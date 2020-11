« Conseil Scientifique »: les souvenirs du Pr. Raoult! …la peur va-t-elle changer de camp???

LES SOUVENIRS TRÈS RÉVÉLATEURS SUR LE C.S., C’EST VERS 17:

Coronavirus – Preuve que ce n’est pas le confinement qui nous sauve

Par le camarade Do

Le gouvernement français prétend que c’est le confinement qui fait refluer l’épidémie de covid ; mais, c’est un mensonge. en voici la preuve.

Situation en France le 16 novembre 2020, avec masques et confinement :

Source : https://mapthenews.maps.arcgis.com/…

Vous constaterez qu’en haut à gauche, le schéma indique le nombre d’hospitalisés par jours. Celui-ci diminue nettement en ce moment.

Le schéma en haut à droite indique le nombre d’entrées en réanimation. Celui-ci diminue tout aussi nettement.

En bas à gauche, vous avez celui des morts qui diminue aussi de la même façon. Au sujet des morts, il arrive que beaucoup d’entre eux soient déclarés en retard. Notamment dans les maisons de retraites. C’est ce qui explique qu’il y ait brusquement des traits verticaux bien plus grands que les autres. Mais globalement, le nombre de morts diminue aussi.

Situation en Suède le 16 novembre 2020, sans masque et sans confinement :

Source : https://experience.arcgis.com/exper…

Avlidna = morts

Je montre seulement le nombre de morts pour la Suède. C’est comme pour la France au sujet des traits verticaux bien plus grands que les autres.

Globalement, le nombre de morts diminue en Suède sans masque et sans confinement. On pourrait même croire qu’en Suède, la deuxième vague, qui ne fut qu’une vaguelette comparée à la première, est déjà terminée !

Explication :

On peut constater que lors de l’acte 1 de l’épidémie, celle-ci a eu lieu en Suède comme en France aux mêmes dates. Or, l’épidémie s’est éteinte en Suède en suivant la même courbe qu’en France. Pourtant la Suède n’a pas confiné ses habitants. Donc si l’épidémie a reflué en France, le confinement n’y est absolument pour rien.

Tout simplement, l’épidémie a fait une courbe en cloche comme toutes les autres épidémies auparavant. Sans s’occuper qu’il y ait ou non confinement. C’est ce qu’avait pensé Raoult.

La « deuxième vague » actuelle, qui tire à sa fin aussi bien en France avec masques et confinement qu’en Suède sans masque ni confinement, n’est pas vraiment une deuxième vague. Raoult explique que le virus est aujourd’hui très différent et qu’il s’agit en fait d’une autre épidémie. Celle-ci fait aussi une courbe en cloche indépendante du fait qu’on soit ou non confinés, la Suède le prouve une deuxième fois.

Un malade avait mal à la tête, le guérisseur lui expliqua qu’il fallait prendre une aspirine et réciter une prière. Le malade trouva que la prière était très efficace. Le confinement est tout aussi efficace que la prière : une illusion destinée à tromper la population.

Mais, le pouvoir sait tout aussi bien que moi que le confinement ne sert à rien. Pour quelle raison nous met-il quand même en prison chez nous ? Il veut une rupture nette généralisée :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7169

Il faut bien le savoir, le président de la Biélorussie a dénoncé que les mondialistes de l’OMS et du FMI ont tenté de l’acheter environ 100 millions de dollars pour le premier organisme, et presque 1 milliard pour le second, afin qu’il accepte de confiner son pays. Il a refusé. C’est pourquoi les mondialistes ont commandité des manifs-émeutes contre lui lors de sa récente réélection :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6689

Aussi, faut-il se demander si la plupart des dirigeants occidentaux ont été payés par les mondialistes pour confiner leurs pays :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6685

17 novembre 2020

http://mai68.org

Sur les vaccins

ATTENTION, le vaccin de Pfizer et BioNTech est à ARN messager :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7236

ATTENTION, le vaccin Moderna est à ARN messager :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7283

Jusqu’à présent ce genre de vaccin était interdits sur les êtres humains :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6136

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

ML AU 21ème SIÈCLE [Marxisme-Léninisme, Marx, Lénine, ML, en deux mots, c’est quoi? (Partie 3)]

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/01/ml-au-21eme-siecle-marxisme-leninisme-marx-lenine-ml-en-deux-mots-cest-quoi-partie-3/

