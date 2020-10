Dette et banco-centralisme, deux palliatifs au déficit de plus-value réelle.

SUITE A NOTRE DERNIER ÉCHANGE,

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/10/03/dette-mondiale-et-banco-centralisme-le-point-du-debat-au-3-10-2020/

UNE NOUVELLE RÉPONSE DU CAMARADE GÉRARD BAD

REPONSE GERARD BAD – 06-10-2020

ET LA NOTRE >>>

Bonjour, camarade !

Trop fort ! Tu en es à sectionner mes textes pour tenter de les rabouter à ta thèse « Goldneriste », encore en partie assez juste au siècle dernier, mais désormais tout à fait dépassée, et quand ça ne suffit plus, tu déformes grossièrement… Mais cela ne t’empêche pas de t’emmêler les pinceaux dans tes propres contradictions… !

Commençons donc par elles, qui éclaireront le reste…

Tu cherches désespérément les moyens par lesquels la bourgeoisie forcerait le prolétariat à « rembourser la dette »…

Tu en cites quelques uns, bien réels, mais sans vouloir voir la démesure entre ce qu’ils pourront « rapporter » et le gouffre actuel de la dette, qui ne cesse pas, pour autant, de se creuser !

C’est carrément vouloir vider la mer avec une petite cuillère, ou même avec une louche, en ce qui concerne nos maigres revenus prolétariens, mais quand, d’un autre côté, ce sont des torrents de dettes qui s’y déversent.

Mais le plus absurde et carrément comique de ta démarche est de supposer implicitement que pouvoir puiser à la louche dans nos revenus implique donc que nous en ayons de suffisants…

En clair, à mesure que la dette augmente, il faudrait donc que nos revenus augmentent à proportion, à moins de faire carrément descendre notre niveau de vie en dessous du seuil même de survie, ce qui est, au passage, et de plus, tout à fait incompatible avec une extraction continuée de plus-value !!!

Il y a donc une limite évidente à ce processus, et la grande bourgeoisie banco-centraliste, tout comme la bourgeoisie impérialiste « classique », du reste, n’est évidemment pas conne au point de l’ignorer…

Non seulement elle n’est pas conne à ce point, hélas, mais cela fait donc déjà plusieurs décennies qu’elle étudie la question, et qu’elle a manifestement, depuis 2008 au moins, trouvé la solution !

Le passage généralisé à la « monnaie-hélicoptère » banco-centralisée, tel que déjà ébauché avec le « chômage partiel Covid », n’est qu’une question de temps et d’évolution progressive du système, y compris par sauts brutaux, tels, précisément, cette crise du Covid !

Pour tenter néanmoins de donner une once de crédibilité à cette absurdité d’une quasi « nouvelle vague » de plus-value à extraire, et qui « sauverait » donc le capitalisme « classique », tu sectionnes donc mes propos pour en retirer l’essentiel :

La production directement issue, en totalité ou en grande partie, de la valeur d’usage du capital fixe est elle-même une valeur d’usage, et non pas une « valeur d’échange » au titre du capital circulant. (Marx, Grundrisse)

La réalisation de la plus-value est nécessairement limitée par ce que Marx appelle la « petite circulation ».(*)

La plus-value relative est donc limitée, dans son « expansion », à l’accroissement du salariat du secteur productif. Hors, très logiquement, dans les sociétés technologiquement avancées, comme la nôtre, cette partie du prolétariat est en voie de réduction drastique.

L’intégration de secteurs économiques auparavant « non-productifs » a nécessairement ses limites, surtout en termes de plus-value relative, et se trouve, de plus, d’ores et déjà « limitée » par l’automatisation et la robotisation des services.

Il y a bien ce « regain » des dernières années d’ « avant-Covid », dans le tiers monde, mais il se trouve lui-même d’ores et déjà « limité » par les progrès technologiques de ces pays, et en premier lieu, de la Chine.

Donc, tu sembles mener une bataille absurde pour sauver une vision « gauchiste » du monde qui aboutirait à une sorte de « révolution spontanée », une fois que le capital aurait « épongé sa dette » et épuisé toutes les possibilités d’ « extraction de plus-value », sans voir la contradiction interne devenue évidente de cette « thèse » carrément hors du réel !

Et par-dessus tout ça, tu espère t’en tirer en déformant grossièrement les conclusions des analyses publiées sur TML :

« Ton Banco-centralisme t’ amène à nous proposer comme solution, de se réapproprier collectivement par le contrôle démocratique du crédit et de la dette. En dehors de cette revendication réformiste du genre ATTAC je me demande quand avions nous ce contrôle ? »

Ici, tu t’amuses à jouer sur les mots de « réappropriation »…

Alors qu’il a toujours été évident que « se réapproprier le monde et l’avenir de nos enfants » est une chose, et « prendre le contrôle de la dette et du crédit » une autre, et même si elle en est le moyen, cela ne signifie donc pas qu’il a nécessairement un précédent historique !

Le seul approchant, en France, est le Conseil National du Crédit, créé selon la loi du 2 Décembre 1945, mais l’approche critique faite sur TML en montre précisément l’échec, sous l’influence prépondérante du révisionnisme thorezien.

Qu’ATTAC ait avancé des mots d’ordres sur ce thème, c’est un fait, mais le fait est surtout qu’ils n’en ont pas tiré les conséquences en termes d’élaboration démocratique prolétarienne des revendications, et encore moins, en termes de contrôle démocratique prolétarien du crédit, ce qui est évidemment l’essentiel, et distingue la démarche révolutionnaire de la réformiste.

A terme il s’agit donc bien de faire correspondre la production de biens et de services avec les besoins sociaux collectifs définis démocratiquement, indépendamment des rapports de proportion entre valeurs d’échange et valeurs d’usage, circulant directement en tant que telles. Cette correspondance implique donc également l’éradication radicale du chômage par le partage du travail.

Ce qui s’appelle une planification démocratique prolétarienne !

On en arrive ainsi à une séparation entre notion de « travail productif de plus-value », au sens industriel classique du terme, et répartition sociale des valeurs d’usage, telle que l’on commence déjà à dépasser la formule « de chacun selon son travail à chacun selon ses besoins » pour aborder concrètement la réalisation « de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins ».

Soit l’ébauche d’une forme avancée de socialisme. La réalisation dépend toujours, évidemment, de la mobilisation populaire et prolétarienne.

Luniterre

PS : Une réponse pourtant évidente à ta question angoissée :

« …le « banco- centralisme »[…]fait naître une « nouvelle classe » au sein même du capitaliste qui ne serait plus capitaliste puisque ne reposant que sur la fictivité de la dette à perpétuité. Un capitalisme à haute technologie ayant fait disparaître la classe sur laquelle il reposait, ce n’ est déjà plus du capitalisme. Alors c’ est quoi ? »

Réponse : du banco-centralisme !!!

(* « Si, d’une part, la transformation du processus de production d’un simple processus de travail en un processus scientifique qui soumet les forces de la nature à son service et leur permet ainsi d’agir au service des besoins humains apparaît comme une caractéristique du capital fixe par rapport au travail vivant ; si le travail individuel en tant que tel cesse d’apparaître comme productif, mais ne l’est que dans le travail commun subordonnant les forces de la nature, et que cette élévation du travail direct en travail social apparaît comme une réduction à l’impuissance du travail individuel face à la communauté concentrée représentée dans le capital, ainsi donc, d’autre part, le maintien du travail dans une branche de production par la coexistence du travail dans une autre apparaît comme une caractéristique du capital circulant. Dans la petite circulation, le capital avance au travailleur le salaire, qu’il échange contre des produits nécessaires à sa consommation. L’argent reçu par lui n’a ce pouvoir que si le travail est fait simultanément ; et ce n’est que si le capital s’approprie son travail qu’il peut lui donner son droit en argent sur le travail d’autrui [NDTML : son salaire].

Cet échange de son propre travail avec celui des autres n’apparaît pas ici donné et conditionné par la coexistence simultanée du travail des autres, mais par l’avance que le capital fait. Il apparaît comme une caractéristique de la partie du capital circulant qui est cédée au travailleur, et du capital circulant en général, que le travailleur peut réaliser le métabolisme nécessaire à sa consommation pendant la production. Il n’apparait pas comme le métabolisme de la force de travail simultanée, mais comme le métabolisme du capital ; c’est en conséquence que le capital circulant existe. Ainsi, toutes les forces de travail sont transposées en forces du capital ; dans le capital fixe, la force productive du travail (qui est définie hors de lui et existe comme indépendamment (substantiellement) de celui-ci) ; et dans le capital circulant, d’une part, du fait que le travailleur lui-même ait assumé les conditions de la répétition de son travail, d’autre part que l’échange de son travail par le travail coexistant d’un autre est posé, il apparaît donc que le capital lui fait les avances et, d’autre part, nécessite la simultanéité des branches du travail. (Ces deux dernières modalités font donc réellement partie de l’accumulation.) Le capital agit comme intermédiaire entre les différents travailleurs sous la forme du capital circulant. »)