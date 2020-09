PÉTITION ANTI-MASQUE: DÉJÀ PLUS DE 90 000 SIGNATURES!!!

Madame, monsieur

Il faut tout faire pour STOPPER la folie qui est en train de se répandre dans notre pays.

Du jour au lendemain, dans plus de 13 000 villes de France, le port du masque est devenu obligatoire .

Même dans la rue, peu importe qu’elles soient bondées ou désertes .

Même au grand air, dans les jardins publics.

Même à moto, y compris avec un casque intégral (et tant pis pour la buée…)

Même en maillot de bain à la plage , dans l’Hérault.

Et parfois même à vélo et en trottinette (heureusement, la plupart des villes ont fait machine arrière face à cette absurdité).

Pire, le simple fait de baisser son masque pour manger un sandwich à Paris… ou pour fumer une cigarette serait ainsi condamnable !![2]

Mais le plus absurde, c’est qu’à l’inverse, on a le droit de s’entasser aux terrasses des cafés et des restaurants, sans masque et sans aucun respect de la distanciation sociale.

Vraiment, on marche sur la tête !!

Et attention : si vous avez le malheur d’oublier votre masque à la maison ou si vous refusez d’en porter un, ça peut vous coûter très cher :

Les policiers et les gendarmes peuvent dresser des amendes de 135 euros .

Et en cas de récidive, si vous oubliez votre masque 2 fois, ils peuvent vous verbaliser à hauteur de 1 500 euros [3].

Je signe la pétition contre le MASQUE OBLIGATOIRE généralisé

Jamais dans l’histoire récente de la France, nos libertés ont été tant malmenées.

Vraiment, c’est inouï ce qui se passe sous nos yeux :

Qui aurait pu penser il y a quelques mois encore, qu’on nous empêcherait de sortir de chez nous quand ça nous chante ?

Que des policiers et des gendarmes demanderaient une “autorisation de sortie” à des honnêtes gens qui veulent aller faire leur marché ?

Qu’il serait désormais impossible de se faire la bise pour se dire bonjour, ou même de se serrer la main ?

Et qui aurait imaginé qu’un peuple entier devrait sortir “masqué” dans la rue, sous peine d’être arrêté et verbalisé par la police ?

Franchement, personne n’aurait cru une chose pareille il y a 9 mois encore.

Pourtant, après des heures et des heures de matraquage médiatique, d’interventions officielles depuis l’Élysée, ou de déclarations anxiogènes sur BFMtv, ils ont réussi à imposer le port du masque, même dans la rue.

C’est le cas à Paris depuis le 28 août.

Et aussi fou que cela puisse paraître, tout le monde obéit, sagement.

Personne ne réagit, comme si tout ça était normal.

Il faut se battre pour leur faire entendre raison et refuser le port du masque obligatoire généralisé : voilà pourquoi j’ai décidé de lancer cette grande pétition.

Je signe la pétition contre le MASQUE OBLIGATOIRE généralisé

Car la situation actuelle est insensée.

En quelques jours, ils ont réussi à imposer ça à 23,3 millions d’habitants : dans quelques villes, il n’y a que des zones limitées qui sont concernées comme les marchés, les zones piétonnes, etc.[4]

Mais pour plus de 6,9 millions d’habitants, c’est obligatoire PARTOUT .

Au nom du “virus”, ils sont prêts à sacrifier toutes nos libertés, les unes après les autres.

Hier le confinement brutal…

… maintenant le masque

… et après : que nous demanderont-ils ?

D’ailleurs, la Justice a commencé à mettre son nez dans ces affaires de masque obligatoire et a déjà cassé certains arrêtés municipaux ou préfectoraux obligeant le port du masque.

Ça a été le cas à Strasbourg par exemple.

Le 3 septembre, le tribunal administratif a retoqué l’arrêté préfectoral qui imposait le port généralisé du masque à Strasbourg et dans les 12 autres principales villes du département du Bas-Rhin.

« Une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer dans les communes concernées »

(Tribunal administratif de Strasbourg, le 2 septembre 2020).

Le Conseil d’Etat a mis son grain de sel… mais la bataille n’est pas terminée.

Ce n’est que le début, et il faut se battre pour que tous ces arrêtés municipaux ou préfectoraux soient retirés, les uns après les autres.

M° Fabrice Di Vizio, un avocat spécialisé, a commencé à s’attaquer aux décisions similaires prises à Paris, Lyon et Nice.

“On peut atteindre l’objectif de santé publique en limitant le masque à des zones de fortes densités, a des horaires de fortes densités”[5].

Il faut se battre, pour que le port du masque – notamment en extérieur – reste une démarche individuelle… et raisonnable.

Voilà pourquoi je lance cette pétition adressée au Premier ministre Jean Castex contre le port du masque généralisé dans la rue.

Je signe la pétition contre le MASQUE OBLIGATOIRE généralisé

Le fondement même de la démocratie, c’est de faire confiance à l’intelligence collective pour prendre les bonnes décisions.

Certains parmi nous préfèrent sortir “masqués”, même dans la rue : pas de problème si ce masque ne fait pas oublier des gestes sanitaires plus importants comme un bon lavage des mains, ou une distanciation raisonnable.

Certains n’ont pas envie d’être “muselés” toute la journée, notamment dans la rue : eux aussi doivent respectés. Chacun est suffisamment responsable pour savoir s’il se met en danger ou s’il met en danger la santé des autres.

Il faut juste revenir au “bon sens”, chose que malheureusement, les autorités semblent avoir oubliée totalement depuis des mois :

La preuve, ce qui se passe dans nos écoles :

Qui a pu penser 1 seconde qu’on pouvait imposer le masque à des enfants de 12 ans ??

Pour la plupart des enseignants de collège, qui font déjà un métier difficile, c’est une épreuve de plus.

Comment demander un tel effort à de jeunes élèves de collège et à des lycéens.

“Ça va ajouter des tensions, évidemment« , prévient Matthias Hurni, professeur de mathématiques au lycée de la cité scolaire Jean Renoir à Bondy (Seine-Saint-Denis).[6]

Il y a déjà tous les autres “gestes barrières” qui leur sont imposés :

éviter qu’ils se croisent trop dans les couloirs

qu’ils soient trop entassés dans les classes

que les réfectoires soient trop bondés…

Pour les enseignants et pour les pauvres élèves, c’est un casse-tête sans nom !!

Et tout ça pour quoi ?

On ne sait même pas si ça sert à quelque chose : même l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne recommande pas le port du masque généralisé[7] :

“À l’heure actuelle, l’utilisation généralisée des masques partout n’est pas étayée par des preuves scientifiques de bonne qualité”.

Vous me direz peut-être que ce n’est pas dramatique de porter un masque de temps en temps.

Et quand on est dans un bus tassé, dans le métro, ou même dans la queue d’un supermarché, ça permet d’éviter qu’un postillon ne s’échappe quand on toussoter ou que l’on soupire.