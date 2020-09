Signer ou pas??? Reconnaissance de la légitimité démocratique du gouvernement biélorusse!

Signer ou pas ???

Une correspondance à propos de la pétition pour la reconnaissance de légitimité du gouvernement biélorusse.

« Bonjour Camarade Luniterre,

J’ai reçu, par votre intermédiaire, l’appel de « Vos opinions » afin de signer une pétition exigeant que Macron s’occupe de ses affaires en ce qui concerne le gouvernement de la Biélorussie.

Il n’est pas question que j’appose ma signature sur ce type de pétition, alors que je suis tout à fait d’accord sur le fait que les affaires intérieures d’un pays ne concernent que son peuple et surtout, que les assassins de masses, tels Macron and co, n’ont qu’à s’écraser.

Savez vous qui sont les initiateurs de ces pétitions ?

L’absence d’un contre pouvoir bolchévik qui empêchait l’arrogance du capitalisme assassin se fait cruellement sentir. Mais rien ne sert de se lamenter. »

Bonjour, camarade!



Tout ce que les médias racontent sur le Bélarus et Loukachenko, c’est de l’intox à 99,99%!

L’ »opposition démocratique » c’est en réalité la petite bourgeoisie des villes et une partie de la jeunesse, intoxiquée par la propagande de l’Ouest, et qui s’imagine « vivre à l’américaine » dans un pays « intégré à l’UE » etc…

Désormais, chaque dimanche l’AFP dit « 100 000 manifestants », alors qu’il y en a 10 fois moins, et que toutes ces manifestations sont réellement et tout à fait illégales, au regard de la loi biélorusse.

Elles visent à renverser un gouvernement démocratiquement élu, que cela nous plaise ou non!

Un gouvernement qui représente donc les forces vives de cette nation, dont les travailleurs des entreprises industrielles, nationalisées pour la plupart, et qui ont réellement refusé, finalement, de faire grève à l’appel de cette « opposition », le jour de la rentrée, le 1er septembre.

Toute l’entreprise prétendue « opposition démocratique » est un coup d’État fasciste comme un autre, contre un pouvoir national qui refuse de plier devant l’Occident impérialiste et banco-centraliste.

Les communistes biélorusses sont désormais minoritaires, là bas comme ailleurs, et ont choisi judicieusement de soutenir Loukachenko dans cette épreuve que traverse le pays.

On peut toujours rêver d’une nouvelle révolution bolchévique, mais pour l’instant, sauver ce qui reste debout, comme nations indépendantes, que ce soit Cuba, Bélarus, RPDC, Syrie, etc… c’est un premier pas de Résistance qu’il ne faut pas négliger, car si nous reculons à nouveau sur ce point, ce seront d’autres reculs prochains que nous auront à subir, et non pas de nouvelles avancées révolutionnaires à encourager.

Je pense qu’il faut donc soutenir cette pétition et la signer: c’est une question de conscience, en regard du principe même de respect de la démocratie.

Une première base indispensable pour aller plus loin, ce qui est évidemment tout à fait nécessaire.

Mais dans l’ordre des urgences actuelles, soutenir la Résistance nationale du Bélarus est une priorité évidente et absolue, quelle que soit l’origine de la pétition, qui se limite, précisément, à cette évidence du droit démocratique.

Luniterre

https://www.mesopinions.com/petition/politique/president-republique-francaise-decider-etre-president/106731