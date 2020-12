Selon l’AFP >>>

« Mercredi, l’opposition démocratique en Biélorussie a reçu officiellement le Prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit dans l’enceinte du Parlement européen.

« Nous sommes destinés à gagner et nous allons gagner », a déclaré mercredi 16 décembre 2020 la cheffe de file de l’opposition au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie, Svetlana Tikhanovskaïa, en recevant le prix Sakharov 2020 au Parlement européen. ».

Un « prix » qui avait donc été officiellement décerné le 22 Octobre, pour l’ensemble de la prétendue « opposition démocratique » et son action dans les rues de Minsk, principalement, contre le pouvoir légitime du gouvernement du Président Loukachenko, réélu le 9 Août dernier, avec un peu plus de 80% des voix, alors que Svetlana Tikhanovskaïa elle-même franchissait difficilement la barre des 10%…! Mais effectivement, avec le soutien de la propagande médiatique occidentale relayant des rumeurs et des accusations de fraude électorale, elle avait réussi, les premières semaines, à entrainer dans les rues de la capitale biélorusse une fraction importante de ses habitants et à les faire défier derrière des drapeaux « blancs-rouges-blancs », présentés comme un symbole historique du pays…

Alors qu’en réalité il s’agit essentiellement du symbole de la période d’occupation nazie au Bélarus, et du gouvernement fantoche de l’époque, qui a intensément Kollaboré aux massacres et atrocités nazies, qui ont emporté dans la tombe le quart de la population, dont 800 000 juifs. (*)



Comme on le voit très longuement dans le film ci-dessous, pris le 1er Mai 1944 à Minsk, l’emblème actuel des pseudos-« démocrates » sponsorisés UE-US, blanc-rouge-blanc, avec ou sans son cavalier « Pahonia », était bien l’emblème officiel des Kollabos du nazisme…!

En jouant constamment d’un cycle provocation-répression cette « opposition démocratique » a néanmoins réussi à entretenir une agitation illégale sporadique et loin d’être toujours pacifique, comme on vient encore de le voir récemment avec cet attentat aboutissant au démantèlement d’un réseau d’activistes formé sur les « réseaux sociaux » sponsorisés par l’Occident:

« Lance-pierre et boulons pour casser les pare-brises, hérissons de fer faits maison pour crever les pneus, fer à béton comme matraque, tel est l’équipement du jeune « manifestant pacifique » pour l’ « inauguration de la démocratie » à Minsk ! »

Trois jours après l’attribution officielle de ce « prix démocratique », le 25 Octobre, ce devait donc également être, hasard ou pas…, la fin de l' »Ultimatum » fixé par Svetlana Tikhanovskaïa elle-même pour la « démission » du Président Loukachenko!

Avec, à la clef, un « appel » à la « grève générale » et au blocage de tout le pays! Ce qui eut été effectivement bien nécessaire pour justifier les prétentions exorbitantes de cette « charmante » personnalité!

Or, sur le terrain, il n’en a évidemment rien été, et dès le lundi 26 Octobre l' »Ultimatum s’est avéré être un flop total, que la presse occidentale s’est bien gardée de relayer dans ses prétendues « informations objectives »!

Ce que l’on pu analyser, dans les colonnes mêmes de Résistance Démocratique, y incluant le texte intégral de l' »Ultimatum » signé par Svetlana Tikhanovskaïa elle-même, et sa traduction, suivie de son décryptage, en relation avec la réalité des faits:

Mais le reflux de ce qui se présentait comme une « marée blanche » avait en réalité commencé dès fin Août à Minsk, et encore plus nettement dans les autres villes, dont les « activistes » avaient de fait tendance à se regrouper à Minsk…

Ce que l’on a pu également voir ici même, dans les colonnes de Résistance Démocratique, mais également sur Front des Laïc, Solydairinfo ou sur TML:

Et contrairement à ce qu’en disent les médias occidentaux, la répression de ces manifestations illégales n’a donc pas été disproportionnée, avec notamment une période de « tolérance » de près de deux mois, du 12 Août au 13 Octobre, jour du « Pronunciamento » typiquement fasciste de Tikhanovskaïa, sous la forme de son « Ultimatum », dont on connait et comprend mieux, maintenant, l’aspect ridicule et dérisoire. De fait, cette période de « tolérance », qui n’a jamais eu, par exemple, son équivalent en France, en faveur des « Gilets Jaunes », n’a néanmoins pas empêché le recul inexorable de la mobilisation réactionnaire de cette prétendue « opposition démocratique ».

Mais le gouvernement légitime du Bélarus ne se contente pas de réprimer les manifestations illégales, bien au contraire: il travaille à organiser une réforme constitutionnelle en profondeur, basée sur la démocratie directe permanente en établissant constitutionnellement un statut permanent à une Assemblée populaire représentative de tous les corps sociaux constitués au Bélarus, forte de 2500 délégués de toutes les régions, et originellement instituée de manière consultative sur un statut provisoire cyclique du type États Généraux, en 1996. Outre son statut permanent, avec mandat de cinq ans, elle se verra dotée de pouvoirs importants en matières d’organisation de la vie sociale et économique au Bélarus. (**) D’ores et déjà en voie d’organisation pour le début de l’année 2021. Un révolution nationale et démocratique réellement en marche, et qui n’attend rien de l’UE et de son « Parlement » de manipulateurs au service de l’impérialisme et du cyber-fascisme banco-centralisé.

Meeting antifasciste le 21/08/2020, au Fort de Brest (Bélarus), haut lieu de la Résistance anti-nazie en 1941.

L’Ukraine est malheureusement (…provisoirement !) passée sous la coupe des fascistes et de leurs sponsors occidentaux impérialistes et banco-centralistes mondialisés, mais le Bélarus peut encore être sauvé !

Macron et Merkel sont à la manœuvre en première ligne, mais nous pouvons encore les arrêter !

Le Président Emmanuel Macron doit reconnaître la légitimité du Président de la République du Bélarus, Alexandre Loukachenko, élu selon la Constitution et les lois de son pays.

