Pr. Perronne: le défi de la vérité!

MAJ (Presque?) Finale au 18/01/2021 :

Il manque toujours entre 15 000 et 18 000 « victimes du covid »!

Selon « Doctissimo », citant l’INSEE, via AFP :

« La France a enregistré en 2020, année marquée par l’épidémie de Covid-19, quelque 53.900 décès de plus qu’en 2019, soit une surmortalité de 9%, toutes causes confondues, selon l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee).

Selon un bilan provisoire, au total, « 667.400 décès toutes causes confondues sont enregistrés en 2020 en France, soit 9% de plus qu’en 2018 ou 2019 « , précise l’institut.

https://www.doctissimo.fr/sante/news/France-Covid-19-la-surmortalite-en-2020-atteint-9-par-rapport-a-2019

Première observation, entre 2018 et 2019 il y avait déjà une différence de 613 243 – 609 248 = 3 595 décès, ce qui n’est pas rien et dénote une volonté de noyer le poisson derrière une approche approximative du problème, qui fait tâche sur la réputation de cet organisme.

Deuxième observation, la « progression moyenne normale » de la mortalité, toutes causes et hors pandémie, sur les 10 précédentes années, était en fait de 6 470 décès/an. Soit une incertitude minimum entre 3000 et 6500 décès concernant le socle réel de décès « hors covid », incertitude qui pourrait encore s’avérer supérieure, dans la mesure où l’imputation des « décès à cause du covid » semble avoir été faite avec un tropisme d’évaluations pour le moins très large, dans bien des cas, selon de nombreux témoignages.

Il reste donc encore, au jour d’aujourd’hui, en comparant les stats du pouvoir et celles de l’INSEE, une « fourchette » de 15 à 18 000 décès manifestement imputés à tort au covid, correspondant à la moyenne de nos diverses estimations, au fil des derniers jours de 2020 et des premiers de 2021 !

https://resistancedemocratique.wordpress.com/2021/01/08/15-000-morts-du-covid-bientot-ressuscites-par-linsee/