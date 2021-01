1er Janvier 2021, Nouveau Rideau de Fer: La Liberté change de Camp! La Résistance continue!

Les derniers jours de 2020 ont vu encore une accentuation drastique du cyber-fascisme déployé depuis mi-Mars, en complément de la soumission complète au banco-centralisme mondialisé des États-nations impérialistes incapables de résoudre leur crise systémique et leurs contradictions internes et externes, depuis la crise de 2007-2008, dont la prétendue « crise du covid » n’est que le prolongement, déguisé en pseudo « crise sanitaire » délibérément entretenue pour faciliter cette cyber-fascisation banco-centraliste !

De sorte qu’avec ce « réveillon masqué » et confiné, notamment en France, sous la botte de 100 000 policiers mobilisés et déployés comme « le vol noir des corbeaux sur le pays enchainé », on peut désormais voir où se trouvent, dans le monde, les foyers nationaux de Résistance, là où les populations ont eu un peu d’air pour respirer et fêter aussi dignement que possible, malgré les circonstances, ce nouvel an !

Et il se trouve que c’est précisément dans les pays les plus couramment qualifiés de « dictatures » par les médias occidentaux !

Bélarus, Corée (…du Nord !), Russie… !

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/12/30/minsk-bal-au-palais-de-lindependance-demasque/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/01/1er-janvier-2021-nouveau-rideau-de-fer-la-liberte-a-change-de-camp/

Comme si le « coronavirus » avait en quelque sorte le pouvoir de faire tourner le monde à l’envers…

Ce qui n’est évidemment pas le cas, mais révèle simplement là où les bourgeoisies nationales, bureaucratiques ou non, on décidé de ne pas céder la vie économique et sociale de leur pays au nouveau pouvoir du banco-centralisme mondialisé, qui a commencé à se constituer comme « solution » à la crise de 2007-2008 et très habilement et « opportunément profité », c’est le moins que l’on puisse en dire, du covid-19, pour s’imposer définitivement aux États-nations impérialistes déjà sous la coupe des monopoles financiers, eux-mêmes désormais incapables de résister à leur propre krach sans les liquidités en permanence déversées par les Banques Centrales.

Ne survivant déjà depuis 2008 que sous cette perfusion monétaire permanente, États impérialistes, monopoles et marchés financiers se sont vus injectés d’une nouvelle dose massive d’endettement pour pouvoir survivre à la nouvelle phase de la crise, une dose massive dont ils n’ont plus aucune chance de se libérer.

Leur apparente « gestion calamiteuse » de l’épidémie est seulement l’écran de fumée idéal qui permet à ces pantins de dissimuler leur soumission désormais archi-complète au nouvel ordre banco-centraliste mondialisé et de justifier à l’égard de leurs peuples toutes les mesures de type cyber-fasciste que la mise en place de ce nouvel ordre mondial impose pour s’établir comme mutation sociale et économique durable, derrière ses prétextes « sanitaires », « écologiques », « sécuritaires » et autres…

Jusqu’à preuve du contraire, les rares foyers de résistance ne se trouvent que dans les trois pays déjà cités et quelques autres pays du tiers-monde qui ont entrepris de soigner d’abord, avec les moyens déjà existants, plutôt que de miser sur le confinement systématique et la suppression des libertés.

Un paradoxe inattendu, mais bien concret et révélateur de la lâcheté, non seulement des « élites » des pays impérialistes, mais aussi de la lâcheté et de la trahison, plus complète que jamais, de leurs prétendues « oppositions démocratiques », même « de gauche », d’ « extrême-gauche », « écologistes », pseudo-« marxistes », et jusqu’aux derniers résidus du social-chauvinisme thorezien qui osent encore se prétendre « marxistes-léninistes » !

En 2020 les pays qui ont tenté de résister à l’écrasement banco-centraliste ont fait constamment l’objet de tentatives de déstabilisation en vue d’affaiblir leur unité et de renverser leurs gouvernements légitimes. Bien évidemment cela s’est fait sous des prétextes prétendument « démocratiques », y compris avec l’aide de groupements politiques « de gauche » et d’ « extrême-gauche », et en tentant d’exploiter les moindres contradictions économiques et sociales, d’autant plus exacerbées par la pression des « sanctions » clairement destinées à saboter les forces productives de ces pays.

Ici, le drapeau noir des anars flotte tranquillement en compagnie assumée du drapeau Kollabo-nazi de la prétendue « opposition démocratique » au Bélarus!

Le cas du Bélarus est nettement le plus exemplaire de ce paradoxe, avec une agitation « anti-autoritaire » stipendiée et largement sponsorisé par l’Occident, ayant misé sur l’ « usure » inévitable d’un pouvoir effectivement efficace et donc, durable, en projetant à l’avance le prétexte d’un scrutin qui serait donc nécessairement « truqué » sans pour autant apporter la moindre preuve tangible. Opération intox malheureusement assez réussie jusqu’aux première semaines de Septembre, même si avec une décrue des manifestations à la fois constante et constamment dissimulée par la presse occidentale.

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/09/20/en-direct-de-minsk-le-lent-reflux-de-la-maree-blanche/

Opération qui a finalement abouti au flop total de l’ « Ultimatum » du 25 octobre pourtant posé (…le 13 octobre) par l’opposition elle-même !

https://resistancedemocratique.wordpress.com/2020/11/03/maidan-au-belarus-le-flop-final/

L’échec principal de cette prétendue « opposition démocratique », c’est précisément de n’avoir pu mobiliser la classe ouvrière, ni à cette occasion ni même à d’autres tentatives précédente, comme elle espérait et prétendait pouvoir le faire, en vue de paralyser l’économie du pays, et, en provoquant sa ruine économique et sociale, provoquer ainsi la capitulation de son gouvernement légitime.

Malgré les difficultés liées à la crise, malgré les pressions, les contraintes et les sanctions exercées sur le plan international par les instances dévouées au banco-centralisme, l’État du Bélarus a réussi à conserver son appareil productif fonctionnel à un haut niveau de technicité, et à travers un contrôle étatique des entreprises encore largement préservé, il a également pu préserver un niveau de vie correct, ainsi que de prestations sociales, malgré quelques reculs inévitables sous cette pression.

Ce qui s’est observé massivement sur les routes du pays, avec la mobilisation des travailleurs de MTZ pour la livraison en convois festifs de plusieurs centaines de tracteurs, parmi les fleurons de l’industrie de ce méritoire petit pays au cœur de l’Europe !

Et presque comme dans le village d’Astérix, cette année s’est donc terminée en musiques et en danses, même si d’un autre style !

Mais le combat continue, et l’année 2021 s’ouvre avec la perspective de l’Assemblée Générale du Peuple Biélorusse, d’ores et déjà prévue pour les 11 et 12 février prochains, une institution de démocratie directe précisément inconnue dans le reste de l’Europe prétendument « démocratique », et qui, avec un cycle périodique de 5 ans, permet aux délégués se toutes les régions et de tous les corps sociaux constitués de débattre des orientations économiques, sociales et politiques des 5 prochaines années…

2700 délégués participeront, cette année… !

VI Всебелорусское народное собрание

https://www.belta.by/president/view/vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-planiruetsja-provesti-11-12-fevralja-421931-2020/

Новости темы « Всебелорусское народное собрание »

Владимир Привалов: Привалов: делегаты Всебелорусского народного собрания – люди, неравнодушные к судьбе страны

Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов

Une Assemblée qui fait évidemment d’abord, et donc actuellement, l’objet d’une préparation au niveau de chaque ville, région et institution locale concernée.

Une institution démocratique et populaire que ce petit pays doit donc, précisément, au « dictateur » Loukachenko, qui l’a créée et impulsée dès les premières années de son arrivée au pouvoir. Ce sera donc la VIème de ces Assemblées, et sans aucun doute la plus importante, historiquement, avec la première, évidemment !

Mais ce n’est pas tout, et dans le cadre du projet de la nouvelle constitution, également en débat dans les différentes institutions locales, est mise en proposition la possibilité de transférer à cette Assemblée Générale Populaire un statut permanent et des pouvoirs étendus, qui mettraient effectivement une nouvelle limite constitutionnelle au présidentialisme actuel.

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlozhil-sdelat-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-konstitutsionnym-organom-419144-2020/

Le paradoxe est donc que la supposée « dernière dictature d’Europe », selon les médias occidentaux, sera possiblement le berceau de la première Révolution nationale et démocratique de l’ère de la déjà bien réelle dictature banco-centraliste mondialisée de l’ère « post-covid » !

Bien entendu, la seule perspective d’une libération durable du joug de cette nouvelle dictature mondiale ne sera réellement ouverte que par la perspective d’une Révolution socialiste prolétarienne, mais cela exige précisément la reconstruction d’une force politique prolétarienne autonome, perspective qui est encore totalement obstruée par les résidus de tous poils déjà cités de la « gauche » actuelle, totalement acquise aux manipulations banco-centralistes, même si parfois sous le couvert apparent d’un prétendu « anticapitalisme », en réalité de pure forme, pure parodie d’une répétition maladive de ses échecs du siècle passé !

La construction d’une nouvelle force politique prolétarienne autonome exige d’abord de faire une analyse en profondeur de l’évolution des forces productives modernes qui forment la base sociale et économique du banco-centralisme. Le développement de ces forces productives nouvelles est naturellement le fruit du progrès technologique et de ses conséquences, telles que Marx les avait déjà anticipé dans ses Grundrisse, avant même d’avoir écrit Le Capital, son œuvre contextuelle qui décrivait le développement des forces productives de la Révolution industrielle au XIXème siècle. C’est pourquoi nous pensons devoir privilégier la republication en ligne de cette œuvre antérieure fondamentale, les Grundrisse, afin d’en rendre l’étude accessible et possible à tout un chacun, de façon à faire renaître une gauche réellement prolétarienne sur des bases culturelles et théoriques solides, en lien avec la situation concrète des mutations économiques et sociales du XXIème siècle !

Luniterre

Post Scriptum important!

>>>Il est essentiel, dans le contexte actuel, d’intox médiatique, d’encerclement militaire otanesque et de « sanctions » économiques multiples, que tous ceux qui prétendent résister contre la cyber-fascisation de la société « post-covid » expriment leur solidarité avec la Résistance démocratique du peuple du Bélarus! >>>La pétition lancée voici déjà quelques temps, dans un contexte médiatique extrêmement défavorable, n’a encore bénéficié d’aucune campagne de promotion, et donc connu seulement un embryon de démarrage, mais reste absolument valable dans son principe, qui est simplement la reconnaissance par l’Etat français du gouvernement légitime du Bélarus, ce qui lui est refusé depuis Août, déjà, avec, notamment, a complicité appuyée de Mme Merkel! >>>Rappelons encore qu’au Bélarus, tout comme en Ukraine, la prétendue « révolution démocratique » pro-occidentale est en réalité organisée sur place par les héritiers directs de la Kollaboration avec le nazisme, dont ils arborent les emblèmes dans les rues de Minsk et ailleurs: Manif Kollabo du 1er Mai 1944 à Minsk >>>



Le Président Emmanuel Macron doit reconnaître la légitimité du Président de la République du Bélarus, Alexandre Loukachenko, élu selon la Constitution et les lois de son pays. https://www.mesopinions.com/petition/politique/president-republique-francaise-decider-etre-president/106731

Meeting antifasciste le 21/08/2020, au Fort de Brest (Bélarus), haut lieu de la Résistance anti-nazie en 1941. ******************

