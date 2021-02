Inde: l’immunité collective en marche! La Révolution, c’est simplement Kumbh Mela de la vraie vie!!!

C’était il y a trois semaines… :

« Inde: des milliers d’hindous au bord du Gange pour Kumbh Mela, malgré le Covid-19

AFP•13/01/2021 à 14:31

« Les pèlerins indiens ont commencé à affluer par milliers mercredi, en dépit de la pandémie de Covid-19, sur les rives du Gange à la veille de Kumbh Mela, importante fête hindoue qui attire des millions de visiteurs plusieurs semaines durant.

« Nous attendons ici entre 800.000 et un million de personnes pour la seule journée de jeudi » , a déclaré Siddharth Chakrapani, un des organisateurs du pèlerinage à Haridwar, dans l’Etat de l’Uttarakhand (nord), qui dure sept semaines.

« …Le dernier pèlerinage, qui a eu lieu à Prayagraj, l’ancienne Allahabad au sud de l’Uttarakhand, en 2019, avait accueilli 55 millions de personnes en 48 jours.

« …Bien que les experts mettent en garde contre le risque d’une troisième vague épidémique, la vie reprend progressivement son cours dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. »

Quand l’AFP, aujourd’hui, s’interroge…

« Comment expliquer le spectaculaire recul du Covid-19 en Inde ?

AFP • 05/02/2021 à 08:25

Comptant 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est le deuxième pays au monde le plus touché par le Covid-19 avec plus de 10,7 millions de cas recensés, mais le nombre quotidien de nouvelles contaminations et de décès ne cesse de reculer depuis des mois. L’AFP détaille la situation du géant sud-asiatique vis-à-vis de la pandémie:

– Que révèlent les chiffres officiels ? –

L’Inde a signalé son premier cas de Covid-19 le 30 janvier 2020 et son premier décès à la mi-mars. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint un pic, à un peu plus de 97.000 contaminations à la mi-septembre, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le pays dénombrait quelque 1.000 décès par jour en moyenne en septembre avant de voir ce chiffre diminuer. Mardi, seulement 8.635 nouvelles contaminations et 94 décès ont été enregistrés, soit le plus bas niveau en huit mois.

Avec 10,7 millions de contaminations enregistrées au total, et 155.000 décès, l’Inde affiche un taux de létalité parmi les plus faibles des 20 nations les plus touchées.

[original >>> Test du Covid-19 dans un centre de santé près d’Amritsar, le 25 janvier 2021 en Inde ( AFP / NARINDER NANU )]

En comparaison, les Etats-Unis, premier pays en nombre de cas et de décès, déplorent plus de 26 millions de contaminations et près de 450.000 décès. Selon l’université américaine Johns Hopkins, l’Inde ne dénombre que 11,43 décès pour 100.000 habitants, les Etats-Unis à l’inverse en comptent 136,55.

– Les données reflètent-elles la réalité? –

Selon les experts s’appuyant sur diverses études sérologiques nationales, le nombre de personnes ayant contracté la maladie en Inde est probablement beaucoup plus élevé que ce que révèlent les données officielles.

Une étude nationale réalisée entre décembre et janvier dans des quartiers urbains et ruraux du pays a révélé qu’environ 21,5% de la population, soit environ 280 millions d’individus, étaient porteurs d’anticorps.

Une étude publiée cette semaine conduite à New Delhi, l’une des villes indiennes les plus durement frappées par le virus, conclut que plus de la moitié des 28.000 participants produisait des anticorps.



Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 4 février à 11h00 GMT ( AFP / )

– Quelles mesures prises ? –

Les spécialistes redoutaient les ravages du Covid-19 dans les villes indiennes densément peuplées, aux mauvaises conditions d’hygiène. Le système de santé, chroniquement défectueux et sous-financé, faisait également craindre le pire.

Dès le début de l’alerte épidémique, le gouvernement a mis en place des mesures pour contrôler la propagation du virus, en suspendant les vols internationaux et en imposant en mars l’un des confinements les plus stricts au monde.

Le port du masque a été rendu obligatoire dans de nombreux Etats, et des campagnes d’information sur les mesures à prendre pour éviter la contamination ont largement été diffusées.

Les mesures de restriction ont été progressivement assouplies à partir de juin afin de relancer une économie en souffrance.

Des médecins des Etats du Gujarat (ouest), de l’Uttar Pradesh (nord) et de l’Andhra Pradesh (centre), de Delhi et Bombay – comptant plus de 330 millions d’habitants au total – ont déclaré à l’AFP avoir constaté une baisse significative du nombre de cas dans les hôpitaux.

A Delhi, le gouvernement affirme que 90% des lits dédiés aux malades du Covid-19 sont inoccupés.

« Nous traitons en ce moment à peine 40-50 patients », confie à l’AFP Deven Juneja, médecin dans un grand hôpital de Delhi, évoquant « les longues files d’attente » du mois de juin.

– L’hypothèse d’une immunité collective ? –

Les experts ont déclaré qu’il était impossible d’expliquer le recul spectaculaire de la propagation du virus en Inde sans études approfondies concluantes.

[Original >>> Une soignante prépare une seringue de vaccin à Srinagar, le 4 février 2021 en Inde ( AFP / Tauseef mustafa )]

Mais de premières indications suggèrent qu’il s’agirait d’une situation d’immunité collective, c’est-à-dire qu’une proportion significative de la population a été immunisée contre la maladie dans la plus vaste partie de l’Inde.

« Je crois comprendre qu’il y a suffisamment de personnes en Inde qui ont été exposées au virus. Et c’est peut-être la raison pour laquelle le nombre diminue », a déclaré à l’AFP le virologiste Shahid Jameel.

Le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Poonam Khetrapal Singh, lui, se veut prudent: « L’Inde est un pays vaste et diversifié, il est difficile d’attribuer la chute des cas à l’immunité collective ».

Depuis la mi-janvier, l’Inde vaccine sa population avec l’ambitieux objectif d’immuniser 300 millions d’individus d’ici juillet.

– Une éventuelle recrudescence ? –

Les experts disent qu’il est trop tôt pour se réjouir de la situation en Inde. « Nous ne devons pas baisser la garde », prévient M. Singh. « Plus nous laisserons le temps au virus de se transmettre partout, plus élevé sera le risque de voir surgir de nouvelles souches. Il s’agit d’un risque réel, à l’échelle mondiale ».

Cause toujours… ?

La voix du système contre l’évidence ???

Il ne s’agit pas, pour autant, et une fois de plus, de nier la réalité de l’épidémie, mais de se saisir de cette réalité indienne pour, à nouveau, tenter de démasquer l’entreprise de manipulation mondiale qui en est faite, au profit, d’abord, du nouveau pouvoir des Banque Centrales, pratiquement déjà institué depuis la crise de 2008, en fait, sur l’économie mondiale, et, secondairement, au profit des divers monopoles qui sont leurs obligés, y incluant, évidemment, et en la matière immédiate, ceux de Big Pharma !

La réalité des faits, en Inde comme ailleurs, montre simplement que la solution sanitaire réelle ne réside ni dans les masques, ni dans le confinement, mais d’abord et avant tout, dans la prévention et le soin.

La prévention, c’est la culture d’une diététique aux antipodes, à la fois, de la sous-alimentation et de la malbouffe « à l’américaine »… C’est l’importance des complément alimentaires adaptés (Zinc, vitamine D, vitamine C, etc…), et en cas de maladie détectée, c’est la précocité des soins qui importe, pour enrayer également la propagation du virus, avec les traitements divers qui ont fait leurs preuves sur le terrain (Hydroxychloroquine, Ivermectine, antibiotiques complémentaires adaptés, etc…).

La recherche vaccinale a certainement aussi son utilité, à terme, mais pas au point, à court terme, de jouer aux apprentis sorcier avec la vie des patients les plus fragiles, sauf à seulement vouloir en profiter, également, pour soulager radicalement le financement des caisses de retraites !

Autre forme du crime banco-centraliste en marche !

Luniterre

