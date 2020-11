Une critique formulée par un correspondant:

Chers amis et camarades,

Je voudrais aujourd’hui partager avec vous sur les « théories du complot » ou « complotistes ».

Un sujet très polémique qui peut se diviser, au moins, en deux. Le réalité des complots et les délires complotistes. Plans à long et court terme et complots ont existé de toujours et ils ont de l’avenir devant, car la nature des sociétés actuelles, divisées en classes antagonistes, les exigent.

Avec la pandemie du Covid, deux types bien précis de contestation de la situation ce sont développés.

D’un côté, les scientifiques qui combattent la gestion de la maladie et l’influence (ou le complot) bien réel des sociétés pharmacéutiques intéressés à faire un maximum des bénéfices sur le dos de la population avec la complicité plus ou moins ouverte des gouvernements, toujours, hélas, au service des grandes groupes capitalistes.

Mais d’un autre côté, à la marge de cette critique scientifique et politique justifiée, s’est développée toute une frange des théories absurdes et vraiment complotistes véhiculées par l’extrême droite dont leur absurdité et forme délirante entravent la critique scientifiques des chercheurs et scientifiques.

Je vous propose donc une article tiré d’une revue de l’EG [Extrême-Gauche-NDLR] allemande (excuses pour les possibles défauts de traduction) quelque peu résumé pour couper à l’auto-propagande, qui traite à leur façon la question du complotisme.

Bonne lecture et tous à la manif pour la défense des libertés publiques et contre la « Démocrature » macronniène!

AQ

Une réponse du camarade Gérard Bad:

salut a tous

C ‘est a mon sens aussi la ligne que nous devons suivre « garde toi à gauche et garde toi a droite »

Et la nôtre…!

Bonjour à tous,

Je viens, pour ma part et en réaction à ce pamphlet prétendument « marxiste », ou du moins, qui utilise des éléments formels « marxistes » de langage, proposé par le camarade Alonso, de visionner l’intégralité du film « Hold-Up », qui est désormais considéré comme une sorte d’apothéose, sinon de chef-d’œuvre, du « complotisme ».

Déjà, pas facile de trouver une version fonctionnelle et complète (…et surtout, intégrable), sur le net, malgré les multiples copies.

Celle que j’ai conservé, qui comprend l’ensemble du film est donc désormais dans cet article, à la fin :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/11/17/alexandra-henrion-caude-une-autre-strategie-est-possible/

_____http://mai68.org/spip2/IMG/mp4/Hold-up_13novembre%202020_Pierre-Bettex.mp4

Ce film est à analyser avec un regard critique, mais l’essentiel des symptômes politiques, économiques, culturels et sociaux qu’il nous présente sont typiquement ceux de l’avancée actuelle du système banco-centraliste mondialisé prenant le pas sur le capitalisme « classique » et prenant le contrôle des monopoles Gafam comme moyens d’asservir les populations, en les rendant esclaves de leurs besoins les plus essentiels par le contrôle monétaire, informatique, technologique et, évidemment, prétendument « sanitaire ».

Il n’y a donc pas de ligne « intermédiaire », « moyenne », ou même « centriste », à avoir, mais un choix à faire.

Soit ce monde d’après nous plaît, sans qu’on ose même se l’avouer, et on ferme les yeux, ce que font la plupart, y compris « à gauche », soit on prend conscience que c’est bien le cyber-fascisme banco-centraliste mondialisé en marche qui est derrière tous ces symptômes caractéristiques, et on cherche à constituer un front de Résistance non sectaire.

Les dits « complotistes » n’ont pas tous une conscience claire des processus économiques qui engendrent inévitablement ce mal, comme conséquence du mode de développement actuel des forces productives les plus modernes, mais ils ont au moins le mérite d’en percevoir les effets et les conséquences matérielles, à moyen terme, ce qui n’est donc pas du tout le cas de la pseudo « gauche », « marxisante » ou non.

Que l’extrême-droite en profite pour faire de la récupération, c’est un fait, mais qui ne change rien au fond du problème, que la gauche tente d’occulter totalement et ce qui en fait une force Kollaborationniste, par rapport au cyber-fascisme banco-centraliste.

C’est donc une fraction de cette gauche Kollabo que ce pamphlet proposé par le camarade Alonso représente, en réduisant le « complotisme » à ses composantes les plus caricaturales et en escamotant ainsi les réels problèmes évoqués dans le film « Hold-Up », entre autres.

Mais c’est une démarche Kollabo généralisée de la quasi-totalité de la gauche, ce qui la place donc en successeur politique du « doriotisme », qui était la fraction transfuge du PCF vers le nazisme, à la fin de la IIIème République et pendant l’occupation.

A rappeler qu’à cette même époque, une partie essentielle de la Kollaboration venait de la gauche, et même de l’extrême-gauche, alors qu’une partie de l’extrême-droite s’est rapidement rallié à la Résistance, dans sa composante gaulliste.

Dans la constitution d’un front de Résistance, et surtout dans le rapport de force actuel, où le prolétariat est politiquement inorganisé, il convient donc de ne pas traiter avec sectarisme ceux qui se lèvent contre le cyber-fascisme, mais au contraire, d’essayer de donner un contenu politique prolétarien à ce début de révolte.

Cela consiste déjà à accepter les contributions utiles, comme le film « Hold-Up », tout en tentant d’en éclairer les bases économiques, au lieu de s’acharner à le dénigrer, ce qui est, par contre, un acte délibéré de Kollaboration avec le cyber-fascisme banco-centraliste et le pouvoir politique actuel, qui en est désormais l’émanation, quoi qu’il fasse ou prétende, et cela tant qu’une alternative au banco-centralisme n’est pas clairement constituée en tant que force politique unitaire prolétarienne et populaire.

Luniterre

