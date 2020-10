Économie, Coronavirus, « Deuxième Vague »: Qui surfe dessus???

Coronavirus – Économiste atterrant !

dimanche 25 octobre 2020, par do

J’ai regardé le tout début de l’émission du 22 octobre 2020 de QG intitulée « Covid : l’économie à bout de souffle », avec un économiste « atterré » :

Je suis désolé : non seulement l’économiste « atterré » croit que Macron n’avait pas d’autre choix que de nous confiner ; mais, en plus, il n’a aucune notion de lutte des classes. Il se figure que « si tout se passe mal, c’est parce que Macron et sa clique sont incompétents ». Il croit même que ce n’est pas Macron qui a parlé en premier d’un « monde d’après ». Bien sûr que si que c’est lui ; et, il l’a fait parce que l’espoir est la laisse de la soumission, comme dit Guy Debord. Macron n’est pas incompétent, c’est un ennemi de classe. Et bien sûr que si, qu’il y a une stratégie du choc ! C’est la fille qui a raison !

Rappel : QG est une émission proposée par Aude Lancelin qui a écrit un bouquin excellent à tout point de vue sur les Gilets Jaunes. C'est LE livre sur les Gilets Jaunes.

Réponse TML >>>

Coronavirus – Économiste atterrant ! vidéo 9’20

25 octobre 10:05, par Luniterre

Bonjour, camarade !

Pour ma part, j’ai regardé la vidéo Youtube complète pour tenter de voir où cet économiste veut nous mener.

Il ne dit pas que des bêtises, outre celle que tu as fort justement remarqué, mais c’est tout de même l’ensemble de son propos, et même l’ensemble du débat, qui repose sur une somme de confusions.

La plus basique est dans l’objet même du livre qu’il nous propose, en parlant de « néo-libéralisme »… Un thème récurrent de la gauche qui n’a jamais été qu’un moyen d’éviter la remise en cause fondamentale du capitalisme, et qui le reste, tout en étant encore plus absurde, désormais, vu que cette inflexion politique du système est déjà largement caduque, pour l’essentiel.

Dans sa logique personnelle, archi-rebattue à gauche, et donc tout à fait dépourvue d’originalité, outre le fait de tirer, désormais, sur une ambulance, sinon carrément sur un corbillard, ce David Cayla a pour propos essentiel de vouloir opposer l’Etat au marché.

Or comme il le remarque lui-même, sans insister outre mesure, le financement des marchés est dorénavant conditionné par les taux d’intérêts extrêmement bas qui leurs sont accordés, et cela grâce à l’intervention des banques centrales.

Que ce soient les marchés financiers, dépendants du « Quantitative Easing » ou les marchés de l’ « économie réelle », dépendants des « taux bas, voire négatifs » des crédits, c’est donc l’ensemble des marchés qui sont déjà concrètement contrôlés par les Banques Centrales, et non par les États !

Parler de reprendre le contrôle par l’Etat sans abolir celui des Banques Centrales, c’est juste parler pour ne rien dire, parler dans le vent.

Du reste, il reproche essentiellement à Macron de tenir un discours idéologique « néo-libéral » et ce sont cette idéologie et ce discours que Cayla prétend combattre, alors que précisément, ce combat n’a plus aucun sens, si jamais il en eut, du reste, et uniquement d’un point de vue réformiste petit bourgeois, déjà totalement stérile, en son temps, déjà lointain, vu que l’interventionnisme des Banques Centrales avait déjà pris un tour décisif dès 2008, même s’il vient de faire un réel et considérable « bond en avant », avec l’actuelle « crise du covid », « 1re vague », et rebelote, « 2e vague », et dix de der, avant longtemps, au train où c’est parti !!!

De plus, d’une manière générale, l’Etat, dans ce débat, est considéré comme une sorte d’entité neutre, sans contenu de classe réel. Alors que dans sa fonction actuelle il n’est plus qu’un relai et une interface entre l’économie du pays et le pouvoir réel des Banques Centrales.

Précédemment, jusqu’au 12 Mars et jusqu’au « Quoi qu’il en coûte » de Macron, il était le levier de la bourgeoisie financière française dans ses rapports de forces au sein de l’UE et avec les USA.

Bien entendu le rôle des marchés est encore important et le poids des bourgeoisies financières monopolistes aussi, et c’est ce qui donne une apparence de « continuité » au discours néo-libéral, mais ce n’est plus le facteur déterminant de l’évolution du monde, ce qui échappe totalement à Cayla, qui se trouve ainsi fort mal placé pour prétendre critiquer la supposée « bêtise » et « rigidité psychologique » de Macron.

Le plus « bête » des deux n’est pas forcément Macron, et loin de là, si l’on considère qu’il tient simplement des propos de circonstances, selon ses interlocuteurs, tout en appliquant fidèlement et servilement les directives des Banques Centrales, en tirant simplement un peu la nappe de son côté, histoire de récupérer, pour sa coterie, quelques (grosses) miettes !

Autre grosse bévue de Cayla : imaginer qu’une nouvelle crise financière majeure soit sur le point d’éclater. Le système financier mondial actuel dépend entièrement de l’intervention des Banques Centrales, et cela, depuis 2008, déjà. Elles contrôlent désormais parfaitement la situation, fortes de cette expérience, et elles l’ont précisément prouvé, à l’échelle mondiale, par leur intervention de mi Mars, et depuis.

Supposer une nouvelle crise majeure, comme le fait Cayla, c’est tout simplement supposer qu’elles renonceraient à intervenir, qu’elles renonceraient donc à leur pouvoir, et on ne voit absolument pas en fonction de quoi !

Le syndrome « 2e vague », encore plus disproportionné que le premier, en termes de rapport entre impact sanitaire et impact économique, semble au contraire indiquer qu’elles sont littéralement en train de « doubler la mise » et de se préparer à un nouveau « bond en avant » en termes de contrôle de l’économie, ou de ce qu’il en reste, par le biais de la dette.

Selon le principe de la « destruction créatrice », tout ce qui renaîtra de la crise de l’économie réelle leur en sera d’autant plus redevable et soumis, par ce biais de la dette.

Peu importent les entreprises qui n’auront pas su s’ « adapter » entre temps !

Bref, ce Cayla, réellement atterrant !!!

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

