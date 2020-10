Dette mondiale et banco-centralisme: le point du débat au 3/10/2020

Reçu ce jour, un doc PDF de Gérard Bad, en nouvelle réponse sur la question de la dette et de son évolution future…

Bonjour, camarade !

Je publie donc ta réponse envoyée en PDF, tout en l’adressant également directement au camarade Viriato, auquel tu réponds par la même occasion.

Réponse de G. Bad a Luniterre et Viriato

Sur la forme, le « ton » que tu critiques ici, dans mon débat avec Viriato, ne t’est donc aucunement destiné, mais bien à l’ « auteur de l’article » discuté entre lui et moi, à savoir Adam Booth, et non Gérard Bad ! A moins que tu n’assumes toi-même le contenu de l’article de Booth, effectivement… !?

( https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/09/20/theorie-monetaire-mmt-aux-sources-de-la-dette-mondiale-le-nouveau-rapport-entre-valeur-dechange-et-valeur-dusage/ )



…Et on en vient donc par ce détour à la question de fond… !

Car effectivement, sur la question de la dette, on ne comprend plus du tout où tu en es ! Après avoir implicitement admis, dans le titre même de ton article, que la dette n’était plus destinée à être remboursée, tu sembles donc carrément faire machine arrière, si l’on ose dire, avec le présent texte :

« Nous voyons que le coup d’ Etat des banques centrales, découvert par luniterre ne fut qu’un coup de force de l’ue pour sauver artificiellement les valeurs capitalistes et que l’ histoire de la dette à perpétuité ne tiendra pas longtemps, ils sont déjà à l’œuvre pour se rembourser. »

Ce qui appelle déjà deux remarques :

Je ne suis évidemment pas le premier a avoir constaté le glissement de pouvoir vers les Banques Centrales, depuis 2008, dans la sphère du contrôle mondial de l’économie.

Je ne suis même pas le premier à l’avoir qualifié de « coup d’Etat mondial » !

Par contre je suis bien l’un des rares, sinon possiblement le seul, effectivement, a avoir tenté d’en faire une analyse ML, qui me paraissait tout simplement s’imposer d’elle-même, même si elle nécessite, précisément, de revenir aux fondamentaux du ML, et notamment, aux Grundrisse de Marx !!!

Le « mérite » de cette histoire, s’il en est, revient donc encore à Marx, et non à moi-même : je n’ai fait que me saisir de cet outil d’analyse fabuleux qu’il nous a légué !!!

Sur le fond, la question est donc bien la nature, l’origine même de la dette, selon ces critères d’analyse, et donc son rôle actuel et sa destinée future, disparition ou renouvellement et croissance.

La croissance de la dette mondiale est simplement un fait bien établi, et cette croissance dure depuis des décennies, et ne connaît quasiment pas de pause significative.

Aucun analyste sérieux, et pas seulement Patrick Artus, qui sait néanmoins très bien de quoi il parle, ne pense que la tendance puisse s’inverser, et surtout pas avec la nouvelle explosion de la dette générée par la « crise du Covid » !

En te plaçant toi-même à nouveau, de facto, dans le camp des « économistes » qui rêvent d’un retour à un capitalisme de croissance capable d’amortir la dette, et même si ce n’est pas vraiment un « rêve » pour toi, ce n’en est pas moins une grosse contradiction interne dans ton analyse, qui se limite donc, par ailleurs, à reprendre en la citant simplement, celle de Loren Goldner (*), qui date déjà de 1981, comme tu le soulignes toi-même !

Comme si le monde était resté figé en l’état… !!!

Goldner semble faire partie de ces « messies » qui escomptent la fin du capitalisme par ses propres contradictions internes, laissant ainsi « spontanément » la place à une alternative prolétarienne tout aussi mystérieuse, mystique et « spontanée » que la fin évanescente supposée du capitalisme !

L’analyse de Goldner a néanmoins le mérite, par rapport à quasiment toutes les autres, et ce point, je tiens à lui accorder, d’aborder donc la nature du lien entre capital fixe et capital fictif, mais sans le comprendre vraiment, tel que pourtant abordé par Marx, et donc sans en tirer les conséquences nécessaires, notamment sur l’évolution de la relation entre valeur d’échange et valeur d’usage.

Cela nous mène à la question finale, effectivement importante, de ton propos, sur l’évolution du rapport entre plus-value absolue et plus-value relative, au sujet de laquelle tu tentes en quelque sorte de paraphraser Goldner en illustrant ta tentative de quelques exemples concrets bienvenus, mais dont tu ne tires pas toutes les conséquences non plus, pourtant évidentes.

Le développement numérique de la classe ouvrière a connu un regain avec l’industrialisation du tiers-monde, mais semble déjà avoir passé cette nouvelle apogée en en fait, et déjà sous la pression de la modernisation de ces pays eux-mêmes, ce que tu remarques toi-même à propos de la Chine !

Il s’en suit évidemment que la tendance à la modernisation, automatisation et robotisation des forces productives est irreversible, comme l’avaient déjà anticipé les « théoriciens » du 20/80 (20% d’actifs pour 80% d’oisifs peu ou prou « végétatifs », « monnaie hélicoptérisés » ) à la fin du siècle dernier.(**)

La classe banco-centraliste, dont tu nies l’existence, est simplement une fraction de la bourgeoisie qui est conséquente avec sa propre analyse, avec sa propre problématique, et qui mets en œuvre des solution malheureusement tout à fait adaptées et appropriées pour se maintenir en tant que classe dominante, en prenant le contrôle monopoliste absolu des forces productives par le biais de la dette.

A ce stade de monopolisation, la « rentabilité » consiste à conserver son rôle social dominant, et non pas à accumuler de la plus-value réelle, déjà actuellement en grande partie remplacée par des bénéfice fictifs, à la fois parts du capital fictif et donc, de la dette.

C’est tout simplement cette évidence que tu refuses de voir, tout comme le camarade Viriato, même si tu es un peu moins « aveugle » que lui sur la question de modernisation des forces productives. Vos « conclusions », néanmoins, sont convergentes, et convergentes avec tous les peudos- « marxistes » qui continuent de mener ce qui reste du mouvement ouvrier directement dans le mur.

Alors qu’une compréhension claire des enjeux actuels par les éléments les plus conscients, et donc en premier lieu, par ceux qui se réclament du ML, permettrait de commencer à construire une alternative unitaire autour de l’objectif central de la maîtrise et du contrôle démocratique du crédit, commençant par la nationalisation de l’ensemble du système bancaire, y incluant les banques centrales.

Cet objectif s’impose évidemment dans la perspective d’une transition socialiste prolétarienne qui tient compte de la réalité déjà actuelle et à venir du développement des forces productives modernes, en regard des besoins sociaux urgents à satisfaire, en termes de valeurs d’usage (…et non plus uniquement de valeurs d’échange!) des biens et services, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle mondiale.



Une alternative qui se comprend donc de manière unitaire aussi bien à l’échelle nationale des métropoles impérialiste, contre l’ensemble de la bourgeoisie monopoliste et banco-centraliste, que de manière unitaire entre les classes populaires et nationales bourgeoises, dans les pays encore sous domination impérialiste, et dans ceux qui bataillent encore pour conserver leur indépendance!

Tant qu’un regroupement militant unitaire ne sera pas formé sur cette base, le rapport de force continuera à se détériorer, alors que la formation d’un tel regroupement, même ultra-minoritaire, au départ, signifiera l’ouverture d’une perspective politique révolutionnaire et le début du changement dans l’évolution de ce rapport de force, même s’il ne peut évidemment être inversé du jour au lendemain. Autour de cet objectif central peut s’ouvrir enfin une brèche dans le rempart idéologique du système.



Une stratégie unitaire évidente, donc, à la fois sur le plan anticapitaliste dans les métropoles impérialistes et sur le plan anti-impérialiste, antifasciste et internationaliste, à l’échelle de la planète!



Luniterre

(* http://ecritscorsaires.free.fr/article.php3.48.html

http://ecritscorsaires.free.fr/article.php3.38.html#nb2 )

(** https://fr.wikipedia.org/wiki/Tittytainment )



