Coup d’État Cyber-fasciste au Bélarus: Fin de partie?

Il y a deux semaines l’AFP titrait:

« L’opposition bélarusse a de nouveau manifesté dimanche dans les rues de Minsk pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko, privilégiant désormais la multiplication de petits rassemblements à l’habituelle grande marche organisée dans le centre de la capitale. »

« De grandes colonnes se sont assemblées dans tous les quartiers de Minsk, sans exception. La police de Loukachenko se précipite désespérément de district en district », a commenté la chaîne Telegram NEXTA Live, qui coordonne en partie la mobilisation. »

« Les manifestations hebdomadaires ont réuni jusqu’à plus de 100.000 personnes, un record pour cette ex-république soviétique de 9,5 millions d’habitants, indépendante depuis 1991, mais la mobilisation était en baisse ces dernières semaines… »

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/belarus-nouvelle-manifestation-de-l-opposition-qui-change-de-tactique-7b82f13a526d7ad5c9a9059397684816

Alors que le 22 Novembre, nous montrions déjà, vidéos de l' »opposition » à l’appui, que celle-ci n’arrivait déjà tout simplement plus à mobiliser des cortèges suffisant pour en faire une manif centrale significative dans Minsk!

Mais comme on va le voir, la « mobilisation » de l' »opposition démocratique majoritaire » (selon elle-même…!) ne s’est pas amélioré depuis, c’est le moins que l’on puisse dire…

On est donc très loin des 100 000 manifestants revendiqués jusqu’à l' »Ultimatum » du 25 octobre, et même encore après, malgré l’évidence du contraire…

Ce qui semble avoir été une des relativement plus « grandes manifs » du W-E….

Des groupes de plus en plus réduits…

Des micro-cortèges clairsemés, avec quelques dizaines d’individus, tout au plus…

A tel point que l’on a parfois du mal a voir qu’il s’agit réellement d’une manif…!

Le signe de ralliement de l’opposition reste toujours, néanmoins, le drapeau « Blanc-Rouge-Blanc », symbole de la Kollaboration avec le nazisme, avec ou sans le cavalier « Pahonia » dessus:

Mais l’un des objectifs du gouvernement légitime du Bélarus est précisément la lutte contre le retour de l’idéologie fasciste en Europe, même si déguisée en « nouvelle démocratie », et contre la glorification et l' »héroïsation » du nazisme, même lorsqu’elle est de fait encouragée par l’Occident, sous prétexte de « démocratie libérale ».

Sur l’origine kollaborationniste nazie des symboles actuels de l' »opposition démocratique » au Bélarus, voici une fois de plus la preuve historique, par ce film d’époque, datant précisément du 1er Mai 1944 et tourné lors d’une manifestation publique à Minsk, organisée en kollaboration avec l’occupant nazi:

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЧБ-СИМВОЛИКИ

Le Kollaborationnisme et l’utilisation de la symbolique BRB,

une étude récente des experts biélorusses et russes: http://expert.belta.by/20

https://www.belta.by/society/view/rossijskij-ekspert-nuzhno-vsjacheski-borotsja-s-falsifikatsiej-istorii-420141-2020/

Après les grandes manifestations de soutien antifasciste de l’été et de l’automne, les réunions en salle, comme le forum des femmes biélorusses, du 17 Septembre:

…l’un des moyens de communication du pouvoir biélorusse fut d’encourager les rallyes patriotiques et républicains. Il ne s’agit évidemment pas pour autant de compétitions automobiles, mais de rassemblements amicaux, ainsi qu’à caractère familial. Avec parfois des sorties à thèmes, comme ce dernier W-E, avec un départ de Minsk, Samedi, pour une visite aux usines de Jodino qui sont au top mondial pour les engins de travaux miniers et celles de Borissov qui permettent une renaissance de l’industrie des véhicules particuliers au Bélarus et pour le marché russe, également.

L’ambiance au départ de Minsk, Samedi matin…

…Une ambiance familiale

Une défense du patrimoine économique et social au Bélarus…

____https://zhodinonews.by/2020/12/12/zhodincy-prisoedinilis-k-tradicionnomu-subbotnemu-avtoprobegu-za-edinuju-belarus/

https://belayarus.by/news/glavnye-novosti/respublikanskiy-avtoprobeg-minsk-zhodino-za-edinuyu-belarus-/

Même si l’on ne sait pas toujours situer le Bélarus, il suffit de regarder une carte pour comprendre l’importance géostratégique de ce petit pays, et pourquoi les occidentaux sont acharnés à vouloir le démembrer et l’ajouter aux semi-colonies qu’ils se sont octroyé, à l’Est, depuis le démembrement de l’URSS.

Mais ce qui est encore plus mal connu, c’est donc précisément le potentiel économique industriel de ce pays, qui fait en réalité également l’objet de convoitises de la part de tous les rapaces qui se déguisent en colombes pour duper la jeunesse de ce pays par de belles promesses en attendant de pouvoir le piller à leur aise… Belaz, à Jodino, c’est l’exemple typique d’un de ces joyaux qui excite leur arrogance.

[NDLR >>> Pour les curieux, la notice technique du Belaz 75710 !!! >>> BELAZ_75710-PDF ]

Comme on l’a vu, la prétendue « opposition démocratique », en réalité une horde de hyènes d’autant plus acharnées qu’elles ne peuvent continuer leur harcèlement qu’entretenues par les « subventions » de l’Occident, voit donc se efforts pour l’instant réduits à une agitation stérile, mais ce Dimanche à Minsk, elle a vu en outre revenir, dès le matin, une partie des participants du rallye de Jodino, manifestement désireux de ne rien leur lâcher!

Et bienvenu au cœur de l’hiver, ce petit rappel des manifestations antifascistes estivales!

Mais il faut bien comprendre que même si les hyènes fascistes zélatrices de l’impérialisme et du cyber-fascisme banco-centraliste ont tendance à hiberner, il est clair qu’elles ne peuvent de toutes façons rien lâcher non plus, tenues par leurs sponsors qui en tirent les ficelles.

Le pouvoir biélorusse avance donc aussi bien sur le volet juridique, en étudiant un projet de loi cernant carrément cette question de la persistance souterraine de l’agitation fasciste et du resurgissement de ses symboles, d’une part, et de l’autre, en animant un mouvement de démocratie directe visant à impliquer les citoyens dans un projet de renouvellement constitutionnel qui devrait donner des pouvoir étendus et permanents à la « Всебелорусское народное собрание » (*), Assemblée populaire de tout le Bélarus, un équivalent de nos Etats Généraux de l’époque révolutionnaire, et comprenant plusieurs milliers de délégués représentatifs de tous les corps sociaux constituant la vie du pays. Instituée en complément des institutions parlementaires « classiques » deux ans après l’arrivée au pouvoir du Président Loukachenko, en 1996, elle se réunissait donc jusqu’ici avec une périodicité de cinq ans, et un rôle essentiellement consultatif.

Elle deviendrait donc ainsi un organisme constitutionnel permanent, avec un mandat électoral de cinq ans et des pouvoirs permanents et étendus.

En fait une forme de démocratie directe nouvelle et quasi unique en Europe, et cela dans le pays du supposé « dernier dictateur », selon les critères de l’UE et du « Parlement Européen »!!!



( * https://www.belta.by/president/view/lukashenko-predlozhil-sdelat-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-konstitutsionnym-organom-419144-2020/

https://sputnik.by/politics/20201208/1046340115/Lukashenko-Vsebelorusskoe-sobranie-nado-sdelat-konstitutsionnym-organom.html )

LA PÉTITION ANTIFASCISTE EXIGEANT LA RECONNAISSANCE

DU GOUVERNEMENT LÉGITIME DU B É LARUS ET DE SON PRÉSIDENT,

ACTUELLEMENT ÉLU SELON LES LOIS CONSTITUTIONN ELLES DE SON PAYS !!!!

Le Président Emmanuel Macron doit reconnaître la légitimité du Président de la République du Bélarus, Alexandre Loukachenko, élu selon la Constitution et les lois de son pays.

Meeting antifasciste le 21/08/2020, au Fort de Brest (Bélarus), haut lieu de la Résistance anti-nazie en 1941.

Et pour finir en musique ce point déjà très long, cette chanson composée par des artistes biélorusses et russes, et qui est devenue l’identité sonore des loukachenkistes, comme vous pourrez le remarquer en suivant les différentes vidéos des rallyes et manifestations. Une chanson née par l’histoire elle-même, et qui continue donc à faire l’histoire…

L’histoire d’une chanson, donc, à venir bientôt dans nos colonnes!