Libérons Fourtillan!!!

L’affaire Fourtillan se précise avec certains médias qui rapportent que Mr Fourtillan ne se serait pas rendu à une convocation d’un juge, une explication justifiant le fait que les forces de l’ordre soient venues à sa résidence pour l’amener en garde à vue. La préfecture du Gard a déclaré que l’internement a été effectué sur prescription médicale sans qu’aucun détail spécifique sur l’état de santé de Mr Fourtillan ne soit précisé. Aucune précision ne transparait non plus sur le mandat d’arrêt qui a du être délivré à Mr Fourtillan. Les motifs demeurent donc inconnus à ce jour et les questions subsistent sur ces derniers : est-ce lié à l’affaire des patchs, de la plainte qu’il aurait déposé contre Pasteur, ou bien à ses déclarations dans le film Hold-up ?