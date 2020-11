RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE

Nous voici donc déjà le 3 Novembre… Il serait évidemment faux d’affirmer qu’au Bélarus toute agitation de l' »opposition », dont Tikhanovskaïa est la figure de proue, a complètement cessé.

Mais tant en regard de ses affirmations que de ses prétentions à faire tomber le « régime » de Loukachenko, c’est à dire le président du Bélarus élu constitutionnellement selon les lois de son pays et son gouvernement, il est donc grand temps, plus d’une semaine après l’échéance de l' »ultimatum » et trois semaines après sa promulgation, de faire le bilan de son effet et de le mettre en relation avec ses causes invoquées, pour le moins, péremptoirement, dans ce texte!

A l’évidence, le but essentiel est complètement manqué: le « régime » de Loukachenko n’est pas tombé et il ne semble même pas du tout sur le point de vaciller, si toutefois les observateurs inattentifs ont pu avoir brièvement cette impression autour de la mi-Août, au moment des premières « grandes manifestations » post-électorales.

Depuis le 16 Août, premier Dimanche post-électoral, chaque Dimanche voit se regrouper une nouvelle « marche » de l’opposition, avec un thème de circonstance allégué comme mot d’ordre de « ralliement ».

Or qu’en était-il Dimanche dernier, le 1er Novembre, exactement une semaine après l’échéance de cet « ultimatum »?

Une étude point par point des affirmations et des revendications de Tikhanovskaïa et de leur correspondance, ou non, avec la réalité du Bélarus aujourd’hui!

« Maïdan » au Bélarus: le Flop Final!!!

Mai 1944 :

Les véritables héroïnes biélorusses en Résistance

dans le camp de concentration français

de Thil (Meurthe et Moselle)

Elles parviennent à s’évader et fondent le seul et unique détachement de Partisans entièrement féminin en France !!!