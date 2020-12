Lire Marx au 21ème siècle ???

Il est problématique, du point de vue de la lisibilité du site, de republier des débats qui ont essentiellement lieu par voie de mail, mais ne pas le faire, dans le monde confiné actuel, c’est encore plus problématique du point de vue de la démocratie prolétarienne.

Le dernier débat republié sur TML,

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/11/28/a-propos-du-film-hold-up-denoncant-un-coup-detat-mondial/

est essentiellement avec le camarade Alonso, dont la grande qualité est d’exprimer assez clairement, malgré tout, les absurdités courantes du reste de la gauche française, que celle-ci tente d’enrober, sinon de dissimuler carrément, derrière son langage habituel.

Quoi qu’il en soit, le point fondamental du débat concerne ce qui est qualifié, de façon imagée, de « divorce » entre valeur d’usage et valeur d’échange, au stade actuel de développement technologique des forces productives.

Or le lien entre les deux, valeur d’usage et valeur d’échange, c’est précisément ce qui fait l’objet des toutes premières pages du Capital de Marx.

La formation théorique des militants communistes devrait donc logiquement commencer par ce point. Or combien ont lu et compris ces toutes premières pages, et sont en mesure d’expliquer vraiment cette problématique dans leur travail d’agit-prop, au quotidien ?

C’est pourtant une question concrète en regard de la formation des prix et de leur rapport aux besoins sociaux à satisfaire.

Si nous ne sommes pas capables, en tant que mouvement politique, de commencer par là, ce n’est tout simplement pas la peine d’aller plus loin, et encore moins de palabrer pendant des heures, que ce soit en réunion, sur le net ou autrement.

Par la suite, dans le Capital, Marx se limite essentiellement à traiter de la valeur d’échange, sauf dans le passage fondamental sur la plus-value, où il revient, nécessairement, sur la valeur d’usage de la force de travail, ce que personne ne comprend plus, du reste !

Mais ce n’est pas le cas, dans les Grundrisse, où le capital est d’abord étudié longuement sous le rapport de la valeur d’usage à la valeur d’échange, sujet sur lequel il revient ensuite à plusieurs reprises, et notamment, comme on l’a déjà vu sur TML, à propos de l’automatisation de l’industrie.

En somme, et contrairement à ce que pensent la plupart des pseudos-« marxistes », on peut logiquement penser que Le Capital, par rapport aux Grundrisse, est quasiment un ouvrage de vulgarisation à vocation à la fois didactique et d’agit-prop, avec toutes les limites que ce genre implique.

C’était donc déjà, d’abord et avant tout, une adaptation pédagogique des fondamentaux aux circonstances concrètes de la révolution industrielle de son temps.

Du reste, seul le premier tome du Capital est réellement achevé par Marx lui-même, les deux autres étant donc finalisés post-mortem par Engels, qui a néanmoins fait un boulot vital pour le mouvement ouvrier à ce sujet.

On peut donc penser que si Marx avait vécu plus longtemps, non seulement il aurait certainement terminé le Capital, mais possiblement, encore après, préparé une édition finalisée des Grundrisse comme clef de lecture de son œuvre, en réponse aux déjà pseudos-« marxistes » de son temps, dont il se défiait lui-même de son vivant, et notamment, des français !!!

A l’ère du banco-centralisme en voie d’établissement sur la planète, il n’est tout simplement plus possible de se contenter d’analyser l’économie en termes de valeur d’échange seulement, et d’évacuer la valeur d’usage, notamment dans la formation des prix.

Il est donc vital de faire le rapprochement entre ces deux notions telles qu’elles sont abordées dans le Capital, d’une part, et dans les Grundrisse, de l’autre, et de rétablir le lien dialectique fondamental qui les unit dans notre approche théorique, même si c’est, d’une certaine manière, précisément pour comprendre leur « divorce » relatif et ses conséquences économiques et sociales, et in fine, en tirer les conséquences politiques qui s’imposent.

En français, il existe deux éditions des Grundrisse, deux traductions différentes. L’une, du gauchiste Dangeville, publiée aux éditions 10/18, et épuisée, seulement disponible en occase, et assez chère, quoi que réputée médiocre par les « marxiens » français les moins débiles, dira-t-on…

L’autre en un seul volume, vient d’être rééditée, aux éditions sociales et coûte autour de 40 €.

https://editionssociales.fr/catalogue/manuscrits-de-1857-1858-dits-grundrisse/

C’est la version JP Lefebvre, dont nous avons déjà un court extrait, le célèbre « fragment sur les machines », sur le net, mais pas le reste.

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/05/marx-grundrisse-fragment-machines.pdf

Une œuvre utile serait donc d’en remettre d’autres extraits sur le net, sinon la totalité, ce qui est nécessaire, in fine, si le mouvement communiste doit vraiment renaître sur ses bases, ce qui est la seule façon, en réalité.

Cette traduction, vu l’extrait, est encore imparfaite, car transposée dans un style pseudo-« littéraire » à la Française, et qui ne se trouve pas dans Marx, en réalité.

C’est ce qui est ressorti d’un échange avec le camarade Recocom, lorsqu’il a voulu faire un utile article d’approche du problème de la robotisation de l’industrie(*). Une bonne compréhension du sujet a nécessité de retraduire l’ensemble du long passage cité directement du texte allemand original :

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/07/marx-grundrisse-extrait-traduction-original.pdf

Mais un tel travail, faute de temps et de moyens matériels, n’est possible qu’à titre exceptionnel et ne peut concerner, actuellement, l’ensemble de l’œuvre. Le blog TML utilise donc le plus souvent la traduction anglaise « marxists.org », assez correcte, sans toutefois permettre d’en faire des traductions, et au troisième degré, donc, à titre de citation.

Evidemment, 40 € pour l’édition « sociale », cela peut paraitre modeste, mais en fait, amputer carrément le budget alimentaire d’un prolétaire retraité, comme l’auteur de ces lignes… La mise en ligne de cet ouvrage devrait donc plutôt être naturellement une initiative collective des rares militants soucieux de s’appuyer sur les fondamentaux du ML. Mais comme on l’a déjà vu à l’occasion d’une tentative de lancement d’un très modeste « journal papier », cela reste pratiquement impossible. C’est, actuellement, un simple constat. Dès qu’il s’agit de d’une initiative pratique et concrète, il n’y a plus personne pour passer à l’action.

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/10/17/par-ou-commencer-lenine-sur-le-role-du-journal-nouvelle-traduction/

Réaliser une telle mise en ligne, indispensable à la formation des militants communistes, ne peut évidemment pas garantir que le mouvement communiste renaîtra rapidement pour autant, mais ce qui est évident, c’est que si personne ne fait cette démarche, il ne renaîtra certainement pas !

Luniterre

Pour un recensement complet des œuvres de Marx disponibles en ligne voir:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2019/09/24/contre-la-vacuite-du-marxisme-universitaire-revenir-a-loriginal/



( * https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/07/crise-et-robotisation-de-lactualite-des-grundrisse-de-marx/ )

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

ML AU 21ème SIÈCLE [Marxisme-Léninisme, Marx, Lénine, ML, en deux mots, c’est quoi? (Partie 3)]

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/01/ml-au-21eme-siecle-marxisme-leninisme-marx-lenine-ml-en-deux-mots-cest-quoi-partie-3/

