disponibles à l’époque considérée, la finalité elle restant strictement identique. Ainsi, le noble voulait capitaliser toujours plus sa souveraineté pour accroitre sa richesse (souveraineté qui rendait inutile l’accumulation monétaire) et où ce n’est que la rareté de la monnaie, alors essentiellement concentré dans les métaux précieux et avec une monnaie fiduciaire limité aux seuls bourgeois lettrés, qui nécessitait l’esclavage, qui sera abandonné avec l’essor de l’imprimerie et de l’accès à l’écriture d’un nombre toujours plus grand de personnes. Etc.

Pour le résumer, l’être en tant que tel n’a de choix que des finalités (ici, capitaliser le temps de vie d’autrui à son profit) mais pas des moyens, ceux ci sont déterminés par les lois de la physique et seulement par elles. Autrement dit, si le moyen existe, la finalité peut être atteinte, s’il n’existe pas, il faut le créer si et seulement si la réalité physique le permet, dans le cas contraire, cela reste du domaine de l’imaginaire.

tu écris :

« Le banco-centralisme est donc là précisément pour permettre qu’elle ne soit pas détruite, car elle est devenue la partie essentielle d’un cycle économique qui ne produit plus suffisamment de plus-value réelle, issue de la valeur-travail, des quantums de travail vivant, qui sont, autrement dit, en quantité insuffisante pour la valorisation réelle du capital, à laquelle se substitue donc la « valorisation » presque entièrement fictive par les marchés financiers, qui, eux, ne sont précisément alimentés que par le cycle de la dette banco-centralisée !!! »

Pas d’accord ! de mon point de vu, comme je l’écris dans mon précédent commentaire, le système tient du fait de la séparation de l’économie en deux, d’un coté celle des riches et de l’autre celle des salariés. Conséquence, la masse monétaire peut être totalement déconnecté de la réalité quand à la production réelle de richesse, tant que cette masse ne concerne pas l’économie des pauvres, mais ceux qui peuvent laisser cette masse monétaire non employée ou alors, pour des produits de très grand luxe (construire un yatch, un palace, acheter un tableau à des sommes astronomiques, et même pour les classes moyennes supérieures, alimenter leur épargne et leur permettre de consommer des produits de luxe. etc). La planche à billet sert alors à deux choses, alimenter l’économie des pauvres via l’assistanat, creusant la dette publique en raison de la faiblesse de l’impôt des riches, mais tant que l’accès à la monnaie pour les pauvres reste limité et sous contrôle, pas de problème. Comprendre que tout dépend de la stabilité sociale, si elle explose, tout s’écroule, car cela peut amener à provoquer la guerre entre grande puissance pour calmer ces populations en les faisant s’entretuer entre elles; plutôt que s’en prendre à leurs dirigeants.

Pour finir, l’évolution du mode de production via l’automatisation n’est un problème que pour occuper les pauvres, plutôt que les voir au chomage mais ne change rien quant à la plus-value, puisque rien n’interdit de la redistribuer entre tous plutôt que la limiter aux seuls propriétaires économiques. Mais cela nécessite un changement de paradigme économique.



Luniterre

février 10, 2021 à 2:13

Re…

Comme la plupart des gauchistes et des pseudos-« marxistes » et / ou pseudos-« ML », tu cherches donc à tout prix à « sauver théoriquement » le capitalisme, pour ne pas avoir à remettre en cause ton propre logiciel de pensée, construit depuis des années dans une optique formellement « anticapitaliste », même si avec quelques traits d’originalité dans ton cas, vu que tu veux passer au communisme tout en continuant le capitalisme, ce qui est effectivement « logique » selon ton mode de pensée, qui assimile toute relation économique au seul « capitalisme » !!!

A partir de là, tu ne peux donc effectivement que sombrer à nouveau dans le confusionnisme le plus total… Même si tu te réfères, formellement, au matérialisme !

En effet, le matérialisme dialectique m’amène à simplement constater (voir l’article en réponse au camarade René Sansa !), mathématiquement, et simplement au niveau de l’addition/soustraction, déjà, que le cycle du capital fixe l’emporte, et largement, notamment depuis 2008, sur le cycle du capital variable.

Ce cycle, qui tend donc inexorablement, avec l’extension des moyens de production modernes, à mettre carrément « hors jeu » le toujours faiblissant cycle du capital variable.

Mais comme tu sembles néanmoins le comprendre en partie, il y a donc effectivement deux aspects dans le cycle de la dette :

__Assurer la rotation et le renouvellement du capital fixe, en lui ajoutant donc, par voie de nécessité évidente, une augmentation constante de la dette, aussi bien pour assurer son renouvellement que pour couvrir les marges artificielles qu’il s’octroie sur les marchés.

__Financer directement, et de plus en plus, outre les marchés financiers, les marchés de la consommation eux-mêmes, sous formes diverses d’ « assistanat » à la consommation, tel que le « chômage partiel », actuellement financé par la dette banco-centralisée, ce que P. Artus (Natixis) caractérise lui-même comme un cas typique de « monnaie hélicoptère » et prélude, de ce fait, à un « revenu universel » également fonctionnel, dès lors que banco-centralisé !

Et donc, pour finir, financer à la fois la production et la consommation par une émission permanente de monnaie (dette perpétuellement renouvelée !), tu peux appeler ça « capitalisme » pour assurer ton confort intellectuel, mais il me parait évident que le terme banco-centralisme est le terme juste !

En tout cas, selon les critères marxistes, c’est bien la fin du mouvement A-A’, et son remplacement par A-D-A’, où, si A’ > A, D > A’ >A !!!

Et c’est donc, d’abord et avant tout, la fin du mouvement A-M-A’, et son remplacement pur et simple par D-M-D’, où l’on a bien D’ > D !!!

CQFD !!!

Luniterre

PS : Pour autant, je ne pense pas que ce système banco-centraliste soit une fatalité absolue, sauf comme avatar du défunt capitalisme « productif de plus-value ».

La possibilité de construire une alternative socialiste ne dépend que de la conscience collective, actuellement gravement en berne… !

Mais comprendre le banco-centralisme est évidemment la base nécessaire pour construire une alternative, qui passe donc par le contrôle démocratique du crédit, c’est-à-dire de la création monétaire, en vue de diriger ses flux vers les postes budgétaires répondant aux besoins sociaux les plus urgents et essentiels, collectivement et démocratiquement définis.

Et là, je devine déjà une autre polémique, et donc, il me parait pour l’instant utile de séparer les deux sujets, afin d’en éclaircir au moins un, et donc, logiquement, celui du banco-centralisme !

hervé

février 11, 2021 à 4:43

Pour commencer, évite de cataloguer ton contradicteur et tiens toi au fond de la discussion, sauf si tu ne te sens plus capable d’argumenter sur le fond. Ainsi, je ne fais parti d’aucun parti et fonde mon analyse sur ma seule observation, autrement dit, tu m’insulte en me traitant de gauchiste comme si ma pensée était celle d’un mouton de Panurge, ce que je peux te reprocher puisque toi, tu fonde ta pensée sur celle de Marx et Lenine, sur des morts qui ne peuvent plus confirmer ou infirmer ce que tu veux leur faire dire, ce qui pour moi revient à insulter leur mémoire. Et enfin, contrairement à toi, j’ai fini par ne parler que de mon opinion et non prétendre comme toi détenir la seule vérité, qui n’est que la tienne, car le lieu commun est la réalité physique. Comme le disait quelqu’un, la réalité, c’est tout ce qui refuse de disparaître lorsqu’on cesse d’y croire.

Ceci étant dit, le principe du capitalisme est impossible à supprimer, même par l’usage de la violence la plus grande et l’URSS, entre autres, le démontre largement. De même qu’il est impossible de supprimer le principe communiste et les USA le prouve tout aussi, puisque sans cela, il n’y aurait tout simplement pas d’armée, d’usines productive ni aucun lien social possible fondés sur le soutiens de la majorité des citoyens. De fait, aucun système quel qu’il soit n’y est arrivé, que ce soit hier ou aujourd’hui, sauf par la parole, mais jamais dans les faits.

La seule chose qu’il puisse être fait, c’est de placer l’un au dessus de l’autre, de telle sorte que l’un est l’ordre premier, directeur et l’autre l’ordre secondaire, donc, conditionné, mais en aucun cas il est possible de supprimer l’un ou l’autre des principes, c’est physiquement impossible, sauf dans ton imaginaire, car ce dernier n’obéit pas à la réalité.Bref, je ne cherche pas à sauver le capitalisme, rien de plus stupide, mais simplement constate qu’il est impossible à supprimer, de même que le principe communiste.

Ici, il t’échappe que je parle de principe et non de modèle existant. Le principe, c’est celui de la volonté naturelle d’une partie de la population à vouloir capitaliser leur travail, face à ceux qui ont la volonté de le partager.

Pour rappel, le principe du capitalisme, c’est l’exploitation du temps de vie d’autrui de la communauté à son profit, tandis que le principe du communisme, c’est l’exploitation du temps de vie de soi au profit de la communauté. Bref, l’un est exclusif et l’autre inclusif. Face à ces deux mouvement de sens contraire, il y a un élément commun sur lequel se base le fondement éthique des deux principes, c’est à dire, le mérite. Sans ce dernier, aucun système social ne peut se développer dans le long terme, qu’il soit de nature à dominante capitaliste ou communiste. Maintenant, ce sont les conditions environnementales qui donneront l’avantage de l’un ou l’autre, sans pour autant supprimer l’un ou l’autre, car c’est fondamentalement impossible.

Et c’est sur la notion du mérite que porte toute la discussion entre capitaliste et communiste :! Ce qui est certain, c’est que si tu ignore le principe du mérite, si tu n’en fais pas la pierre angulaire de toute ta pensée économique, tu ne pourra jamais espérer fonder une société juste et démocratique, mais uniquement injuste et tyrannique. Ainsi, Marx lui même en était conscient mais ne savait à priori pas comment régler le problème sans revenir à ce qui permet le mieux de gérer la valeur mérite, c’est à dire, la monnaie, puisqu’il ne faisait que changer le terme, sans toucher au fond, car si on peut changer la forme de la monnaie, on ne peut pas se passer du fond, c’est à dire, la comptabilisation du travail de chacun pour connaître du mérite de chacun, sauf à mettre tout en commun, mais alors, quid du parasitisme économique !?

Pour ma part, la résolution du problème se résume à la formule suivante

« nul ne peut prétendre à plus de droits qu’il n’accomplit de devoirs et nul ne peut se voir exiger plus de devoirs qu’il ne réclame de droits ».

Vois tu, je défi autant un capitaliste pur jus ou un communiste ou n’importe qui d’invalider cet aphorisme sans tomber dans l’injustice sociale. Car du point de vue éthique, si une personne veut toute la valeur de son travail pour lui même, dans une société juste, c’est son droit, mais il ne peut pas exiger au delà sans inverser le sens de l’injustice. Il y a donc recherche d’équilibre et à ce que je sache, c’est la base fondamentale du principe de la justice, l’équilibre entre droit et devoir. J’ai écris quelques articles sur le sujet dans agoravox où je montre que l’ancien régime de la noblesse se fondait sur la prévalence du devoir sur le droit, tandis que la bourgeoisie fonde sa domination sur la prévalence du droit sur le devoir et où le prolétariat ne peut se fonder que sur l’équilibre des deux, car tout déséquilibre le conduira toujours sous la coupe de la noblesse, aujourd’hui réduite aux généraux de l’armée ou de la bourgeoisie, mais les deux étant par définition des capitalistes, puisque voulant capitaliser le travail d’autrui à leur profit, seul l’argument est de sens inverse, mais dans les deux cas il s’agit d’un déséquilibre entre droit et devoir. L’Univers physique lui même dans sa loi fondamentale repose sur cet équilibre, sans cela, il ne pourrait tout simplement pas exister tel que nous le vivons.

.

Voilà voilà, je pense que je vais repartir pour un autre long moment et te laisser à tes illusions d’un système démocratique fondé sur la dictature de ta pensée !

Luniterre

février 11, 2021 à 5:30

Le problème d’échanger avec toi, c’est que tu repasses sans arrêt de considérations économiques à peu près sensées, et même parfois, fort intéressantes, à tes délires habituels, aux quels je ne perdrai donc pas trop de temps à répondre !

Tu prétends à la rigueur matérialiste en me reprochant d’utiliser les travaux préalables de Marx et Lénine, et même, d’insulter leur mémoire !

C’est, en économie politique, exactement comme si tu reprochais aux physiciens, dans leur discipline, d’utiliser les lois et formules établies par Newton, Einstein, etc… et en prime, d’insulter leur mémoire !!!

Argumentation aussi ridicule que pitoyable, donc ! Effectivement, je n’ai pas la prétention de refaire ce que Marx à déjà fait, et je me contente d’utiliser les outils théoriques qu’il nous a légué, et dans la mesure où ils sont encore fonctionnels, ce qui est manifestement le cas, même s’il n’avait pas exactement « prévu » le banco-centralisme, mais « seulement » les lois économiques qui y mènent, inexorablement !!!

Concernant la définition du capital, je m’en tiens effectivement à celle de Marx, qui est l’accumulation de capitaux, et non pas l’accumulation de dettes!!!

Bien que cela ne t’intéresse donc probablement pas, je me permets de te préciser, à propos de :

« Pour rappel, le principe du capitalisme, c’est l’exploitation du temps de vie d’autrui de la communauté à son profit, tandis que le principe du communisme, c’est l’exploitation du temps de vie de soi au profit de la communauté. »

Il y a dans les Grundrise de Marx une prospective sur l’évolution du rapport entre temps de travail et valeur crée, à mesure de l’évolution des forces productives, en termes d’automatisation.

Cela est accessible en traduction française, dans le « fragment sur les machines » :

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/12/marx-grundrisse-fragment-sur-les-machines-trad-ed-soc.pdf

A tout hasard, donc, et surtout, à toutes fins utiles, en termes de culture générale.

Et sinon, « gauchiste » n’est pas une insulte, même si c’est un courant politique, (…et non un « parti » !) que je combats également.

Enfin, question « dictature de la pensée », je subis surtout celle du système, à laquelle je tente, avec mes modestes moyens internautiques, de résister, et je n’ai pas le sentiment que la mienne y soit réellement envahissante !

Comme je le fais remarquer au camarade René Sansa, la résistance, pour l’instant vient bien plutôt de ceux que l’on taxe de « délires complotistes », bien plus percutants, et paradoxalement, visant juste, que la plupart, effectivement, des gauchistes et des pseudos-« marxistes » et pseudos-« ML » particulièrement dogmatiques et radoteurs…

Je reçois néanmoins, malgré nos désaccords fondamentaux sur la plupart des points, cette appréciation de M. Bibeau, selon laquelle ma « démonstration » est « innovante » !

Tout arrive, donc, mais je n’en fais surtout pas un titre de gloire… Juste un point anecdotique paradoxal de plus, ces temps ci…

Bien à toi,

Bonne fin de journée,

Amicalement,

Luniterre

hervé

février 12, 2021 à 6:49

Comme tu le reconnais toi même, Marx ne parle pas du banco-centralisme, c’est toi qui extrapole ce qu’il en penserait, ce que tu ne peux pas faire puisqu’il n’est plus là pour le faire. Pour reprendre ton exemple des physiciens, si on conserve les lois observées par Newton (ce qui est ridicule, c’est de dire qu’elles sont de lui !) on ne lui attribut rien d’autre, car sa pensée est figée. C’est la même chose pour Marx et c’est cela que je te fais remarquer et qui est ton problème.

Tu écris,

« Concernant la définition du capital, je m’en tiens effectivement à celle de Marx, qui est l’accumulation de capitaux, et non pas l’accumulation de dettes!!! ‘

ici, tu prouve bien ce que j’écris plus haut, car je n’écris pas que le capital c’est l’accumulation de dettes,c’est absurde; mais que l’accumulation de capital ou créance n’a de sens, ne peut exister que s’il y a accumulation d’une dette correspondante, car sans cela, ton capital n’a absolument aucune valeur d’échange. Bref, j’écris qu’on ne peut pas séparer capital et dette, car plus le capitaliste accroit son capital, plus le prolétaire accroit sa dette et à priori, il te manque de comprendre ce point crucial, le fait que toute créance engendre mécaniquement une dette correspondante, sans cela, encore une fois, c’est une créance ou capital sans valeur d’échange. Ainsi, tu peux bien posséder un palace, si tu n’as personne pour l’entretenir, il deviendra ton aliénation, pour qu’il ait de la valeur, il faut pouvoir l’exploiter, car c’est la condition pour avoir des gens qui dédieront leur temps de vie à son entretien et ils ne le feront que s’ils y sont contraint, donc, qu’ils soient en dette. C’est ce qui s’appelle une dette systémique, face à laquelle le capital représente la créance systémique.

Ainsi, le noble capitalisait la souveraineté sur la terre pour pouvoir prélever l’impôt, donc, faire payer une dette systémique aux bourgeois et aux prolétaires, sans cela, sa souveraineté n’existe pas, est une coquille vide. C’est la souveraineté de la reine d’Angleterre, symbolique, mais pratiquement vide. Idem pour le bourgeois via la plus- valu ou le clérical. Tu peux regarder l’histoire humaine, tu retrouvera ce principe partout, quelle que soit l’époque et la civilisation étudiée.

Pour finir, j’irai jeter un oeil sur ton lien et te dirai ce que j’en pense. Cela dit, si je parle de temps de vie, c’est parce que du point de vue sémantique, la valeur crée ne se limite pas au temps de travail, qui est un temps contraint, mais inclue le temps d’activité choisie qui n’est pas un travail à proprement dit. Bref, le temps de vie dédié est un sens général, qui parle du temps que l’on dédie à autrui et qui dès lors à une valeur d’échange, quand bien même elle ne prédispose pas de la forme d’échange.

Bonne soirée !

Luniterre

février 12, 2021 à 8:48

Tout d’abord, en ce qui concerne le fond, j’en conclus simplement que tu n’as pas réellement lu l’article !!!

Il est vrai qu’il est en plusieurs parties, mais dès la première réponse au camarade René Sansa est établie la formule

A-D-A’ où D > A et D > A’

Ou autrement dit, comme repris en conclusion :

D > A’ > A

Ce qui amène également à :

D-M-D’, où évidemment D’ > M < D (…Voir le cas de Tesla!!!)

Ce qui distingue le banco-centralisme du capitalisme !

…Dans lequel ton équivalence peut effectivement se formuler A = M = D, et qui peut encore effectivement devenir A’= D’, mais pas D’ > A’ !!!

Évidemment, cela remet en cause les préjugés, alors que sur le terrain de l’économie mondiale, c’est un simple constat !

Et sinon, non seulement je « reconnais » « extrapoler » le banco-centralisme à partir des lois économiques établies par Marx, et même comme leur conséquence directe évidente dans le monde actuel, mais je le revendique carrément !!!

En effet, à quoi sert une connaissance scientifique purement livresque, si ce n’est pour être mise en pratique, et, éventuellement, aboutir à une nouvelle ???

Dans l’histoire de l’humanité, et depuis la nuit des temps, il n’est pas de connaissance qui ne soit pas, au moins en partie, l’extrapolation d’une ou plusieurs autres.

C’est le principe même de l’étude, qui forme la base à partir de laquelle on peut avancer dans la recherche.

Sinon, l’apprentissage des sciences ne servirait donc pas à grand-chose, question science, sauf à reproduire des expériences déjà connues !!! Ce qui présente évidemment un intérêt en termes d’applications technologiques, mais ne constitue pas une avancée de la recherche.

En sciences économiques, il n’y a évidemment aucune raison que le processus soit différent !!!

Je n’entends pas continuer à bloguer juste pour radoter !

…Contrairement à ce que tu me reproches donc, tout à fait injustement, la preuve !!!

Bonne fin de soirée,

Luniterre

hervé

février 16, 2021 à 10:33

Salut,

excuse pour le retard de réponse, mais j’ai hésité à la poster.

Tes équations, pour jolie qu’elles puissent paraître, ne change rien à ce que j’écris et je pourrai te retourner le compliment, à savoir de n’avoir pas vraiment lu mon commentaire, mais je dirai que tu refuse de voir les conséquences de ce que j’écris.

Car comme je l’écris, il n’y a pas de dette sans créance et réciproquement, car dans ce cas là, cela veut dire une seule chose, que la monnaie n’a plus aucune valeur, bref, elle s’effondre et ne peut alors servir qu’à jouer au monopoly, Sauf que dans le cas présent, ce qui est une dette pour les uns, est un capital pour les autres et qui réclament en contrepartie un intérêt dû. Bref, ton D ne peut en aucun cas être supérieur à A, car c’est une partie de A, l’autre partie étant la créance. Cela veut dire que A est formé d’une face dette et d’une face créance. La subtilité étant que celui qui détient l’argent détient la créance et celui qui ne détient pas d’argent, détient la dette. Sachant que si le détenteur de la créance est toujours connu ou connaissable, le détenteur de la dette n’est connu qu’en cas de prêt, sans cela,la dette porte sur tous ceux qui sont en carence de monnaie et devront dès lors accomplir, dédier un temps de vie au détenteur de l’argent. C’est ce qui s’appelle une dette systémique, comme peut l’être l’impôt.

Autrement dit, D augmente et diminue avec A et ne peut être supérieur à A que par l’intérêt. Car lorsqu’une personne ou un gouvernement fait un emprunt, c’est d’abord une créance qu’il reçoit , dont il s’engage à restituer le principal plus un intérêt. Le fait que la banque centrale ne crée par d’argent papier ne change rien, le jeu d’écriture vaut création de monnaie avec partie créance et dette. La différence étant que le remboursement de la créance détruit la monnaie, sauf si la créance ne peut être remboursée par quelque moyen que ce soit, dans ce cas là, soit la monnaie s’effondre (ce qu’il se passait avant) soit la banque centrale rend la monnaie permanente, c’est à dire, dit qu’il n’y a plus de dette à rembourser, via le même jeu d’écriture, en écrivant la somme dans la partie créance. Car il est évident qu’on ne peut pas aller voir les créancier qui ont perçu l’argent prêté pour leur dire que l’emprunteur ne pouvant pas rembourser le prêt, ils doivent restituer l’argent perçu. On ne peut pas, plus défaire ce qui a été fait par ailleurs !

Bref, si la créance ne peut plus être récupérée, la banque centrale décide de la laisser courir et c’est ce qu’on appelle « monétiser la dette ». Le problème étant que la masse d’argent augmente d’autant et ne peut être sortie du système que par l’effondrement de la monnaie ou via l’impôt, mais dont le gouvernement renonce à l’utilisation.

C’est cette subtilité qui échappe à la plupart des gens, le fait que toute dette est consubstantielle d’une créance, condition ABSOLUE pour que la monnaie ait une valeur. Tu ne peux donc pas écrire que D>A>A’, puisque D est constitutif de A et A’ avec C !

Car lorsque tu écris « …Dans lequel ton équivalence peut effectivement se formuler A = M = D, et qui peut encore effectivement devenir A’= D’, mais pas D’ > A’ !!! »

tu oubli C et qui veut que A = M = (D = C), sans cela, il n’y a tout simplement pas d’échange possible et où on ne pourrait pas écrire comme Marx A => M => A’, puisque ce processus implique l’échange où l’argent contient bel et bien une partie créance et dette. La créance étant caractérisée par la détention de l’argent que l’on remet à celui qui détient la marchandise en paiement de la dette caractérisée par la valeur négocié de la marchandise. Et inversement lors de la vente de la marchandise pour en obtenir une valeur monétaire supérieure.C’est le b a ba de l’échange contractuel, qu’il soit avec ou sans monnaie. B a ba que tu balaie sans t’en rendre compte !

»

Invalide cette simple constatation de la réalité physique (observable quel que soit le domaine ou l’échelle), du fait qu’il ne peut pas exister de dette sans créance et réciproquement pour que la monnaie ou un capital ait une valeur d’échange et alors je reverrai ma position. Sachant que si tu ne peut pas l’invalider, alors, c’est toi qui doit réviser ta position et tes conclusions sur tes formules. De là ,faire le choix de mettre l’accent sur la partie dette plutôt que la partie créance est une affaire personnelle, mais oublier l’un ou l’autre pour étayer sa théorie est une affaire de manipulation, de tromperie.

Pour finir,, tu ne peux pas présupposer de ce que dirait Marx aujourd’hui, qu’il resterait sur la même base, ne la modifierai pas en fonction de l’évolution socio-économique et des connaissances acquises. Ce n’est plus Marx, c’est toi !

Bonne journée…

Luniterre

février 16, 2021 à 12:01

En tant que matérialiste dialectique, je commence par simplement constater la réalité des faits, à savoir que la dette croit plus vite que le capital total. Point barre !

D’ > A’ !!!

A partir de là je cherche à comprendre pourquoi et comment c’est possible.

Ce constat peut aussi s’exprimer en formulant simplement le fait que les Banques Centrales émettent constamment plus de crédit que le système productif de valeur ne peut en valider par la création de valeurs réellement produites et réalisées par l’échange et la consommation.

Évidemment, côté écritures le bilan des Banques Centrales peut être formellement « équilibré », mais cela ne change rien au fait que la dette mondiale croisse plus vite que la production de valeur réelle. Et d’autant plus, avec les taux négatifs ! Re-point barre !

La différence formelle reste donc effectivement de la monnaie de singe électronique !

A l’époque de Marx, et même, de Lénine, et pratiquement, jusqu’à la fin du XXème siècle, le capital fictif reste une anticipation de la valeur à créer, et même si la dette n’est pas totalement résorbée, elle l’est potentiellement, dans la mesure où le capital total, en termes de valeurs réellement crées par l’activité économique, continue de croitre à mesure.

Ce qui n’est donc plus le cas, déjà, depuis plusieurs décennies, à l’échelle mondiale.

Et si, entre 2008 et 2020, certains discutaient encore de la possibilité de renverser la tendance, aujourd’hui il n’y a plus que les niais et les menteurs professionnels au service du système pour soutenir ce genre de thèse…

Maintenant, s’il n’y avait pas suffisamment de niais pour les croire, cela changerait effectivement la donne.

Le problème est que les niais se trouvent en abondance, et même, en majorité, y compris et surtout, chez les idéologues « de gauche » qui font une lecture particulièrement dogmatique et stupide de Marx…

En tant que matérialiste dialectique, ce qui m’importe, c’est de comprendre les lois économiques telles qu’elles se manifestent sur le terrain et à l’époque où je vis, et je n’ai donc aucun doute que Marx, en tant que matérialiste dialectique conséquent, aurait simplement fait le même constat que moi, aujourd’hui.

Évidemment, je ne préjuge pas, pour autant, de la manière dont il aurait formulé ce constat !

Ce qu’il y a de plus proche de la situation actuelle, dans son œuvre, c’est clairement le « fragment sur les machines » qui se trouve dans les Grundrisse. Néanmoins, il ne peut se comprendre réellement que dans le contexte de cette œuvre, qui, du reste, n’était pas destinée à publication, pas plus que la Critique du Programme de Gotha, néanmoins, elle, destinée aux responsables du Parti allemand de l’époque.

Les Grundrisse sont carrément une œuvre personnelle, destinée à servir de plan à ses autres œuvres ultérieures, et plus « contextuelles » par rapport à leur propre époque, dont, essentiellement, Le Capital !

Il me semble donc évident, aujourd’hui, dans le contexte actuel, que l’on ne peut comprendre Marx que si l’on a étudié et compris les Grundrisse, qui sont donc essentiellement une somme de réflexions sur les fondamentaux et donc bien plus une invitation à réfléchir qu’un « prêt à penser » pour les dogmatiques, les niais et les idéologues imbéciles courants de la « gauche » française et autre.

C’est donc ce bouquin qui m’a essentiellement permis de développer ma propre réflexion sur la relation dialectique entre valeur d’usage et valeur d’échange, dans le mouvement du capital.

Ce qui mène à l’analyse et à la compréhension du cycle de la dette tel qu’il se développe avec les forces productives actuelles.

Bonne journée à toi,

Amicalement,

Luniterre

hervé

février 17, 2021 à 8:45

Salut,

tout d’abord, petit rappel sur le fait que selon le matérialisme dialectique qui me sert de guide, le principe du capitalisme se fonde exclusivement sur la constitution de la dette du prolétariat et sa perpétuation envers les propriétaires économique, sans cela, on ne peut pas/plus parler de capitalisme économique, car le capital n’aurait alors plus aucun intérêt :A partir de là, les moyens de constituer la dette et de la rendre systémique via le capital, dépendent de ceux qui l’organise. Le noble capitalise la souveraineté, le bourgeois la propriété sur l’outil de production et le clérical la propriété sur l’au delà et on oubliera le lumpenprolétariat, qui sont les mêmes, mais situés à l’autre extrémité.

Maintenant, la dette dont on parle est intégralement constituée de monnaie, ici, peu importe que la production réelle ne suive pas, soit totalement déconnectée, tant que la valeur de la monnaie à cours. Mais en tant que matérialiste dialectique, tu ne répond pas au fait que toute dette implique un créancier et pour lequel la dette est une créance qui constitue un capital prêté et dont il entend récupérer le principal plus un intérêt. Ce dernier pouvant être très variable et même négatif si cela lui permet de sauver tout ou partie de la valeur du principal. J’insiste bien sur le fait que la dette constitue bel et bien un capital REEL et non fictif, dans la mesure où il permet de forcer sur la décision économique, tel l’exemple de la Grèce. La nouveauté, étant que ce capital gigantesque permet de constituer une dette systémique dont le paiement des intérêts constitue l’essentiel. Autrement dit, peu importe de récupérer le principal, car tout l’intérêt est alors de le laisser courir pour pouvoir en percevoir l’intérêt, qui constitue dès lors un impôt systémique, perpétuellement renouvelé. La difficulté étant que le reste de la population ne le voit pas et que ceux qui le dénonce ne soient pas écoutés.

D’autant qu’une dette peut se recouvrir par tout moyens disponibles, c’est à dire, par la vente de biens immobiliers comme les privatisations d’entreprises d’Etat, de services publics, etc. Bref, l’accroissement de la dette sert de raison à la privatisation de toute l’économie et surtout des secteurs jusque là public. Stratégie largement étudiée et dénoncé par ailleurs. Mais dont le résultat est de permettre l’accroissement de la prédation des propriétaires économique sur le temps de vie des autres.

Bref, tu peux appeler cette dette de capital fictif, dès l’instant où elle existe dans la réalité,que sa valeur soit reconnue, elle n’a rien de fictive pour les gouvernements et les populations qui doivent en supporter le joug.

Reste qu’elle peut être détruite à tout moment, comme n’importe quel capital que tu appelle de réel, mais cela passe par une action dans la réalité qui est rarement sans conséquences sur les populations.

Pour ma part, l’accroissement de la dette, voulu par le grand capital et soutenue par leurs obligés politiques, est dû pour l’essentiel à la faiblesse de l’impôt des propriétaires économiques, faisant que le cycle de la monnaie va toujours dans un seul sens au lieu de revenir pour l’essentiel dans le circuit économique (obligeant alors soit à laisser la partie la plus faible de la population à mourir ou à creuser la dette, alimenté par les profits non taxés) et où, cerise sur le gâteau, ce profit peut être thésaurisé et réclamer un intérêt, alors que la logique liée à la réalité voudrait que sa valeur soit fondante dans le temps et donc ne puisse en aucun cas produire des intérêts (qui, avec le crédit, permet de contrôler la masse monétaire). Bref, l’escroquerie est totale et effectivement, les niais qui croient pouvoir faire fructifier leur épargne sont comme la fable du loup pris au piège du couteau avec un morceau de viande, lui coupe la langue et dont il croit s’abreuver du sang d’un autre, alors qu’il ne fait que se vider de son propre sang.

Bonne journée à toi aussi

amicalement

PS : je n’ai pas encore pris le temps de consulter le lien, mais je le ferai !

Luniterre

février 17, 2021 à 11:31

Bonjour, camarade !

Il y a donc deux aspects à distinguer dans notre polémique :

__La définition des termes eux-mêmes.

__L’analyse des interactions entre les signifiants des termes.

Pour ce qui est de la définition des termes, je suis effectivement la terminologie de Marx, notamment en ce qui concerne la définition du capital.

Pour Marx, tout argent n’est pas capital par définition. L’argent est, historiquement, un moyen de faciliter les échanges de marchandises, et se définit, comme tel, comme « marchandise intermédiaire », en quelque sorte, entre toutes les autres.

L’argent ne devient donc capital que lorsqu’il se met en mouvement non comme moyen d’échange, mais comme moyen d’accumulation …de l’argent ! C’est le mouvement A-A’, le plus fondamental, et qui commence avec l’usure antique.

Au stade de l’économie primitive Marx ne parle donc pas de capitalisme, contrairement à toi, tant que l’argent reste essentiellement un moyen d’échange.

C’est le mouvement M-A-M’, où il s’agit de transformer une valeur d’usage M, que l’on a ou que l’on produit en surnombre, comme le paysan primitif, dont, occasionnellement, la production dépasse les besoins alimentaires personnels et familiaux, en une autre, M’, par exemple, une paire de sabots, dont on a davantage le besoin !

A partir du moment où intervient le capital marchand, on commence donc à voir apparaître le mouvement A-M-A’.

Pour autant, Marx n’y voit pas encore la marque du capitalisme au sens ou la différence A-A’ joue essentiellement sur une valeur ajoutée arbitrairement par le marchand, en fonction des opportunités des marchés, achat, et vente, et ne correspond pas réellement à une plus-value directement créée par le travail productif.

Exemple, le marchand qui achète à « bon marché » du blé dans une région qui a fait une récolte pléthorique et va le revendre, à prix « usuraire » dans une autre, dont les champs ont été ravagés par une catastrophe climatique ou phytosanitaire locale. Etc…

Pour Marx, le capitalisme réel, au sens moderne du terme, commence avec le mouvement A-M-A’ lorsque M est directement le produit d’un processus de production dans lequel A est investi, en tant que capital, donc, et qui plus est, un processus de production qui passe par l’utilisation du travail productif humain, seul producteur de valeur …-travail, par définition, et donc, de plus-value, selon lui, (…et moi aussi, à l’occasion !), au titre de la valeur d’usage de la force de travail, et du différentiel avec la valeur d’échange de cette même force de travail !

Ce que, déjà, la plupart des pseudo-« marxistes », même à un niveau universitaire élevé, ne comprennent pas ou refusent même carrément d’admettre, rejetant par là même ce qui est l’essentiel du marxisme, et évidemment, surtout en économie, à savoir la relation dialectique entre valeur d’usage et valeur d’échange !

C’est ce que font ceux qui charcutent littéralement le marxisme en différentes « périodes » et rejettent donc les fondamentaux, qui sont pourtant dans les Grundrisse, d’où leur nom, au motif qu’il s’agirait d’une période « encore hégélienne » de Marx !!!

C’est le cas, notamment, du tristement célèbre (…pour le meurtre de sa femme !) Louis Althusser, encore considéré comme le maître à penser d’une bonne partie de l’ « intelligentsia » française, et principalement, de « gauche » et « marxiste universitaire » !

Et donc, vu sous l’angle du marxisme, (le vrai !!!), une grande partie de la dette mondiale ne peut pas être considérée comme « capital » au sens marxiste A-A’ du terme, et encore moins, au sens A-M-A’ du processus d’investissement productif !

C’est donc en ce sens que l’on doit distinguer les périodes modernes de l’évolution du système de domination de classe.

Celle du capitalisme « classique », fondée sur le mouvement A-A’ dont A-M-A’ reste l’essentiel et où, en matière de politique monétaire, D = A et D’ = A’.

Ce qui n’est donc plus le cas actuellement !

De fait, le banco-centralisme entérine un cycle économique et un cycle de la dette fondé sur D’ > A’ et apprend à le gérer, tout simplement, de la manière la plus pragmatique qui soit.

C’est aussi là où nos analyses divergent.

En effet, pour toi : « l’accroissement de la dette, voulu par le grand capital et soutenue par leurs obligés politiques, est dû pour l’essentiel à la faiblesse de l’impôt des propriétaires économiques, faisant que le cycle de la monnaie va toujours dans un seul sens au lieu de revenir pour l’essentiel dans le circuit économique. »

En un sens je remarque que tu vois bien le changement de paradigme entre les deux périodes, sans en tirer toutes les conséquences logiques.

En effet, on ne voit pas pourquoi l’accroissement de la dette serait « voulu par le grand capital », s’il pouvait faire autrement pour continuer le mouvement A-A’ !

…Et donc il n’est évidemment pas « voulu », mais subi, comme une nécessité, face, précisément, à l’évolution inexorable des forces productives modernes, qui le rendent nécessaire, faute de plus-value résiduelle suffisante dans le processus productif qui en résulte.

En effet, c’est donc un déplacement complet du siège du pouvoir, qui passe du siège des CA des monopoles détenteurs des forces productives les plus modernes, au siège des Conseils de Gouverneurs des Banques Centrales, qui contrôlent désormais l’ensemble de la chaîne économique, via le cycle de la dette.

C’est un déplacement complet du pouvoir des détenteurs des capitaux vers le pouvoir des détenteurs de la dette.

Ce n’est donc plus, à proprement parler, du capitalisme, au sens « classique » du terme, mais bel et bien, du banco-centralisme, en tant que nouveau système de domination de classe.

A terme, il n’est donc pas douteux que l’ensemble des moyens de production modernes seront directement contrôlés par les banques centrales, finançant, par le cycle de la dette, à la fois et la production et la consommation, via les salaires de misère, le chômage et le « revenu universel », lui-même directement banco-centralisé (déjà actuellement, le « chômage partiel covid », dixunt P. Artus-Natixis …et l’évidence !), et bientôt, via la crypto-monnaie directement émise et contrôlée, dans nos « poches » (…électroniques !) de prolos, par les banques centrales (déjà en projet, dixit Lagarde & Cie…) !!!

Accepter ce « merveilleux » monde d’Après, ou lui construire une alternative, tel est le choix actuel.

Revenir à l’ « ancien » est effectivement impossible, à moins d’un recul technologique dans le niveau de développement des forces productives, ce qui ne s’est jamais vu !!!

Actuellement la majorité en est donc à l’acceptation et à la soumission, et même, au léchage de bottes intensif, par tous les bouts, de droite comme de « gauche », et même, d’ « extrême-gauche » !!!

…Surtout en France, qui fut, pourtant, dans un passé déjà devenu lointain, le « pays des Gilets Jaunes » !!!

Avant de quitter définitivement ce monde, et histoire de ne pas mourir tout à fait idiot, je continue donc à creuser la question et à peaufiner cette analyse, et notamment, à travers les échanges polémiques utiles qui la font progresser, comme la nôtre, aujourd’hui !

Bien à toi,

Bonne journée,

Luniterre

hervé

février 17, 2021 à 12:54

Content de voir que nous essayons de nous comprendre mutuellement.

J’aurai vraiment été heureux de pouvoir débattre du fondement du matérialisme avec Marx lui même, car j’ai de très solides arguments que je n’ai pas encore développés et qui n’invalide pas l’analyse de Marx. Malheureusement c’est impossible. Sur ce point, je suis comme Marx, ce qui m’intéresse n’est pas d’adhérer à la pensée de quelqu’un, mais à la réalité physique et elle seule.

Comme dit maintes fois, il y a d’un coté le principe, le fond qui est invariant quelle que soit le domaine, l’échelle ou l’époque et la forme, qui évolue constamment. Pour moi, Marx fait donc une erreur sur ce point, il confond une forme du principe capitaliste et le fond, qui est la recherche du profit (la capacité d’exploiter la vie d’autrui) via la détention d’un capital (qui place celui qui n’en à pas ou trop peu en dette systémique et donc qui veut que créer de la dette est toujours le fondement du capitaliste, celui ci détenant la créance). D’ailleurs, Marx a bien choisi le terme de capital par rapport au cheptel, forme primitive du capitalisme, mais dont le fondement est déjà établie et ne variera plus au cours du temps.

Autrement dit, ce que Marx dit sur l’évolution économique reste juste, mais ne touche pas au fondement du capitalisme, seulement sur la forme qu’il prend et celle ci est directement liée à l’évolution des moyens disponibles. Ici, il faut donc distinguer d’un coté la finalité et de l’autre le ou les moyens disponibles. La finalité du capitalisme existe déjà dans toutes les formes que tu énonce ici, seul les moyens vont évoluer au cours du temps.

Prenons ton exemple d’échange M – A – M’, on est déjà dans la même finalité de tirer profit de l’échange, la seule différence est qu’il n’existe pas à l’époque de référentiel établie, où donc, chacun définit son propre référentiel et où une partie peut penser faire un profit, alors que selon un autre référentiel il s’est fait avoir. C’est ainsi que les amérindiens pouvaient échanger de l’or contre une casserole en fer et penser avoir fait une bonne affaire. Car même en ne considérant que l’usage, un outil qui permet de faire mieux et plus vite est un profit exploitable autant pour soi même que par rapport à celui qui n’en dispose pas. Et de noter que la forme M -A – M’, va céder à la forme A – M – A’, lorsque la monnaie va être suffisamment abondante, donc, toujours lié à la disponibilité des moyens et donc de la forme, mais la finalité reste toujours la même, intangible. Et cette Loi est universelle, se retrouve partout, quel que soit le domaine, l’échelle, l’époque observée. C’est la condition pour qu’il y ait une réalité physique possible. J’ai en réserve un article pour développer cela, mais je peine à le finir.

Aujourd’hui, le banco-centralisme n’est que la dernière forme prise par le capitalisme, car il ne peut pas t’échapper qu’on reste toujours sur le même principe de domination et d’exploitation. L’accumulation ayant pour but d’exploiter la vie d’autrui à son profit, sans cela, elle ne sert à rien Ainsi, pour le propriétaire économique qui considère le profit seul, sa capacité à exploiter autrui à son profit, le banco-centralisme lui convient parfaitement, seul le propriétaire attaché à la valeur travail n’est pas satisfait, mais ce n’est que la forme qui ne lui convient pas, parce qu’il y met un semblant de morale chrétienne, mais le fond reste intangible. Le banco centralisme n’est plus du capitalisme au sens marxiste ou classique, mais cela reste fondamentalement du capitalisme où seuls les maîtres on peut être changé en partie de main.

idem pour l’argent, son principe est d’être un moyen d’échange, non pas des marchandises, mais du temps de vie dédié, puisque comme le dit Adam Smith et que Marx ne conteste pas, bien au contraire, « la nature offrant tout ce qu’elle produit, seul coûte son exploitation ». Et c’est d’ailleurs de là que Marx comprendra que c’est la valeur travail qui seule est échangée, mais que le capitaliste va tout faire pour le cacher, pour précisément dissimuler la part de plus-valu.. Pour le capitaliste donc, l’argent doit être vue comme l’intermédiaire des échanges de marchandises et en aucun cas du temps de vie dédié.. Mais pour un communiste, ce ne peut être que l’intermédiaire d’échange du temps de vie dédié, car c’est l’unique moyen de collectiviser le profit tout en rendant à chacun la part qui lui revient selon sa contribution réelle et éviter le parasitisme d’un extrême ou de l’autre.

Pour terminer, de mon point de vue, celui qui détient la dette, c’est celui qui est en dette et qui doit la payer à celui qui détient la créance. Mais cela ne change rien !

Bon après midi

Luniterre

février 17, 2021 à 2:56

Il reste donc un désaccord fondamental, contrairement à ce que tu dis, entre la notion réellement marxiste de la valeur et la tienne…

Et cela tient toujours à la notion dialectique de rapport entre valeur d’usage et valeur d’échange…!

En effet, pour Marx, la valeur est d’abord un rapport de grandeurs, et/ou, de quantités, entre elles, telle qu’elle s’exprime par l’échange, simplement.

Il n’y a là aucune notion idéaliste de « valeur absolue », pas même en ce qui concerne la valeur-travail, vu qu’elle repose, précisément, sur la notion de valeur d’échange !

Autrement dit, elle varie constamment, en pratique, en fonction de la valeur de l’ensemble des intrants nécessaires à sa reproduction.

D’où la différence, du reste, et devenue fondamentale, aujourd’hui, entre plus-value absolue et plus-value relative.

Cela se trouve dans Le Capital, et je ne vais te faire ici le résumé, le mieux étant d’aller y voir…

Cette notion est évidemment primordiale, aujourd’hui, concernant la problématique de la productivité du travail… !

Problématique « paradoxale », selon les économistes bourgeois, qui constatent que le productivité peut ralentir, au lieu de progresser, avec les progrès technologiques actuels !

Ce qui est, par contre, tout à fait logique du point de vue de Marx, tel que développé dans les Grundrisse, et notamment, dans le « fragment sur les machines » !

Effectivement, à un certain stade du progrès technologique, il y a donc un changement qui s’opère dans la relation entre le temps de travail et la création de valeur, et là encore, évidemment, cela a un rapport avec l’évolution de la relation entre valeur d’usage et valeur d’échange, précisément, sous la poussée inexorable des nouvelles forces productives, ce qui mène, tout aussi inexorablement du capitalisme « classique » au banco-centralisme !

Évidemment, en son temps, et vu les luttes de classe en cours à l’époque, Marx pouvait légitimement espérer que cela aboutisse à la Révolution Socialiste !

Concernant le rapport d’échange entre « casserole de fer » et « bijoux en or » de l’amer-indien (…faute d’orthographe volontaire !), pour celui qui n’a pas de casserole pour faire cuire son alimentation, l’échange peut être vu comme équitable, vu qu’une casserole en or ne lui serait d’aucun secours pour l’usage correspondant à son besoin !

Ce n’est qu’à postériori, et en connaissance des autres rapports d’échange dans un monde qui n’est pas le sien qu’il peut amèrement se rendre compte qu’il aurait pu obtenir une sacrée batterie de cuisine, en fin de compte, pour le même prix, c’est le cas de le dire !

Mais même dans notre monde actuel, et même entre pays utilisant une monnaie commune, comme l’euro, il se produit des disparités d’échelles de valeurs, d’un pays à l’autre, même si sans atteindre de tels extrêmes.

Ce qui est simplement l’illustration du caractère relatif, et non absolu, de la valeur !!!

Enfin, tu tentes à tout prix, c’est aussi le cas de le dire, de rattacher le banco-centralisme au capitalisme « classique », alors que, s’il coexiste avec lui, et encore pour quelques décennies, probablement, le principe économique en est néanmoins fondamentalement différent, en ce qu’il ne repose donc plus sur l’accumulation de capital, et notamment plus, basé sur la valeur du temps de travail, et pour cause, vu qu’il aboutit inévitablement à financer, via le cycle de la dette, à la fois la production et la consommation !

Le cycle de la dette, à ce stade, est quasi entièrement basé sur le cycle du capital fixe, et transforme monétairement celui-ci en cycle complet du capital fictif, c’est-à-dire fonctionnant entièrement avec de la monnaie de singe, électronique ou non, mais directement banco-centralisée, en tout cas !

En termes de domination, il vise simplement à préserver et même, à renouveler, donc, sous cette nouvelle forme banco-centraliste, le principe de la domination de classe d’une pseudo-« élite » bourgeoise, de plus en plus minoritaire, mais qui, par le biais du contrôle monopoliste total de la production de valeurs d’usage, maintient l’ensemble du reste de la population dans sa dépendance totale, pour ses moindres besoins.

C’est clairement ce « Monde d’Après » qui se met en place, à vitesse Grand V, depuis Mars 2020, mais plus « discrètement », en fait, depuis 2008, déjà, que nous devons désormais combattre !

Le problème étant que personne ne veut le voir, soit aveuglé par ses préjugés idéologiques, soit par la propagande d’intox et de chantage à la peur fort bien faite, malheureusement, par le système !

En espérant que ce débat contribue à ouvrir au moins les yeux de quelques uns !!!

Bien à toi,

Bonne fin de journée,

Amicalement ,

Luniterre

.

.

