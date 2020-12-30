Minsk: Bal au Palais de l’Indépendance (Démasqué!!!)

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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.

« Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram -каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, – сказал глава государства. – А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю ».