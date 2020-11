En réponse au dernier article de Jimmy Dalleedoo – Le Grand Soir

En réponse au dernier article de Jimmy Dalleedoo :

« Le nouvel ordre mondial capitaliste/fasciste se met en place sous couvert du Covid-19 »

Jimmy Dalleedoo – 14 novembre 2020 – PDF

L’auteur tente ici de nous réciter ce qu’il pense être son bréviaire « marxiste », avec force citations, et conclut même avec un long passage qui nous parle de la situation française en 1851…

Concrètement, pourtant, pas mal d’eau a coulé sous les ponts de Paris, depuis…

Bref, on ne peut pas reprendre et démêler point par point cet écheveau sans y passer des heures… Mais son exposé repose néanmoins, dès le départ, sur une série d’allégations contradictoires :

D’une part il y aurait un « capital étatisé majoritaire », qui proviendrait donc de « nos poches », et d’autre part une « accumulation de capital fictif sur les marchés financiers », et enfin une troisième source de capitaux, sous la forme de création monétaire par les Banques Centrales.

« Trop de capitaux », donc, selon lui…

Et au final, une dette colossale…

Il y a bien une « crise économique », qui engloutit notamment, et même d’abord, les TPE-PME, mais cette crise n’empêche pas les bourses d’être quasiment à leur plus haut niveau, et de monter encore, en dépit du second confinement… et de la dette !

Et donc en réalité, si tout ne va pas au mieux pour les prolos et les TPE-PME, tout ne va pas au plus mal pour le capital, et même, loin de là…

Et l’auteur s’insurge :

« Ils veulent nous faire croire qu’il n’y aurait aucune limite à la création monétaire par les banques centrales. »

Qui « croit » ou « ne croit pas » ? L’auteur de l’article, ses lecteurs, ou les banquiers centraux ?

Pourquoi devrait-il y avoir une « limite » à la création monétaire, et laquelle ? L’auteur esquive tout simplement le sujet… Faute de pouvoir y répondre, ou parce que la réponse, évidente, l’empêche de dévider son chapelet sur le « pouvoir des monopoles » ?

En réalité, c’est le principe même de création monétaire par les banques centrales qui a permis d’enrayer l’écroulement du système à partir de 2008. C’est à nouveau ce qui le tient à flot, avec la crise actuelle.

Il n’y a donc aucune raison raisonnante et logique pour que cela cesse. Le seul obstacle serait une poussée d’inflation un peu trop forte, mais qu’il est simple de contrôler, pour les Banques Centrales, en remontant simplement leurs taux directeurs.

Le prétendu « excès de liquidité » favorise effectivement la spéculation boursière, mais il n’est donc précisément qu’une apparence, en tant qu’« excès », car, outre alimenter les discours gauchisants, il maintient ainsi un niveau élevé de capitalisation, ce qui est nécessaire pour le ratio de solvabilité des monopoles en regard de leur dette : fonds propres/encours.

Et en dernier ressort, la dette privée comme la dette publique sont garanties par les Banques Centrales. En alimentant la spéculation, que ce soit sur les titres privés ou sur les obligations d’État, elles sécurisent ainsi leurs créances, en fin de compte.

Et comme le remarque si bien l’auteur, globalement, la dette mondiale croît plus vite que les profits. Cela s’explique simplement parce qu’une bonne partie des dettes sont remboursées par de nouvelles dettes, tandis que les intérêts restent à un taux très bas.

En fin de compte, les profits financiers sont doublement fictifs, en tant que tels, dès leur origine, et désormais, donc, en tant que fraction de la dette non remboursée.

Les véritables maîtres du monde ne sont donc pas plus les monopoles que les États, mais bien leurs créanciers à tous deux, à savoir : les Banques Centrales !

Et rappelons le, les Banques Centrales sont des organismes statutairement tout à fait indépendants et qui, de plus, et comme l’auteur le remarque lui-même, agissent de manière parfaitement coordonnée à l’échelle mondiale, ce qui est, de toutes façons, absolument indispensable pour la « réussite » de leurs politiques monétaires actuelles.

Le Nouvel Ordre Mondial n’est pas une organisation secrète, il est tout simplement là, sous nos yeux, et depuis 2008 déjà. Avec la « crise du Covid » et les confinements, il n’a fait que se confirmer et se renforcer considérablement.

