Minsk: Bal au Palais de l’Indépendance (Démasqué!!!)

tribunemlreypa, , , , ,

 

[ RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE ]

 

https://resistancedemocratique.wordpress.com/2020/12/30/minsk-bal-au-palais-de-lindependance-demasque/

 

 

 

 

 

 

Alors? Au fait???

 

La barbarie, la décadence, c’est où???

 

La civilisation, la liberté, c’est où???

 

 

 

https://www.sb.by/upload/iblock/2dd/2dd050e57eede0d0ec723fd727f4b725.jpg

 

 

 

 

https://www.sb.by/upload/iblock/813/81309a416c5a8ffe5411b65c39b87b34.jpg

 

000019_324A3792616A5CC54325864D00502156_738727.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время новогоднего бала во Дворце Независимости

https://www.kp.ru/video/embed/815376/

 

 

 

 

_______https://vod2ren.cdnvideo.ru/ren/tertium/2020/12/29/3.mp4

[NDLR >>> Si ce lien « bloque » (403) >>> copier >>> coller et ouvrir!]

 

 

Во время новогоднего бала во Дворце Независимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время новогоднего бала во Дворце Независимости

 

 

 

 

 

Лукашенко:

рано или поздно молодежь услышит голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну

 

Loukachenko: tôt ou tard, les jeunes entendront la voix de la raison et diront merci à ceux qui ont sauvegardé le pays.

 

 

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Рано или поздно молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

« Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram -каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, – сказал глава государства. – А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю ».

« Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми », – добавил белорусский лидер.

 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rano-ili-pozdno-molodezh-uslyshit-golos-razuma-i-skazhet-spasibo-tem-kto-sohranil-stranu-422194-2020/

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Coat_of_arms_of_Belarus_%28official%29.svg/600px-Coat_of_arms_of_Belarus_%28official%29.svg.png?crop

 

 

https://www.sb.by/upload/iblock/2f5/2f54858301da16c03a9b03d44a56c491.jpg

 

 

https://www.sb.by/upload/iblock/1ef/1efbb0b76dc0319630ac8e9e6460ec44.jpg

 

 

 

 

 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.