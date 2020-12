Malheureusement, cette jeune personne a eu, avec la « gauche » actuelle, une « lecture » particulièrement réductrice et caricaturale de Marx (Mélenchon « marxiste »???!), mais comme c’est bien actuellement celle qui est répandue, et même pire encore, enseignée, dans la « gauche » française, on comprendra donc qu’elle ait pu la rejeter!