Gafam, Etats et Banques Centrales: le point de la situation fin 2020!

Une seule observation à ajouter à ce constat à peu près réaliste: ce que ne développe pas cette analyse, mais qui a déjà été expliqué sur cette même chaine d’infos économiques, c’est que le marché des obligations d’États, relativement délaissé par les investisseurs privés et soutenu parles Banques Centrales, c’est en réalité celui qui fournit, précisément via les Banques Centrales, les liquidités nécessaires au fonctionnement des marchés financiers, et donc celui qui les domine et les contrôle, en fin de compte. Sans cet apport monétaire constant, qui résulte, en fait et également, de la dette mondiale insoluble, les marchés financiers s’écrouleraient en quelques jours, et les Gafam avec eux!!!