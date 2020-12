Se passe de commentaires… (…ou presque!) P. Artus parle assez vite, mais explique très bien, en si peu de temps, comment nous nous sommes fait …avoir, et comment ça va continuer… Il tente néanmoins de nous faire croire que les « gentils actionnaires » sont prêts à partager leur pactole et que l’Etat, arrosé en « liquidités » par la « monnaie hélicoptère » déversée les Banques Centrales aura à cœur de secourir la veuve et l’orphelin laissés au bord du chemin.