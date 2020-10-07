От Орши до Бреста: Orcha-Brest (…Litovsk), un rallye pour la paix et l’unité!

INTERVIEW D’ALEXEÏ TALAÏ APRES L’ARRIVEE A BREST >>>
EN ROUTE VERS BREST… >>>
SUPERBEMENT FILMÉE PAR
LA « NOTE FINALE » A BREST! >>>
PAR SBTV, UN REPORTAGE COMPLET, AVEC ÉGALEMENT DE TRÈS BELLES PRISES DE VUE! >>>
A LA FORTERESSE DE BREST, UN APERÇU DES COMMÉMORATIONS ET UNE « VISITE GUIDÉE » CONCERNANT L’HISTOIRE A LA FOIS TRAGIQUE ET HÉROÏQUE, EN TERMES DE RÉSISTANCE ANTIFASCISTE >>>
POUR ALLER PLUS LOIN,
POUR CEUX QUE L’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ANTIFASCISTE INTÉRESSE VRAIMENT,
CE FILM RUSSE DE 2010 QUI RECONSTITUE VÉRITABLEMENT L’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE DE LA FORTERESSE EN 1941.
LE VIEIL HOMME DE L’IMAGE CI-DESSOUS QUI FAIT LE NARRATEUR AU DEBUT DU FILM, ET QUE L’ON VOIT SEULEMENT ICI A LA FIN DU FILM, EST RÉELLEMENT LE DERNIER SURVIVANT DE LA FORTERESSE: LE JEUNE GARCON EST L’ACTEUR QUI JOUE BRILLAMMENT SON RÔLE DANS LE FILM.
ORPHELIN PRATIQUEMENT ÉLEVÉ DANS LA FORTERESSE, IL EN CONNAISSAIT TOUS LES RECOINS, CE QUI LUI A PERMIS NON SEULEMENT DE SURVIVRE, MAIS AUSSI DE FAIRE LA LIAISON ENTRE DIFFÉRENTS POSTES DE RESISTANCE.
SES « SOUVENIRS D’ENFANCE », SI L’ON OSE DIRE, ONT AIDÉ LES HISTORIENS A RECONSTITUER AVEC AUTANT D’EXACTITUDE QUE POSSIBLE LES DIFFÉRENTES PHASES ET ASPECTS DE CETTE TERRIBLE BATAILLE.
DE SORTE QUE LE « SCÉNARIO », TOUT COMME LA VIOLENCE EXTRÊME DES SCENES NE DOIVENT PAS GRAND CHOSE AUX CINÉASTES RUSSES MODERNES, SINON A LEUR TALENT DE RÉALISME EXTRÊME, DIFFICILE POUR LES ÂMES TROP SENSIBLES!
CI-DESSOUS, UNE « VERSION FRANCAISE », DE BONNE QUALITÉ QUESTION TRADUCTION, MAIS DONT L’IMAGE EST RENDUE MALHEUREUSEMENT FLOUE… A TENTER DE SYNCHRONISER AVEC LA VERSION ORIGINALE, EN COUPANT LE SON RUSSE…
QUELQUES IMAGES D’UN PRÉCÉDENT MEETING A BREST, LE 21 AOÛT >>>