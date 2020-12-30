Minsk: Bal au Palais de l’Indépendance (Démasqué!!!)

[ RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE ]
https://resistancedemocratique.wordpress.com/2020/12/30/minsk-bal-au-palais-de-lindependance-demasque/
Alors? Au fait???
La barbarie, la décadence, c’est où???
La civilisation, la liberté, c’est où???
https://www.kp.ru/video/embed/815376/
_______https://vod2ren.cdnvideo.ru/ren/tertium/2020/12/29/3.mp4
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Лукашенко:
рано или поздно молодежь услышит голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну
Loukachenko: tôt ou tard, les jeunes entendront la voix de la raison et diront merci à ceux qui ont sauvegardé le pays.
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Рано или поздно молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
« Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram -каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, – сказал глава государства. – А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю ».
« Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми », – добавил белорусский лидер.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rano-ili-pozdno-molodezh-uslyshit-golos-razuma-i-skazhet-spasibo-tem-kto-sohranil-stranu-422194-2020/