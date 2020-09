Quelques précisions sur la mutation banco-centraliste du système de domination de classe

Quelque précisions récemment adressées au camarade Gérard Bad, en vue de faciliter la reprise du débat :

Bonjour, camarade !

Pour en revenir au fond de la situation actuelle, il se trouve que je viens d’avoir un échange sur ce même texte de Booth, que tu m’envoies en PJ,

Adam Booth – La theorie monetaire moderne,

avec le camarade Viriato(Alonso), qui est également de notre génération, mais tout à fait bloqué, en termes d’évolution, au même point que ce Booth, précisément… !

(A noter, factuellement, que Booth utilise un graphique de la dette mondiale carrément obsolète, auquel il manque au moins les trois dernières années de la courbe… !)

Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de ce débat que…

« Il n’y a pourtant que deux cas possibles dans l’évolution actuelle du système :

__Soit la dette est remboursable, en termes de valeur, et donc de plus-value générée par l’appareil productif mondial, et rien n’a guère changé avec les crises de 2008 et 2020,

__Soit elle ne l’est pas, et dans ce cas, elle continue de croître jusqu’à la monopolisation totale des valeurs d’usage, biens et services, sous le contrôle des Banques Centrales, qui ne sont pas une « bureaucratie », mais bien une strate évolutive particulière de la bourgeoisie, une nouvelle forme de domination de classe, en train de supplanter l’ancienne.

Pour l’instant, on est clairement dans le second cas, avec un endettement mondial passé de 320% du PIB, avant Covid, déjà un record, à 342%, après. La Chine « productive » étant déjà à 445%, avant ! »



Admettre que la dette cesse d’être remboursable, c’est admettre que la mutation du capitalisme « classique » vers le banco-centralisme est déjà actée et en voie d’établissement durable, irréversible, en fait, sauf révolution socialiste !

C’est un nouveau système de domination de classe, en soi et pour soi, et non une sorte de « phase de transition » ou de « société hybride » entre capitalisme et socialisme, même s’il coexiste, provisoirement, avec le capitalisme « classique » finissant, tout comme la féodalité a coexisté avec le monde esclavagiste antique finissant.

Dans ma toute dernière intervention sur le sujet, j’en ai résumé ainsi, en quelques lignes, la formule :

« …formule générale du banco-centralisme, selon laquelle la dette mondiale représente la valeur d’usage du capital fixe, se convertissant en capital fictif sous la poussée des forces productives modernes les plus automatisées, informatisées et robotisées, accroissant la dette jusqu’à ce que l’ensemble de l’appareil productif devienne le monopole absolu de toutes valeurs d’usages, entièrement contrôlé par les Banques Centrales. »

Une autre différence essentielle avec la MMT (Théorie Monétaire Moderne), telle que décrite par Booth et ses initiateurs, étant que celle ci est supposée s’appliquer à la gouvernance des Etats-nations, alors qu’en fait elle s’applique actuellement à la gouvernance mondiale concertée des principales Banques Centrales, FED, BCE, PBoC, B.o.England, B.o.Japan…

Sur le rapport entre MMT et gouvernance des États-nations, P. Artus (Dans ses cours Melchior/PSE) reste relativement ambigu, dissimulant quelque peu leur effacement, en fait, et il pratique ainsi, sur ce point, plus d’agit-prop basée sur l’intox que de véritable enseignement de l’économie, au final.

Il est donc important d’éclaircir ce point sur la véritable nature mondialiste du banco-centralisme, qui est différente de la nature mondialiste de l’impérialisme « classique », tout en étant, selon les cas et circonstances, complémentaire ou contradictoire, mais essentiellement et évidemment complémentaire, comme système de domination de classe, principalement voué à écraser et assujettir le prolétariat.

Mais raisonner comme le font Booth et/ou Viriato, chacun à leur manière, c’est une fausse « lecture du marxisme », une pseudo-lecture limitée et rabougrie, qui en évacue précisément les fondements (« Grundrisse »!), en escamotant complètement la relation entre valeur d’échange et valeur d’usage, notamment telle que Marx nous la décrit en ce qui concerne le cycle du capital fixe, qui change considérablement avec l’automatisation et la robotisation.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

