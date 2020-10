Terrorisme, Confinement, Destruction de l’économie, Ruine des TPE-PME, la nouvelle dictature banco-centraliste mondialisée s’installe par une synergie de la peur!

…Et Macron est son larbin servile, en France!

AVEC LE REFUS DU POUVOIR MACRONIEN, DÈS LE DÉBUT DE LA « 1ERE VAGUE » D’ORGANISER LE DÉPISTAGE ET DE VALIDER LES SOINS APPROPRIÉS QUI FAISAIENT LEUR PREUVE A L’IHU DE MARSEILLE, ET MAINTENANT, AVEC LA VALIDATION DU « REMDESIVIR » DE GILEAD, INEFFICACE ET TOXIQUE, ON NE PEUT QUE CONSTATER QUE LA PRÉTENDUE PRÉOCCUPATION SANITAIRE DU POUVOIR EST BIEN UN MENSONGE ET QUE LA MALADIE EST EN RÉALITÉ HYPOCRITEMENT ENTRETENUE A UN NIVEAU SUFFISANT POUR SERVIR DE PRÉTEXTE A L’ORGANISATION DE LA TERREUR SOCIALE.

DANS CE CONTEXTE, LE TERRORISME ISLAMISTE, « SPONTANÉ » OU NON, EST POUR LE POUVOIR UNE CERISE SUR LE GÂTEAU LUI PERMETTANT DE SE DONNER BONNE FIGURE, D’ACCENTUER LES DIVISIONS AU SEIN DU PROLÉTARIAT, ET DE MASQUER SA COMPLICITÉ AVEC LA PRISE DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE BANCO-CENTRALISTE MONDIALISÉE.

MACRON N’EST QUE L’AGENT OBLIGÉ DU NOUVEL ORDRE MONDIAL EN FRANCE!!!

MAIS LA RÉSISTANCE DOIT BIEN COMMENCER QUELQUE PART…

ALORS, POURQUOI PAS EN FRANCE???

TRADITION R ÉVOLUTIONNAIRE OBLIGE, OUI OU NON???!

Covid-19 : 100 % de succès en quelques jours pour la thérapie ivermectine-doxycycline et 96 % pour le duo azithromycine-hydroxychloroquine ?

par Dover63

jeudi 3 septembre 2020

Les études portant sur les traitements du SARS-CoV-2 en phase précoce ne sont pas les plus fréquentes. Le monde médical semble s’être plus intéressé aux essais cliniques au stade de l’hospitalisation. Des chercheurs du Bangladesh ont récemment mis en ligne les résultats de leur étude randomisée portant sur la prise en charge précoce du Covid-19 par les bithérapies ivermectine-doxycycline et azithromycine-hydroxychloroquine.

Cette étude présente d’excellents résultats concernant l’impact des traitements sur la positivité des tests PCR. Ces approches thérapeutiques aboutiraient également à des délais moyens de résolution des symptômes courts : moins d’une semaine. Ces résultats peuvent être rapprochés de ceux du collectif français « Laissons les médecins prescrire » publiés au mois de juillet. D’autres approches curatives précoces impliquant la doxycycline ou l’azithromycine sont également présentées. En Australie, la trithérapie doxycycline/ivermectine/zinc est proposée et le covid est annoncé « plus facile à traiter que la grippe ». Pendant ce temps-là, la France publie une étude sur l’hydroxychloroquine et… les macaques.

Un manuscrit a été mis en ligne le 14 juillet 2020 sur la plateforme Research Square[1][2][3][4]. Il concerne un essai clinique sur la prise en charge précoce du Covid-19. Cette étude est un essai randomisé étudiant les bithérapies ivermectine-doxycycline et azithromycine-hydroxychloroquine.

La bithérapie azithromycine-hydroxychloroquine est préconisée par le Professeur Didier Raoult depuis le mois de mars 2020[5][6]. La doxycycline est un antibiotique proposé en prise en charge précoce du Covid-19 en médecine de ville, dès le mois de mars également[5][6]. L’ivermectine est un médicament utilisé contre les parasitoses[7] et qui présente une efficacité in vitro très forte contre le virus du SARS-CoV-2[3][8][9]. Ce puissant potentiel antiviral a été présenté dans un article publié début avril 2020[9].

L’étude proposée sur la plateforme Research Square[1][2] présente des résultats sur deux groupes de patients covid : un groupe traité selon la bithérapie ivermectine-doxycycline et l’autre selon la bithérapie azithromycine-hydroxychloroquine.

Selon les résultats mis en ligne, le groupe traité avec le duo ivermectine-doxycycline aurait atteint un score de 100 % de tests PCR négatifs à la fin de l’étude. La durée moyenne d’obtention d’un test négatif serait de 9 jours et la résolution des symptômes serait atteinte en moyenne en 6 jours (entre 5 et 10 jours).

Avec la thérapie azithromycine-hydroxychloroquine, 96 % des patients auraient obtenu un test PCR négatif à la fin de l’étude. La durée moyenne d’obtention d’un test négatif serait de 9 jours et la résolution des symptômes serait atteinte en moyenne en 7 jours (entre 4 et 12 jours).

À titre de comparaison, une étude publiée dans The Lancet en mars 2020 présentait, pour les patients atteints du coronavirus, une durée médiane d’excrétion virale de 20 jours (entre 8 et 37 jours)[10][11][12][13][14]. Ce critère peut être vu comme un indicateur de la contagiosité du patient. Au passage, on pourra toujours s’interroger sur le choix d’un isolement pendant 14 jours des personnes atteintes de Covid-19[14b][14c][14d], alors que la durée médiane d’excrétion virale présentée en mars était de 20 jours[10].

Sur la résolution des symptômes, on peut mettre en perspective les résultats des deux bithérapies étudiées avec le travail du collectif « Laissons les médecins prescrire » qui a mis en ligne sa propre étude le 30 avril 2020[15][16][17][18]. Il s’agit d’une « étude rétrospective chez 88 sujets avec 3 approches thérapeutiques différentes (traitement symptomatique / azithromycine / azithromycine + hydroxychloroquine) ». Concernant cette étude le « critère principal d’évaluation était la durée de résolution des symptômes : […] 25,8 [jours en moyenne] dans le groupe bénéficiant d’une prise en charge exclusivement symptomatique, 12,9 dans le groupe azithromycine seule (AZM) et 9,2 dans le groupe hydroxychloroquine (HCQ) + AZM » [18]. Cette étude a depuis été publiée[19][20].

En terme de prise en charge précoce, il faut noter que le Docteur Zelenko de New York milite depuis des mois pour la trithérapie associant azithromycine, hydroxychloroquine et zinc chez les patients à risque. Son étude a été mise en ligne début juillet[21][22]. Désormais sa thérapie pour les patients à risque implique l’azithromycine ou la doxycycline, en tant qu’antibiotiques, et l’ivermectine est mentionnée[23][24].

Au Pérou, le Docteur Gustavo Aguirre Chang est sur la piste thérapeutique de l’ivermectine depuis des mois[25]. Désormais il propose d’associer ce composé à la doxycycline ou à l’azithromycine en prise en charge précoce[26][27].

En Australie, le Professeur Thomas Borody aurait déclaré que le Covid-19 est « soignable » et « plus facile à traiter que la grippe »[28]. Ce chercheur australien propose désormais une trithérapie doxycycline/ivermectine/zinc[29][30]. Cette combinaison semble pouvoir être prescrite légalement par les médecins en Australie.

En France, la prise en charge précoce curative du SARS-CoV-2 en médecine de ville ne semble toujours pas exister ouvertement[5][6], on entend parler des thérapeutiques « tout du moins reconnues officiellement »[31]. Mépris de la médecine ambulatoire ? Hospitalocentrisme ? Priorité aux essais cliniques hospitaliers ? Intérêt pour les molécules récentes à haute valeur ajoutée ?

Les pays plus modestes économiquement semblent aborder inversement la prise en charge curative de l’épidémie par la médecine de proximité[6][15].

En « février 2020 » [32], l’Inserm (et donc la France) lançait et finançait « une étude sur les effets de l’hydroxychloroquine, associée ou non à l’azithromycine, dans un modèle d’infection expérimentale chez le macaque par le virus SARS-CoV-2 »[32][33].

Parallèlement, dès le 25 mars le Docteur Thierry Lardenois, membre du collectif « Laissons les médecins prescrire » propose au Ministère de la Santé d’évaluer des traitements sur des médecins atteints du covid et volontaires[6][34][35][36][37]. Le nombre de 1000 médecins était proposé[35]. Cette proposition aurait été faite au ministère à 4 reprises[36] et les premiers résultats de l’étude pouvaient être espérés sous 10 jours[37].

Alors ? Une étude sur les macaques ou une étude de prise en charge précoce, à peu de frais, avec des médecins volontaires, en médecine ambulatoire et qui aurait donné des résultats en quelques jours ? La France a choisi.

[ND TML >>> à propos de l’ivermectine : j’ai professionnellement eu l’occasion d’utiliser l’Ivermectine pour traiter des chevaux, dont certains gravement atteints, et donc à des doses fortes et répétées, avec l’aval du vétérinaire, et avec plein succès, et sans aucun effet secondaire. L’ivermectine sauve la vie de milliers de chevaux à travers le monde, mais pas seulement : c’est un produit très efficace contre diverses graves maladies humaines, dont l’onchocercose, pour laquelle c’est le traitement recommandé par l’OMS depuis longtemps déjà. (https://www.who.int/apoc/cdti/ivermectin/fr/ ). Mais ce n’est pas tout, car c’est également le traitement simple, rapide, radical, et également sans effet secondaire, contre les poux ! En 2013 déjà le Pr. Raoult bataillait pour le faire reconnaître, contre les intérêts de Big Pharma ! Encore une thérapie possible, simple et pas chère, et donc rejetée par le système!!!]

« Quoi qu’il en soit, voilà un exemple remarquable de notre incapacité à gérer une épidémie du fait d’un certain nombre de contraintes économiques et réglementaires. Nous ne pouvons pas lutter contre une épidémie incroyablement banale qui parasite nos enfants, alors que nous avons sous la main un produit efficace, facile à utiliser, bon marché et dépourvu de toxicité. Cela n’a plus de sens, où est le pilote ? »

(Pr. Raoult – 2013)



En 2013, déjà, la rapacité de Big Pharma s’abattait sur nos chère têtes blondes !!!

Éliminer les poux, c’est possible, mais ce n’est pas autorisé !

Un médicament existe, nous révèle le Pr Raoult : il est très efficace, pas cher et sans danger, mais il n’est pas autorisé pour cette indication.

Par le professeur Didier Raoult

Publié le 24/09/2013 à 11:49 | Le Point.fr

À Paris, plus de 30 % des poux résistent aux traitements couramment utilisés. Pourtant, la solution existe. © Voisin/Phanie/AFP

Ils se multiplient de façon spectaculaire dans les écoles. Les poux de tête ont une telle capacité de résistance aux insecticides proposés pour une application sur les cheveux que, souvent, plus aucun traitement ne marche. Les familles ne savent plus que faire. À Paris, plus de 30 % des poux sont résistants aux insecticides les plus couramment utilisés.

Or la situation est tout à fait étrange d’un point de vue scientifique. On sait qu’il existe un traitement parfaitement efficace, sans échec connu à ce jour, et extrêmement facile à mettre en oeuvre. Il consiste en la prise unique, par voie orale, d’un médicament antiparasitaire (l’ivermectine), avec un nombre de comprimés déterminé en fonction de l’âge et du poids. Il a 100 % d’efficacité, il est bien connu, car il est commercialisé depuis 1981 pour d’autres maladies, et il ne présente pas de complications connues ; celles-ci sont d’autant plus rares et peu probables que l’on prend un seul jour ce traitement.

Efficace, bon marché, sans toxicité, mais non autorisé !

Nous avons beaucoup utilisé ce médicament avec mon équipe de la faculté de médecine de Marseille, pour traiter des poux de vêtement chez les SDF. Il a été très employé par une autre équipe, à Paris pour le traitement des poux de tête, avec une efficacité absolument remarquable. Dans mon entourage, j’ai parfois eu recours à ce médicament dans cette indication, car les mères étaient désespérées de voir leurs enfants harcelés par les poux. Or ce médicament n’est pas disponible pour lutter contre les poux, car il n’a pas d’autorisation dans cette indication. Il est bien disponible en pharmacie, mais pour le traitement de la gale et d’un certain nombre de parasitoses tropicales. Pour le traitement de la gale, c’est d’ailleurs de très loin le traitement le plus efficace.

Si le médecin prescrit de l’ivermectine contre les poux, il assure la responsabilité totale. Pourquoi n’est-il pas disponible dans cette indication ? Est-ce que le laboratoire l’ayant découvert (Merck) ne veut pas investir de l’argent, car décrocher l’agrément d’une indication nouvelle pour un médicament est un processus très coûteux et qu’il n’est pas assez rentable ? Probablement, car ce médicament ancien peut être utilisé comme générique, et dans ces conditions, les études de mise sur le marché ne seront jamais rentabilisées pour le laboratoire.

Quoi qu’il en soit, voilà un exemple remarquable de notre incapacité à gérer une épidémie du fait d’un certain nombre de contraintes économiques et réglementaires. Nous ne pouvons pas lutter contre une épidémie incroyablement banale qui parasite nos enfants, alors que nous avons sous la main un produit efficace, facile à utiliser, bon marché et dépourvu de toxicité. Cela n’a plus de sens, où est le pilote ?

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/eliminer-les-poux-c-est-possible-mais-ce-n-est-pas-autorise-24-09-2013-1734510_445.php#

