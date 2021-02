Covid-19 : l’Inde et la France, une comparaison cruelle

Publié le 11/02/2021 à 19:12 – Mise à jour le 12/02/2021 à 10:05

Auteur(s): Le Collectif citoyen, pour FranceSoir

Le Collectif citoyen a analysé les chiffres de mortalité en Inde suite à l’enquête de séroprévalence COVID pour la province de Delhi. Le Collectif les a comparés ensuite par rapport aux chiffres français. Le résultat est sans appel. Avec une stratégie fondée sur le traitement précoce, Delhi a deux fois moins de mortalité malgré une contamination cinq fois supérieure par rapport à la France.

Certains médias mainstream [1] ont relayé une information fort intéressante à propos des contaminations COVID en Inde : 56% de la population de Delhi a développé des anti-corps covid donc toute cette portion de la population a été contaminée par le SARS-COV-2.

Comme d’habitude, l’analyse de ces chiffres particulièrement intéressants manque cruellement dans ces médias malheureusement.

Il est du devoir du Collectif citoyen de combler cette carence.

Avec un tel taux de contamination, nous sommes en face d’un scénario d’une quasi-immunité collective gérée avec une prescription large de traitement précoce et prophylactique basé sur l’hydroxychloroquine [2]. Une analyse de mortalité est informatrice sur l’efficacité d’une telle stratégie de traitement.

Pour réaliser ce travail nous nous basons sur le site covid19india.org/ qui alimente un le site de référence des données mondiales à savoir : worldometers.info/coronavirus/

A partir de la page de statistiques réservée à la province de Delhi : nous distinguons les éléments suivants :

– Population de la province de Delhi : 19 814 000

– Décès Covid à Delhi : 10 879

A partir des chiffres ci-dessus, nous pouvons calculer les métriques suivantes :

Population contaminée (Population totale x 56%) = 11 095 840

Mortalité par millions d’habitants (Décès x million/Population) = 549

Létalité (Décès / Population contaminée) = 0.1% soit 1 pour mille

A la lumière de ces chiffres ont peut tirer plusieurs conclusions intéressantes :

Avec un taux de contamination de 56 %, la mortalité est de 549 personnes par million d’habitant. En décembre dernier l’institut pasteur estime le taux de la population française contaminée à 11,3% [1]. La mortalité en France est de 1200 [2] personnes par million d’habitant. La population de Delhi est cinq fois plus contaminée avec une mortalité deux fois inférieure par rapport à la France.

Le taux de létalité avec une prise précoce à Delhi qui est 0.1% est proche du taux estimé par le professeur Raoult dans le cas d’une prise en charge précoce.

A lumière de ces constats, le gouvernement français ne devrait-il pas changer profondément la politique sanitaire actuelle ?

Il y a bien entendu foule d’autres facteurs (démographiques, environnementaux, économiques et sociaux…) qui viennent nuancer ce coup de projecteur. Mais nous pensons que ce facteur, s’il n’explique pas tout à lui seul, est d’une importance majeure dans les différences observées par cette comparaison, et qu’en conséquence la politique sanitaire en France devrait être axée sur le traitement précoce au lieu d’être focalisée sur les mesures de privation et de restrictions des libertés.

Coronavirus – En France, la deuxième épidémie est finie depuis le 17 novembre 2020 !

lundi 15 février 2021, par do

Situation en France au 14 février 2021 :

Le mystère des chiffres

Quand on regarde les entrées à l’hôpital (en haut à gauche) et les entrées en réanimation (en haut à droite), on a voit bien que la deuxième épidémie est finie depuis le 17 novembre 2020, puisque les gens se mettent alors à sortir aussi bien de l’hôpital que de réanimation. En effet, à partir de cette date, les traits sont plutôt dirigés vers le bas de la ligne horizontale. La précision de la date est expliquée plus bas.

Quand on regarde le schéma en bas à gauche, on se demande seulement où ils ont trouvé tous ces soit-disant morts du covid après le 17 novembre 2020 puisqu’ils ne viennent forcément pas des hôpitaux vidés qu’ils sont de leurs patients covid !

Une fois de plus, il faut bien le constater, ils déclarent mort du covid n’importe qui.

Pour trouver cette figure, il faut aller sur la source officielle :

https://mapthenews.maps.arcgis.com/…

Attendre un temps infini pour que ça arrive. Bien vérifier qu’il est indiqué au milieu tout en bas que la source est Santé Publique France.

Ensuite, cliquer sur « suivi chronologique des quatre indicateurs ». C’est vers le milieu.

Apparait alors la possibilité de cliquer sur « Écarts des quatre indicateurs » (des fois ça apparait tout de suite). Le faire.

Apparait alors en petit l’image voulue.

Balader le curseur de la souris vers le haut à droite de l’image en question, de façon à faire apparaître un tout petit rond avec une croix de saint-André à l’intérieur du rond. Cliquer dessus.

L’image apparait alors en grand (attendre un peu pour que les schémas s’agrandissent). Vous pouvez balader le curseur de la souris sur les divers schémas pour voir apparaître les dates correspondant à chaque trait, et le nombre correspondant (c’est ainsi qu’on voit très précisément que c’est à partir du 17 novembre 2020 que la deuxième épidémie est finie)

Pour une image en plein écran, appuyer sur F11. Et appuyer à nouveau sur F11 pour revenir à l’état originel.

SOURCE :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8063

