A propos d’un texte du camarade René Sansa, une approche critique résumant le passage historique du capitalisme « classique » au système banco-centraliste de domination de classe.

Le camarade René Sansa nous a donc envoyé plusieurs versions de son texte, et nous n’avons entrepris de répondre, de manière critique, que suite à la version la plus récente, qu’il a, du reste, publié sur son blog :

POUR LA RÉVOLUTION FRANCHEMENT SOCIALISTE, VERS LE COMMUNISME-pdf

Pour l’instant, nous n’avons entrepris que la critique de l’introduction, qui est également la première partie remaniée dans cette dernière version.

La voici donc déjà, en extrait, avec le titre :

« POUR LA RÉVOLUTION FRANCHEMENT SOCIALISTE, VERS LE COMMUNISME

C’est le capitalisme qu’il faut abattre

Nous sommes dominés, asservis et exploités par trois pouvoirs : L’industrie et la finance, les politiciens « énarques » et les médias.

Ces privilégiés détiennent toutes les richesses alors qu’ils ne représentent qu’une infime minorité de la population.

Leur avidité et leur malveillance sont renforcées par la grande illusion dans laquelle ils se trouvent : pour eux, seule compte la course à toujours plus de produits pour toujours plus de consommation pour toujours plus de profits… pour toujours plus de guerres « justes », de limitation des libertés, d’exploitation des peuples et des « ressources » naturelles et au final la destruction de toute vie sur terre : c’est cela la réalité du capitalisme !

Ce phénomène est d’ailleurs en train de changer dans certains pays impérialistes en déclin, comme la France, où la production a été délocalisée et où la finance règne en maître, avec le crédit alloué par les banques centrales qui ne pourra jamais être remboursé ! Ce phénomène a été initié dès 2008.

Nous devons abattre cette avidité institutionnalisée (consumérisme, marchandisation et corporatisme), cette malveillance institutionnalisée (militarisme, domination politique et technologique des hommes et de la planète, guerre impérialiste) et cette illusion institutionnalisée (médias, manipulation et propagande).

Le capitalisme et sa globalisation n’est pas une chose naturelle, ni une nécessité, ni inévitable.

Pour sortir de la crise écologique, économique, politique et sociale nous avons besoin d’une alternative. Nous devons abattre le capitalisme ! »

A propos du titre, la camarade Betty nous fait remarquer une similitude de vocabulaire avec celui du PRCF :

« Faut-il vraiment se servir du vocabulaire du PRCF ???? pour quoi « franchement » c’est quoi cette ellipse ? »

Ce qui est effectivement une première observation utile, même si cela ne présage rien du fond :

« Comme vous le remarquez justement, le terme « franchement » introduit bien une confusion éventuelle avec le vocabulaire du PRCF, et tout à fait inutile, tant sur la forme que sur le fond. Même si cela n’est certainement pas intentionnel, de la part de ce camarade, cela peut néanmoins lui être signalé, en plus de mes autres critiques, et d’autres, éventuellement, sur la suite.

Dans le but d’aider à la clarification et à la véritable reconstruction! »

Luniterre

Pour le reste de cette introduction, voici le commentaire détaillé que nous avons adressé au camarade :

Bonjour, camarade !

Il est évidemment essentiel que tu apportes ta contribution à la reconstruction, même si nécessairement laborieuse, du mouvement ML, et je ne voudrais surtout pas te décourager dans tes efforts, sympathiques et intéressants à plus d’un titre, mais, à lecture de cette nouvelle introduction de ton texte, il me parait difficile de ne pas faire quelques observations qui me paraissent évidentes, mais ne le sont donc pas forcément pour tout le monde.

************************

« LA RÉVOLUTION FRANCHEMENT SOCIALISTE, VERS LE COMMUNISME

C’est le capitalisme qu’il faut abattre

Nous sommes dominés, asservis et exploités par trois pouvoirs : L’industrie et la finance, les politiciens « énarques » et les médias. »

Dès le début, une confusion s’installe donc dans l’esprit du lecteur, car tu parles de trois pouvoirs et tu cites quatre éléments pour y correspondre !

Peu clair, donc, déjà, pour le moins…

Le pouvoir des médias est le plus facilement identifiable, en un sens, au vu du message quasi univoque délivré par les médias « mainstream ».

Néanmoins, il n’a aucune existence réelle en tant que « pouvoir » autonome, et cela est d’ores et déjà assez bien perçu par la grande majorité des gens, de toutes classes sociales, de plus.

Le pouvoir des « politiciens énarques » est finalement plus diffus et plus composite, et continue de donner l’impression d’un jeu de chaises musicales où le gagnant obtient néanmoins un réel pouvoir, voire dictatorial, dans ses conséquences pratiques, telles que vécues sur le terrain. Et paradoxalement cela entretient donc l’idée que la démocratie bourgeoise a encore un sens, aurait besoin d’être « restaurée » et pourrait même l’être réellement. C’est le niveau d’illusion qui est actuellement réellement celui de la conscience de classe, ou ce qu’il en reste.

C’est celui duquel nous devons partir pour être entendus, que cela nous plaise ou non, ce qui n’exclut pas de tenter d’aller plus loin et de commencer à démonter cette illusion.

Enfin, « l’industrie et la finance » sont semble-t-il associées dans ton propos, sans être pour autant caractérisées comme un seul des « trois pouvoirs ». Si c’est donc bien ce que tu veux dire, il faut le formuler plus clairement, quitte à rajouter carrément une phrase ou deux…

Mais cela, de toute façon, introduit une confusion qui nécessite un développement complexe et ramène au fond du sujet, comme on le voit par la suite…

« Ces privilégiés détiennent toutes les richesses alors qu’ils ne représentent qu’une infime minorité de la population. »

OK. Une proposition évidente, comme constat, et donc non problématique !

« Leur avidité et leur malveillance sont renforcées par la grande illusion dans laquelle ils se trouvent : pour eux, seule compte la course à toujours plus de produits pour toujours plus de consommation pour toujours plus de profits… »

Stop ! Un point important est ici nécessaire : la formule la plus fondamentale du capital, c’est A-A’. Ce n’est que par la nécessité du développement des forces productives qu’il passe par la formule A-M-A’.

Fondamentalement, A-M-A’ n’est qu’un moment de A-A’. C’est, typiquement, le moment du capitalisme manufacturier, puis celui du capitalisme industriel, notamment à l’époque de Marx.

La fusion, si l’on peut dire, de A-A’ et de A-M-A’, c’est, typiquement, l’époque du capitalisme monopoliste et de l’impérialisme, notamment à l’époque de Lénine et pratiquement, jusqu’à la fin du XXème siècle.

A ce stade, l’investissement spéculatif, c’est-à-dire l’encours de la dette contractée par le capital dans le mouvement A-A’, et que l’on appellera ici D, se trouve au final couvert par le mouvement A-M-A’, du fait de l’extorsion suffisante de la plus-value, et de sa réalisation commerciale.

Il n’y a donc pas lieu de les distinguer, au stade du capitalisme-impérialisme, en termes de pouvoir « industriel et financier ».

Mais ce n’est plus exactement le cas avec l’émergence du banco-centralisme, et notamment, depuis 2008. En effet, en analyse du capital total, à l’échelle qui est nécessairement celle de la mondialisation actuelle, l’encours de la dette, D, n’est plus couvert par le mouvement A-A’, de sorte que ce mouvement devient A-D-A’, mais dans lequel, si A’>A, D>A’, et évidemment D>A, de sorte que D reste une fonction croissante du mouvement A-A’, ce qui explique qu’il est désormais, et par la nature même du système, et cela, structurellement, et non de manière conjoncturelle, tout à fait impossible de rembourser réellement la dette. Il faut donc essayer de le comprendre et de l’expliquer.

Bien entendu, cela reste un mouvement dialectique, ce qui n’exclut donc pas quelques phases de remboursement partiel et provisoire, de même que les contre-courants près des berges d’un fleuve ne contredisent pas le sens général du flux !

De même, de manière tout aussi dialectique, le mouvement A-D-A’ ne peut pas exclure totalement le mouvement A-M-A’, mais il le décompose, précisément de par la nature même du développement des forces productives, en deux mouvements « parallèles », en un sens, et que l’on peut distinguer par leur composition en termes de valeur d’usage du capital :

Le mouvement classique A-M-A’ se compose de la valeur d’usage du capital fixe + valeur d’usage des intrants consommés dans la production (matières premières, composants, énergies, etc…) + valeur d’usage de la force de travail.

Ce que l’on peut résumer par :

A’ classique = VuF + VuI + VuT >>>Abrévié A’Cl

Le mouvement des secteurs technologiques de pointe, automatisés et robotisés, se résume, lui, par :

A’ technologique = VuF + VuI >>>Abrévié A’Te

Aujourd’hui, donc le capital total se résume en

A’ = A’Cl + A’Te

Soit A’ = (VuF + VuI + VuT) + (VuF + VuI ) < D

Soit à nouveau, et comme on l’a déjà vu, A’<D

En apparence, et pour l’ « économiste » lambda, il y a lieu de simplement additionner tout ça et de continuer à rêver qu’il est possible d’inverser A’<D en A’>D…

Pour l’analyste matérialiste dialectique, et éventuellement, réellement marxiste, et non pas pseudo-« marxiste » universitaire et/ou groupusculaire dogmatique, il y a lieu, au contraire, de comprendre le mouvement dialectique de chacun des membres de cette somme, et comment leur mouvement complet aboutit au banco-centralisme et au monopole de toutes valeurs d’usage, basé sur le cycle de la dette, et non plus sur celui du capital, qu’il soit industriel et/ou financier, désormais un simple moment du cycle de la dette banco-centralisée.

C’est, en fait, on ne peut plus simple, si l’on se fie simplement au fait que seule la valeur d’usage de la force de travail VuT, représente la possibilité d’élargissement du capital investi.

Dans le deuxième membre, A’Te, cette composante a donc disparu complètement.

Mais surtout, et de plus, dans le mouvement global des forces productives, c’est ce membre qui croit donc inexorablement, en proportion, par rapport à A’Cl.

Et dans le membre A’Cl lui-même, la composante VuT est en régression constante, en proportion de la composante VuF, qui croit donc déjà depuis longtemps, dans ce cycle classique, ce qui a déjà inspiré, fort heureusement pour nous, aujourd’hui, les Grundrisse de Marx !

Et donc au total, dans cette, en apparence, simple et innocente somme :

A’ = (VuF + VuI + VuT) + (VuF + VuI )

Toutes les valeurs croissent, sauf une, qui décroît, aussi bien absolument qu’en proportion : VuT !!!

Et donc le mouvement A-M-A’ lui-même se décompose, au stade M, en deux mouvements distincts, du point de vue de l’analyse de la valeur et de l’élargissement du capital, comme on vient de le voir.

MCl = VuF + VuI + VuT

MTe = VuF + VuI

Ce que l’analyse de l’évolution du mouvement du capital au stade M nous montre, c’est donc que la part du capital circulant directement au titre de sa valeur d’usage ne fait que croître avec le développement des forces productives, et que la part circulant au titre de la valeur d’échange de la force de travail, la seule qui permet son élargissement, ne fait que décroître et ne permet donc plus, d’ores et déjà, d’assurer l’élargissement du capital total.

Le mouvement du capital total n’est donc plus qu’un moment du cycle de la dette et lui est totalement subordonné, et non pas dominant, par rapport à lui.

Le mouvement déterminant de la société est désormais, à l’échelle mondiale, et depuis 2008, déjà, ce cycle de la dette et de la création monétaire par les principales Banques Centrales. Le cycle de la dette est la base économique et sociale de ce mouvement déterminant, et c’est ce mouvement qui représente le pouvoir oppressif qui s’exprime actuellement à l’échelle mondiale, et même en Chine, sous une forme à peine différente, voire plus avancée, par bien des côtés, notamment en termes de contrôle des populations.

Bien entendu, il ne s’agit pas de renoncer à la lutte anticapitaliste, et encore moins, dans les métropoles impérialistes déchues ou « nouvelles », de songer à opposer le capitalisme au banco-centralisme, mais il est désormais primordial de viser la tête du système de domination de classe, le banco-centralisme.

« …pour toujours plus de guerres « justes », de limitation des libertés, d’exploitation des peuples et des « ressources » naturelles et au final la destruction de toute vie sur terre : c’est cela la réalité du capitalisme ! »

En fait, le banco-centralisme, à travers le monopole des valeurs d’usage, vise à un « équilibre » réducteur du niveau de vie des populations, des populations elles-mêmes, et donc à un accaparement des ressources au profit essentiel de la seule classe banco-centraliste.

C’est pourquoi le banco-centralisme avance également sous le « masque » ( ! ) de l’écologie, via Greta Thunberg et consorts… !

A terme, le banco-centralisme est donc une forme d’écologie appropriée à cette nouvelle forme de domination de classe… Il est donc important de « débunker » le langage écolo courant qui est essentiellement un langage Kollabo !

« Ce phénomène est d’ailleurs en train de changer dans certains pays impérialistes en déclin, comme la France, où la production a été délocalisée et où la finance règne en maître, avec le crédit alloué par les banques centrales qui ne pourra jamais être remboursé ! Ce phénomène a été initié dès 2008. »

Comme on vient de le voir, il faut donc arrêter d’entretenir les discours sur le pouvoir « particulier » du capital financier !

Mais bien entendu, si ce n’est donc pas un thème privilégié d’agit-prop, il reste essentiel, pour les militants, d’être capables d’analyser la genèse et l’évolution du capital financier, pour comprendre, in fine, sa dépendance au banco-centralisme.

« Nous devons abattre cette avidité institutionnalisée (consumérisme, marchandisation et corporatisme), cette malveillance institutionnalisée (militarisme, domination politique et technologique des hommes et de la planète, guerre impérialiste) et cette illusion institutionnalisée (médias, manipulation et propagande).

Le capitalisme et sa globalisation n’est pas une chose naturelle, ni une nécessité, ni inévitable. »

L’ « avidité » du capital subsiste, et subsistera même longtemps, comme forme résiduelle subordonnée au banco-centralisme, et il faut donc la combattre, comme l’un de ses effets, sans oublier jamais la cible principale, la tête banco-centraliste !

La « globalisation » du capitalisme se poursuit pareillement, comme « nécessité » dans les régions encore économiquement arriérées, mais sous la férule, désormais, du banco-centralisme, bien plus que de l’impérialisme.

« Pour sortir de la crise écologique, économique, politique et sociale nous avons besoin d’une alternative. Nous devons abattre le capitalisme! »

Comme on vient de le voir, c’est le banco-centralisme qu’il faut désormais démasquer, au propre et au figuré, et être en mesure d’abattre, comme forme de domination de classe, dont le capitalisme, comme forme résiduelle et subordonnée, disparaîtra nécessairement avec.

C’est donc une alternative au banco-centralisme qu’il nous faut construire, comme phase de transition socialiste vers le communisme.

Voilà donc pour cette introduction, camarade, en espérant que tu continueras néanmoins à contribuer à la réflexion ML sur notre époque et notre situation.

Bien à toi,

Bon WE,

Amicalement,

Luniterre

