Rassemblement pour la Palestine ce samedi 6 Février 2021 à Paris !

Appel à rassemblement pour la Palestine ce samedi à Paris !

Qui dit covid et même couvre-feu, ne nous empêche pas de manifester notre solidarité aux Palestiniens, notre soutien à leur résistance extraordinaire face à la violation de leurs droits les plus fondamentaux par Israël. Plus que jamais nous devons réclamer la levée du blocus de Gaza, et des sanctions contre Israël pour faire cesser la colonisation et l’apartheid.

Manifestation en Irlande le mois dernier en solidarité avec la Palestine

Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

Vous avez peut-être lu sur notre site que le ministre israélien de la santé, interrogé sur ses obligations en matière de fourniture de vaccins aux Palestiniens sous occupation a répondu qu’Israël a « autant d’obligation de vacciner les Palestiniens qu’ils en ont de s’occuper des dauphins » (https://europalestine.com/2021/01/25/le-ministre-israelien-de-la-sante-on-a-autant-dobligation-de-vacciner-les-palestiniens-quils-en-ont-de-soccuper-des-dauphins-video/)

Ainsi que la recension des crimes commis par Israël rien que pour la dernière semaine de janvier : deux Palestiniens, dont un de 17 ans, tués, une réserve naturelle palestinienne, financée par le Vénézuela entièrement détruite avec ses 10 000 arbres ; l’occupant a fait 124 prisonniers politiques supplémentaires, en a contaminé une vingtaine de plus par le coronavirus, a mené 152 attaques de villes, villages et domiciles, et a blessé 19 adultes ou enfants alors qu’ils tentaient de résister à la confiscations de leurs biens. Ceci sans parler des agressions de colons ou de leurs provocations constantes à la Mosquée Al-Aqsa, et de l’extension de la colonisation, avec vol de terres, notamment à Brokhin, près de Salfit, en Cisjordanie occupée.

Pas question de se taire !

La campagne de boycott des produits israéliens et des firmes qui participent à la colonisation se poursuit. Nous serons heureux de vous donner des informations à ce sujet, afin que vous puissiez les relayer autour de vous.

Félicitations aussi à nos amis britanniques qui ont mené des actions spectaculaires contre l’usine d’armement israélienne Elbit en Angleterre !

RV SAMEDI 6 FÉVRIER

DE MIDI À 16 HA LA FONTAINE DES INNOCENTS

ANGLE DE LA RUE BERGER ET DE LA RUE LESCAUT

Métro-RER CHATELET-LES HALLES

Venez nous aider à informer les passants. Le rassemblement est déclaré, et les mesures sanitaires (masques distanciation, gel) qui s’imposent seront respectées.

N’hésitez pas à organiser des rassemblements et tables d’information dans d’autres villes. Envoyez-nous les photos de vos actions !

