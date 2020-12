Importantes Pétitions de soutien aux scientifiques persécutés par le système!!!

Malades du Covid, équipe du Professeur Raoult, voire de lui-même, malades de Lyme (68 350 nouveaux malades déclarés officiellement par Santé Public France et le Réseau Sentinelle, en France, en 2018 … et ce n’est que le haut de l’iceberg) amis, familles, scientifiques, chercheurs, Professeurs, médecins généralistes, soignants, associations, pharmaciens, etc.., Malades du Covid, Equipe du professeur Raoult, Malades de Lyme ( 68350 nouveaux cas déclarés officiellement par Santé Public France et le Réseau Sentinelle en France en 2018, médecins généralistes, soignants, associations, pharmaciens

Qui est le Professeur Perronne ?

Le professeur Christian Perronne est chef de service en infectiologie à l’hôpital universitaire Raymond-Poincaré de Garches, faculté de médecine Paris-Île-de-France-Ouest. Il a été président de plusieurs instances médicales et scientifiques, notamment du Collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales.

Il est aussi un formidable lanceur d’alerte.

Pourquoi cette pétition ?

« Ils » ont lancé une pétition contre lui, c’est notre réponse !

Vu dans le quotidien « Le Parisien » du 20 juin 2020

Nous citons :

« Une pétition a été lancée demandant au Conseil de l’Ordre des médecins de condamner des propos controversés du Professeur Perronne, à l’origine, en avril, avec l’ex-ministre Philippe Douste-Blazy, d’une pétition pour assouplir d’urgence les possibilités de prescription de l’hydroxychloroquine, affirme notamment dans une interview à Sud Radio, que des opposants à ce traitement sont « achetés par l’industrie pharmaceutique. »

« Qu’il rende des comptes »

« Nous interpellons le Conseil National de l’Ordre des médecins sur les propos inacceptables du Pr Perronne qui « accuse directement, à de multiples reprises, sans aucune retenue, ni preuve médicale ou scientifique, des collègues médecins d’avoir refusé un traitement », l’hydroxychloroquine, contre le Covid 19, selon cette pétition. »

https://www.leparisien.fr/societe/chloroquine-des-medecins-choques-par-les-insinuations-du-professeur-perronne-lancent-une-petition-20-06-2020-8339076.php?

Il fallait s’y attendre étant donné tout ce qu’il a révélé dans dernier son livre « y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise »…… à lire d’urgence pour comprendre la situation sanitaire actuelle à propos du Covid-19, des mensonges, des « oublis », des magouilles, des erreurs, des conflits d’intérêts, de la chloroquine, du plaquénil, de son soutien au Professeur Raoult, etc… !

Et tout ce qu’il a dit depuis de très nombreuses années pour faire connaître et reconnaître la maladie de Lyme, les Maladies Vectorielles à Tiques et leurs co-infections.

Alors, nous tous rassemblés avons le devoir de signer cette pétition. Elle a été réalisée en quelques instants, vous voudrez bien m’en excuser, mais il était urgent de réagir.

Cher Pr Perronne, nous saluons votre courage, votre ténacité, votre investissement au service des causes « Lyme » et « Covid ». Vous avez notre soutien et notre respect.

Il était grand temps de donner ce grand coup de balai. Bravo.

Nous ne pouvons laisser passer cela. Notre pétition a deux objectifs :

Faire part de notre soutien et de notre reconnaissance au Pr Perronne

Informer le Conseil National de l’Ordre des médecins, le gouvernement et toutes les instances supérieures, que VAINCRE LYME, tout comme les autres associations qui luttent depuis de nombreuses années pour faire connaître et reconnaître la maladie de Lyme, et celles qui se sont créées plus récemment autour du Covid, ainsi que les malades, leurs familles et toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées…. Et elles sont nombreuses…. ont des questions à poser sur la gestion de la crise sanitaire et tout ce qui s’est passé depuis plusieurs mois en France. Nous attendons des réponses !

Nous ne lâcherons pas.

Nous appelons à signer cette pétition :



FFMVT (Fédération Française des Maladies Vectorielles à Tiques), Pr Raoult, malades de Lyme, malades du Covid, associations de malades, amis, familles, voisins, scientifiques, chercheurs, professeurs, médecins, soignants, pharmaciens ainsi que tous les français en colère.