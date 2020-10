NOUVEAU SUR FRONTdesLAïCS

Affaire Samuel Paty :

Prolétaires, gardons la tête froide, et tant qu’à faire, sur nos épaules !

Ce crime n’est pas seulement l’œuvre d’un fanatique religieux mais celui d’un système oppressif en lutte contre un autre système oppressif, et pour toujours plus d’oppression et de soumission des classes populaires et des peuples du monde.

En 1999-2000, la Fédération de Russie a mis fin militairement et politiquement à la sécession séparatiste tchétchène, essentiellement animée par le terrorisme islamiste sponsorisé par l’impérialisme US et ses « alliés » de l’UE, dont la France.

Aujourd’hui notre pays ne fait que récolter les fruits pourris de cette stratégie de soumission et de complicité intéressée.

Alors que la Fédération de Russie a retrouvé son intégrité et la paix civile entre les différentes communautés ethniques et religieuses qui la composent, dans le respect des croyances, non-croyances, et des coutumes des uns et des autres.

Cela n’est possible que parce que la loi fédérale commune s’impose au dessus des lois communautaires et religieuses.

Dans un État libre et indépendant les lois et coutumes religieuses et communautaires doivent se plier au droit de l’ensemble et renoncer absolument, formellement et concrètement, à s’y opposer de quelque manière que ce soit, en actes, ou même en simples propos.

C’est le principe même de la véritable laïcité, bafoué depuis des lustres, déjà, d’une manière directe ou non, par la violence et/ou le lobbying, dans notre pays, par un nombre toujours plus grand de communautés religieuses sectaires, et pas seulement islamiques.

En contraste avec cet état de fait, qui ne constitue un « modèle » que pour ceux qui en sont les acteurs complices intéressés, la Fédération de Russie, qui ne se pose pas pour autant comme « modèle », n’en constitue pas moins un exemple pratique qui montre qu’une laïcité réelle est concrètement possible, et que les beaux discours à ce sujet sont tout à fait inutiles, et même nuisibles, dans la mesure où il ne servent précisément qu’à dissimuler cette complicité/rivalité des différents clans et sectes d’oppresseurs.

La véritable laïcité reste à conquérir, par la lutte de Résistance prolétarienne et démocratique. Et ce n’est pas seulement une lutte contre les sectes religieuses fanatiques et manipulées, mais aussi et d’abord, contre les pouvoirs impérialistes qui les manipulent.

Pierre Grindsable

https://frontdeslaics.wordpress.com/2020/10/19/affaire-samuel-paty-proletaires-gardons-la-tete-froide-et-tant-qua-faire-sur-nos-epaules/

POUR ALLER PLUS LOIN >>>

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

*******************

ML AU 21ème SIÈCLE [Marxisme-Léninisme, Marx, Lénine, ML, en deux mots, c’est quoi? (Partie 3)]

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/01/ml-au-21eme-siecle-marxisme-leninisme-marx-lenine-ml-en-deux-mots-cest-quoi-partie-3/

VOIR AUSSI >>>

« Vous avez aimé la première vague et le confinement …?