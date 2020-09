« Théorie Monétaire MMT »: aux sources de la dette mondiale, le nouveau rapport entre valeur d’échange et valeur d’usage!

Suite à la republication du passionnant article…

…du camarade Gérard Bad, donc, avec lequel, néanmoins, le « débat » a tout de suite, à nouveau, « tourné court », un débat sur le même thème s’est malgré tout développé avec le camarade Viriato, qui permet donc de nouvelles approches de ce sujet essentiel et désormais déterminant pour l’avenir social du prolétariat et du monde.

Voici ce débat :

Viriato

septembre 19, 2020 à 7:49

Un article intéressant sur la dette aussi, peut-être d’un autre angle que j’ai posté (après quelques coupes nécessaires).

Adam Booth – sur la MMT

Luniterre

septembre 19, 2020 à 10:38

Bonjour, camarade !

Je veux bien publier en post cet article que tu nous proposes, comme d’hab…, sans la source précise…

En réalité, le texte est suffisamment clair pour que l’on comprenne qu’il est truffé d’erreurs grossières et fondamentales, dans quasiment toutes le directions…

…Ou à peu près : l’auteur a évidemment raison de critiquer des « réformistes de gauche » qui prétendraient utiliser ainsi la « MMT »… Néanmoins, il n’a lui-même visiblement rien compris la réalité de la mise en œuvre de cette théorie sur le terrain, ni à ses causes.

« On estime à 8 000 milliards de dollars le montant des aides publiques déjà dépensées ou promises par les pays capitalistes avancés. Sur ce montant, 4,2 billions de dollars proviennent d’emprunts publics. En revanche, 3 700 milliards de dollars proviennent de l’expansion des bilans des banques centrales, c’est-à-dire de la création d’argent frais. »

Ces chiffres sont probablement déjà largement dépassés aujourd’hui, mais de toutes façons ils sont faux dans le principe de leur relation à la dette.

Les « emprunts publics » ne sont possibles qu’avec la garantie d’être « rachetés », tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre, par les Banques Centrales, qui agissent de manière complètement « supra-nationale », en concertation bien obligée entre elles… !

D’une manière générale, l’auteur se fourvoie lourdement, et fourvoie, ce qui est plus grave, ses lecteurs, en induisant le principe que les choix politiques de création monétaire dépendraient encore des Etats-nations, alors que ceux-ci ne font que s’aligner sur la politique internationale des quatre principales Banques Centrales, le Japon suivant essentiellement les autres, en étant déjà endetté à 250% !

En comparant la MMT au keynesianisme il prouve également qu’il n’a rien compris à la loi de la valeur, comme, malheureusement, la plupart des prétendus « marxistes », car Keynes, qui n’était pas marxiste, évidemment, n’en entendait pas moins une interprétation et une application littérale de la dite loi, qui devait donc amener, même si à posteriori, par la relance de la production, une équivalence entre masse monétaire créée et valeur marchande en circulation.

Alors que la MMT repose sur le principe même d’une dette éternellement non remboursable, ce que même Gérard Bad est enfin parvenu à comprendre, en lisant Artus, même s’il reste incapable, apparemment, d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

L’auteur de l’article gagnerait donc à lire au moins Artus, sinon TML, tant qu’à faire !

Luniterre

Viriato

septembre 19, 2020 à 11:34

Je ne l’ai apporté que comme complement critique à la position de Mélenchon et autres qui disent que la dette n’est pas un problème ou qu’elle est impayable (dans le cadre du capitalisme car nous on l’efface et basta!). Un tour de passe-passe qui peut lui conduire loin et méchant… si par très extraordinnaire il arrive « à la conduction des affaires ».

Si politiquement, à niveau national, il n’y a rien d’autre et on doit le soutenir « comme la corde le pendu » on doit faire la critique de ses positions keynesiennes bourgeoises.

En plus, comme tu le sais, je ne suis pas d’accord avec ton analyse d’une transformation du capitalisme.

J’ai déjà écrit sur cela qui pour moi est une tendance, et une tendance encore subordonnée au bon vouloir des capitalistes et de leurs organes politiques.

Pire, l’acceptation de tes idées oblige d’accepter la concrétisation de la théorie de J. Burnham (pssé du PC US stalinien comme il se doit, au « trotskisme » du SWP à la réaction la plus anticommuniste et à la CIA) sur « La Révolution des Gestionnaires », une étape intermediaire entre le capitalisme et le socialisme qui verrait la domination des hauts fonctionnaires, experts et autres bandits sur la classe bourgeoise et ouvrière.

Je lis en ce moment son pensum trouvable sur Internet.

Le poids de la haute bureaucratie aux US et ailleurs est un fait mais il n’est pas encore suffisament important comme pour liquider l’emprise de la société par la grande bourgeoisie.

La source de l’article (avec mes habituelles « modifications ») est :https://www.marxist.com/review-the-deficit-myth-two-wrongs-don-t-make-a-right.htm

et come d’habitude je ne la poste pas car « modifiées » et inutile.

Luniterre

septembre 19, 2020 à 12:47 Modifier

Re…

Ce que Marx a théorisé, dès les Grundrisse, c’est la fin inéluctable du processus d’accumulation du capital sur la base du travail productif humain, à mesure que s’étend et se généralise l’automatisation de la production. Résumé ainsi, on dirait presque une Lapalissade, du reste… ! Et pourtant, la plupart des pseudos « marxistes » ne l’ont toujours pas compris… !

Cette fin inéluctable signifie donc la fin du capitalisme au sens « classique » du terme. Elle ne signifie EN RIEN une sorte d’ « évolution » ou de « glissement » vers une forme sociale « intermédiaire » entre capitalisme et socialisme, que ce soit le « programme de transition » de Trotsky ou les théories de ce Burnham ou de ce Schatmann que tu évoquais dans d’autres posts.

Pour Marx, c’est ce que nous appelons « socialisme », et lui, « première phase du communisme », qui est une transition entre capitalisme et communisme. Mais cela suppose une intervention politique consciente de la part du prolétariat.

Autrement, il n’y a aucune raison qu’un système de domination de classe tel que le capitalisme ne donne pas naissance à un « successeur » qui ne soit lui-même un autre système de domination de classe, tout comme le capitalisme a succédé au féodalisme, et celui-ci, à l’esclavagisme antique. Point-barre ?

Oui et non, car les acteurs économiques et politiques de l’époque actuelle ont une conscience « de classe » (…sauf, malheureusement, le prolétariat!) et une conscience économique et sociale bien plus élevées, surtout dans les classes dominantes, que leurs homologues des siècles passés…

Il sont donc capables d’analyser, d’agir et de manœuvrer sans forcément le crier sur les toits…

P. Artus est un des rares à jouer pratiquement cartes sur tables…

Il nous fait la vraie théorie du banco-centralisme, en fait, du point de vue des classes dominantes, et singulièrement, des banques centrales, et l’appelle « MMT » histoire de ne pas dévoiler complètement le pot aux roses… ! Mais nos pseudos « marxistes » actuels sont à ce point stupides qu’ils sont incapables de le comprendre, en faisant simplement le rapprochement avec la loi de la valeur et son évolution décrite dans les Grundrisse. …Consternant !

Concernant le rapport entre l’article que tu nous présente, la position réformiste qu’il prétend critiquer, et celle de Mélenchon, que tu voudrais critiquer par ce biais, on se trouve donc dans la chaîne absurde de critiquer des théories absurdes, celles de Mélenchon, qui en change, du reste, à chaque campagne électorale, par une critique non moins absurde d’une théorie réformiste effectivement absurde, à n’en pas douter…

Bref, j’en conclus surtout que tu as du temps à perdre…

Luniterre

Viriato

septembre 19, 2020 à 3:11

C’est une critique soave car je pense que tant qu’il n’y a rien d’autre, mieux vaut Mélenchon que Le Pen, Macron ou « Macron-bis » c’est à dire Jadot. en tout cas pour le développement d’une conscience politique et des lutte des travailleurs.

C’est d’ailleurs, les diverses formes des projets à la Keynes, une illusion très repandue parmi le peuple de gauche et une consolation dangereuse J’ai vu le même phénomène au Chili où un ministre keynnesien, Vuscovic, a cru passer par dessus les lois de la guerre de classes, car il prétendait que les capitalistes allaient se précipiter sur les « opportunités » offertes par « la relance » et … il s’est planté comme se plantent tous les keynnesiens de gauche ou réformistes.

Il n’y a pas de chemin intermédiaire, ou socialisme ou ce qu’on voit aujourd’hui qui frôle l’innomable, le capitalisme quoi.

Mais tu insistes à ne pas tirer les conclusions de tes projections (je ne dirais pas de tes analyses) car si la classe capitaliste a cédée sa place aux haut fonctionnaires de Banques Centrales, on se trouve où, selon toi?

Pas dans le capitalisme car, ne fonctionnant plus la loi de A-M-A+ (argent-marchandises- plus d’argent) on se trouverait … je ne saurais dire où.

Dasn ton schéma, aurait-il une « planification bureaucratique »? Les hauts foctionnaires ce sont des bureaucrates, non? Que est-ce donc le type de société où l’on vit? Si les capitalistes et « la loi de la valeur » ont complètement changée de nature, c’est quoi?

Les conseils d’administration auront-ils perdu tout pouvoir (économique et par là, politique)?

Il est donc logique que tes conclusions menent à une société du type décrite par Burnham et appuyée par Schatmann (tous les deux passés à droite et à la CIA). Une société des Gestionnaires quui aurait déplacée la bourgeoisie et la classe ouvrière dans la conduction de la société à leur propre bénéfice.

A mon avis, on en est loin, et la « robotisation » est un phantasme de ceux qui n’ont jamais mis un pied en usine. La masse d’ouvriers depuis 1980 a augmentée de façon exponentielle (entre les ouvriers chinois, les indus et les africains il y a de quoi compter par centaines de millions) et la robotisation a été mise de côté car elle ne génére pas de plusvalue.

A cela tu ne réponds que par des exclamatifs … c’est peu.

Luniterre

septembre 19, 2020 à 4:53

En fait tu refuses de lire tout simplement et sans arrières-pensées idéologiquement conditionnées ce qui dérange tes certitudes et tu refuses aussi tout simplement de voir et d’étudier l’évolution du monde économique actuel. Je te parles déjà simplement de lire Artus, qui sait manifestement de quoi il parle, du point de vue de la partie la plus « éclairée » du système : précisément celle des Banques Centrales, et principalement BCE et FED.

Et ensuite de faire le rapprochement avec les Grundrisse, qui sont, par définition, c’est le sens même du mot allemand, les fondations du marxisme !

Évidemment, A-M-A’, c’est un aspect important du capitalisme, mais pas le plus fondamental, en termes de plus-value.

A-M-A’, c’est d’abord et avant tout, l’accumulation primitive par le capital commercial, en fait.

C’est le cycle du capital dans le système productif basé sur l’extraction de plus-value, celle du travail humain, qui fonde le capitalisme « classique », depuis la Révolution industrielle.

La robotisation et l’automatisation actuelles sont une nouvelle révolution de l’appareil productif, même si tu ne veux pas l’admettre.

C’est une révolution assez lente, en fait, avec encore de fortes disparités selon les pays. Son effet est donc en quelque sorte « dilué » par les échanges du mondialisme, dans un sens, mais rendu systémique, de ce fait même. C’est un phénomène tout à fait dialectique, évidemment, donc, et cela doit entrer en ligne de compte dans l’analyse, ce que tu refuses ouvertement :

« Il n’y a pas de chemin intermédiaire, ou socialisme ou ce qu’on voit aujourd’hui qui frôle l’innomable, le capitalisme quoi.

Mais tu insistes à ne pas tirer les conclusions de tes projections (je ne dirais pas de tes analyses) car si la classe capitaliste a cédée sa place aux haut fonctionnaires de Banques Centrales, on se trouve où, selon toi? »

Tu refuses donc bien de lire, même ce qui est écrit en majuscules dans la réponse à Gérard Bad.

Le monde du 21ème siècle est bel et bien rentré dans le BANCO-CENTRALISME, sans que le capitalisme ait pour autant tout à fait disparu, tout comme l’empire carolingien était entré dans la féodalité, au IXème siècle, sans que le monde esclavagiste antique ait encore tout à fait disparu, et même, loin de là, vu les résurgences ultérieures de ce mode de production, de plus !

C’est quand même dommage d’avoir à réécrire ici, sous une forme à peine différente, ce qui l’est déjà, quelques ligne plus haut, dans l’article lui-même…

Mais, bon, je vois bien que c’est nécessaire… !

La classe banco-centraliste est donc une classe entièrement nouvelle, apparue avec cette révolution « lente » de l’appareil productif, et je ne vois absolument pas pourquoi il faudrait la « comparer » en vue de l’assimiler à une classe ou à un phénomène social déjà existant, tel que la « bureaucratie », les « hauts fonctionnaires », etc…

C’est juste une incapacité, regrettable et même consternante, de ta part, de percevoir ce qui est précisément nouveau, dans l’évolution du monde, que cela nous plaise ou non.

Le matérialiste dialectique est celui qui fait avec le mouvement du réel, et non celui, généralement plutôt psycho-rigide, en fait, de ses préjugés idéologiques et culturels, quels qu’ils soient, trotskystes, anars, gauchistes ou autres.

Concernant ta négation de la robotisation, à laquelle j’ai déjà largement répondu, contrairement à ce que tu avances, je ne peux que constater qu’elle est précisément l’expression d’un tel blocage de ta capacité de raisonnement rationnel.

« Que est-ce donc le type de société où l’on vit? Si les capitalistes et « la loi de la valeur » ont complètement changée de nature, c’est quoi?

Les conseils d’administration auront-ils perdu tout pouvoir (économique et par là, politique)? »

Concernant le fonctionnement déjà actuel du banco-centralisme, il te suffit pourtant de lire la presse économique, et les « leçons » de l’excellent, dans ce genre, Patrick Artus…

Mais tu ne veux pas de réponse, en réalité, à ces questions, que tu ne poses que pour impliquer qu’elles n’en ont pas, alors que tu les as, comme tout le monde, sous les yeux, qu’il te suffit d’ouvrir !

Actuellement, et surtout depuis l’épisode « Covid », l’interaction dialectique entre les deux modes de fonctionnement, capitalisme « classique » et banco-centralisme, est réglée comme du papier à musique, parfaitement « déchiffré », pour qui veut le comprendre, par des gens comme Artus, et bien d’autres…

Il n’y a bientôt plus guère que les pseudos « marxistes » de la gauche française, et autres, pour radoter un bréviaire qui était déjà inapproprié, en fait, dès les dernières décennies du siècle dernier, même si pour d’autres raisons, que l’on a également déjà vu sur TML.

Mais se concentrer sur les questions actuelles et tenter d’avancer réellement, ce serait déjà un « plus » quasi-révolutionnaire en soi !

Pour l’instant, Gérard Bad semble avoir fait un timide pas en avant, même si c’est pour s’arrêter à nouveau au milieu du gué, à peine plus loin que toi, dans ces eaux qui nous emportent…

Pour l’instant, comme tu peux le remarquer, je tente de m’accrocher à la bouée Bélarus, un pis-aller plus qu’appréciable, vu la débandade générale des pseudos « antifascistes » et pseudos « anti-impérialistes » tous plus vendus les uns que les autres, et pour toujours moins cher, ce qui importe peu, du reste, leur honneur étant déjà bradé depuis très longtemps !

Luniterre

Viriato

septembre 19, 2020 à 5:42

Tout d’abord, sur la Bielorus, on est , lago sensu, d’accord, tu le sais.

Je lis tes articles mais je ne suis pas d’accord car ils sont des projections plus qu’un constat de la réalité, une « tendance » mais pas un phénomèe dominant aujourd’hui.

Et si en plu on écrit « La classe banco-centraliste est donc une classe entièrement nouvelle, apparue avec cette révolution « lente » de l’appareil productif, et je ne vois absolument pas pourquoi il faudrait la « comparer » en vue de l’assimiler à une classe ou à un phénomène social déjà existant, tel que la « bureaucratie », les « hauts fonctionnaires », etc… » faisant une amalgame infecte du concept de classe sociale et des révolutions, la critique est plus que nécessaire.

« Une classe banco-centraliste » qui, excusez du peu, ne possède pas des moyens de production propres car, je te rappelle, les hauts fonctionnaires prennent de rétraites mais ne possèdent pas les banques où ils travaillent. ils ne peuvent pas léger ces banques à ses fils et s’ils font un pas qui dérange le pouvoir politique bourgeois, se font virer tout simplement comme des mal propres.

C’est une absurdité complète qui va tête bêche contre le concept de classe sociale marxiste et même tout court.

Une strate, un couche sociale salariée liée par mille lien et au service de la grande bourgeoisie, d’accord. Et ces haut fonctionnaires, comme d’autres hauts fonctionnaires dont la très grande majorité vivent et pensent comme des bourgeois, ce sont de fait les chiens de garde des intérêts généreaux de la bourgeoisie, des fonctionnaires bien payés de la bourgeoisie et peuvent avoir de velleités d’un « Happy Nex World » à la Huxley, mais entre le plat et la bouche il y a distance et surtout surveillance des vrais maitres du monde, les bourgeois.

Tu vois Soros se voir dépouillé du pouvoir économique et poltique par un fonctionnaire bancaire?

Il faudrait une révolution.

Je sais tu qualifies ton schéma (un tendance à futur lointain) comme une « révolution ». Et « pacifique » par dessus le marché. Bravo! personne s’était rendu compte du phenomèe et même Artus ne le pense surement pas, mais tu viens de reviser tant le concept de classe sociale et de révolution faisant un tour de force dont un Bernstein et un Kautsky en seraient jaloux.

Le chemin que t’as pris c’est une pente savoneuse et téméraire par dessus le marché, car, la crise étant à peine dans sa première phase, bien aventurier celui qui prédit l’avenir de la société capitaliste.

Déjà les Banques promettent des sous, mais cela a fait l’effet d’un emplatre sur une jambe de bois car le problème est le taux de profit (un problème typique du capitalisme que tu as déjà enterré) et les bourgeois qui coupent encore le fromage, peuvent choisir d’autres options, car l’inflation ou la guerre peuvent être dans leur agenda.

As-tu entendu parler récement de « robotisation » pour sortir de la crise? « Surtout pas, malhereux! » doivent dire les capitalistes qui savent par expérience directe qu’un robot ne créé pas de plusvalue.

Niente robotisation, mais licenciements, main tendue aux « aides » et maintien envers et contre tout des dividendes, la motivation première des capitalistes. A cela s’ajoute faire porter la crise au prolo, renforcer la dictature bourgeoise, préparer la guerre.

Et sur ces question, Mme Lagarde, la FED et tutti quanti peuvent se tortiller dans tous les sens, ce ne seront pas eux qui prendront les décisions.

Comme dit le professeur Raoult « Le temps va trancher » cette polémique.

Dans un an ou deux ou pourra reouvrir la discusion, mais bien à regret, je n’aime pas tirer sur les ambulances.

Luniterre

septembre 19, 2020 à 6:46

Ton argumentation, camarade, est décidément de plus en plus pitoyable :

« As-tu entendu parler récement de « robotisation » pour sortir de la crise? « Surtout pas, malhereux! » doivent dire les capitalistes qui savent par expérience directe qu’un robot ne créé pas de plusvalue.

Niente robotisation, mais licenciements, main tendue aux « aides » et maintien envers et contre tout des dividendes, la motivation première des capitalistes. A cela s’ajoute faire porter la crise au prolo, renforcer la dictature bourgeoise, préparer la guerre. »

Une « vision » carrément caricaturale et contredite par les faits : les actionnaires de la plupart des grosses boites se sont bel et bien assis sur leurs dividendes, et en grande partie, sur injonction de la BCE !!!

…Sauver leur situation de classe dominante, leur pouvoir, est donc la chose qui prime sur l’intérêt matériel immédiat, pour une classe dominante, par définition !

…Contrôler les marchés, c’est, par contre, une « ressource » qui donne du pouvoir, et qui fait que la course à la robotisation ne peut pas s’arrêter, contrairement à ce que tu prétends, même s’il y a quelques exceptions qui confirment la règle, au final.

La crise du Covid, surtout avec le confinement, accélère la mutation vers l’automatisation et la robotisation, à l’évidence, et de l’avis de tous les analystes sur le sujet !

Cela n’empêche pas, effectivement, un renforcement du capitalisme « classique » là où c’est encore possible, bien évidemment : il s’agit d’un mouvement dialectique, comme tant d’autres, depuis la nuit des temps…

Il ne s’est trouvé personne, au milieu du IXème siècle, pour décréter que l’humanité venait de passer de l’antiquité au moyen-âge : ce n’est qu’au cours des études faites au XXème siècle que cette « ligne de crête » a été établie, sans fixer, bien évidemment, de date particulière. Pas de « révolution » donc, réellement indispensable au remplacement d’une classe dominante par une autre. Charlemagne n’était ni « esclavagiste » ni « féodaliste », mais simplement l’empereur d’une vaste étendue géographique et économique où les deux modes de production coexistaient, y compris sous la férule d’un même hobereau qui pouvait à la fois posséder des esclaves pour une partie de ses domaines et des serfs, sur une autre.

Tu as donc une « vision » réellement mécaniste et dogmatique de la lutte des classes !

Idem pour ton histoire de « propriété des moyens de production » : un PDG d’entreprise cotée en bourse est, ni plus ni moins qu’un gouverneur de Banque Centrale, un « haut fonctionnaire », selon tes critères obsessionnels !

Si tu ne comprends pas à quel point ce sont les Banques Centrales qui prennent actuellement toutes les décisions essentielles, c’est bien que tu refuses d’étudier sérieusement la question.

Leur pouvoir de décision monétaire et concernant le crédit, les rachats d’actifs et d’obligations, etc…, conditionne complètement le cours des bourses, et donc, l’existence même des monopoles qui y opèrent.

De par le fait, elles sont en passe de les contrôler complètement, à moyen terme, sinon même court terme, comme c’est déjà pratiquement le cas au Japon, par exemple.

Ce qui compte, en termes de pouvoir, et donc de domination de classe, c’est bien, effectivement, en partie essentielle, le contrôle de l’appareil productif, et que cela soit ou non formalisé en termes d’actes de propriétés est extrêmement secondaire.

Le capital par action n’est en rien un titre de propriété, par définition même, de plus, mais bien un titre mobilier : tiens-toi au courant, car c’est carrément le B-A BA, à ce niveau, même si la plupart des pseudos « marxistes », qui n’ont jamais lu Marx, l’ignorent effectivement !

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/03/10/aux-racines-de-la-crise-le-statut-des-actions-dans-le-capital-fictif/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/03/15/aux-racines-de-la-crise-le-statut-des-actions-dans-le-capital-fictif-suite/

Luniterre

Luniterre

septembre 19, 2020 à 7:08

POST-SCRIPTUM:

Je prends toujours bien soin de parler de >>> « l’évolution des formes par lesquelles se manifeste la loi de la valeur », et non pas de la « disparition » de la dite loi, qui ne se fera qu’avec la disparition totale du travail productif humain! (Cf. Marx, Grundrisse)

D’ici là, néanmoins, elle subit donc nécessairement une évolution formelle de ses effets, dont l’accroissement irréversible de la dette et la mutation banco-centraliste sont les conséquences incontournables, faute de révolution prolétarienne.

Luniterre

Viriato

septembre 20, 2020 à 6:32

Une drôle de manière d’argumenter dans tes trois premiers paragraphes … plutôt tu confirmes ce que j’essai de te faire comprendre: la bourgeoisie n’a pas lâchée les leviers de commande et le profit (M-A-M+) est encore et pour longtemps la loi qui rige le capitalisme, les Banque Centrales sont donc une auxiliaire des intérêts généraux de l’ensemble de la bourgeoisie même s’il voudraient bien la société de Technocrates, des Experts, de Hauts fonctionnaires, bref la Société des Gestionnaires de leur régreté J. Burnham.

Car c’est bien joli de dire que les dirigeants de BCs ont donné un coup d’état et déplacé les Conseils d’Administration bourgeois, une « révolution » même pour après dire que … après tout, non, le profit et le plusvalue se portent bien et les bourgues sont bien au contrôle de la société et des entreprises.

Ton post-scriptum descend sur terre et pose les question comme il faut: il s’agit d’une tendance formelle, à laquelle tu donnes un caractère « irréversible » … jusqu’au prochain tournant, car le véritable truc irrréversible du capitalisme est la course au profit donc à l’augmentation de la plusvalue et si on liquide cette dernière, eh ben, il n’y a plus de capitalisme. Si les banques centrales participent à la stabilité relative du capitalisme tant mieux pour eux, mais dès que la situation reviedra à la normale, ce qu’on ne peut pas exclure, elle reviendront à leur fonction habituelle de regulatrices relatives du capitalisme et des preteurs.

Et cela en lisant ou en ne lisant pas les Grundisse, le Capital, ou les travaux de P. Artus. Lectures faites bien que, hélas l’âge fait son travail, un peu oubliées. Artus est intelligent, comme Martin Wolf du Financial Times, mais il reste dans le cadre du système et doit se rever un peu comme faisant parti de la Société des Gestionaires. La bourgeoisie a encore quelques têtes qui pensent dans leur intérêt.

Hélas, chez nous, c’est une terre de désolation.

Luniterre

septembre 20, 2020 à 7:50

Ton problème, camarade, comme celui de la plupart des pseudos- « marxistes » de notre époque, c’est que tu es dans la négation la plus complète possible de la dialectique !

Dans le mouvement du réel tu ne veux donc voir que l’aspect des choses qui conforte tes préjugés idéologiques, et inévitablement, c’est l’aspect du réel qui est en train de disparaître, même s’il subsiste encore.

Tu parles de « tendance » pour les aspects nouveaux, et dont l’influence sur le réel est déjà prépondérante, même si évidemment pas absolue. Mais par ce biais tu en nie donc complètement la réalité, en fait, en ne voulant prendre en compte dans ton analyse politique que les éléments déjà dominés et en train de disparaître, à court et moyen terme.

Ton aveuglement à te raccrocher à cette formule A-M-A’ pour confondre, en fait et en pratique, bénéfice commercial et plus-value, et en fin de compte, capital fictif et plus-value, est parfaitement symptomatique de cette dérive.

La solution du problème est pourtant simple, et décrite dans les articles de TML, aussi bien que dans ceux de P. Artus, et maintenant, celui de G. Bad, même si avec trois points de vue différents… Le résultat comptable est lui, néanmoins, forcément le même : si la dette est devenue irremboursable et s’accroît sans arrêt, c’est donc bien qu’il y a un déficit de plus-value, au final, dans le système, dans le cycle total du capital. Ce déficit est compensé par le capital fictif, qui n’est qu’une forme de la dette, au final, et de plus en plus importante, donc actuellement.

Le profit A-M-A’ actuel, formellement « commercial », ne comprend donc qu’une part insuffisante de plus-value réelle, issue du travail productif humain, pour renouveler et élargir le cycle de circulation du capital.

Il est, pour l’essentiel et dès son origine, au jour de la réalisation de la vente, un profit fictif, une marge fictive, qui ne crée, dès le départ, qu’un accroissement du capital fictif, et donc de la dette, au final.

C’est cette évidence, qui n’est « paradoxale » qu’en apparence, et largement expliquée dans les analyses déjà parues sur TML, que tu ne veux absolument pas voir ni comprendre, alors qu’elle s’explique très simplement par la part relative de la plus-value issue du travail productif humain, c’est à dire la valeur d’échange réellement capitalisable, et la part relative de valeur d’usage du capital fixe, part de plus en plus importante du « travail mort », qui se retrouve dans la valeur d’usage de la marchandise, néanmoins traduite en prix de marché, mais qui n’est donc plus, par définition, capitalisable en tant que valeur d’échange du travail productif humain, et constitue nécessairement une transformation de la dette en capital fictif, qui n’est donc plus entièrement réalisé dans la part relative résiduelle et insuffisante de plus-value réelle, et accroît donc le cycle de la dette.

Enfin vu ?

L’essentiel étant de comprendre la séparation qui est en train de s’opérer entre valeur d’échange et valeur d’usage, par la prépondérance de la valeur d’usage du capital fixe, à ce stade de développement des forces productives. Notion basique fort bien expliquée dans les textes de Marx, Grundrisse et autres, que tu ne lis pas, mais que les « théoriciens » de la MMT ont évidemment étudié, eux, par contre !

Pour assurer, contre le prolétariat, la mutation banco-centraliste de la fraction la plus intelligente de la classe dominante, désormais érigée en classe banco-centraliste, avec, d’ores et déjà, tous les leviers de contrôle du pouvoir économique et politique, en réalité.

Mais tu ne veux toujours pas voir…

Et tu continues à te plaindre de la gabegie, bien réelle, donc, de la pseudo- « gauche »…

Mais sans vouloir réellement y changer quoi que ce soit de fondamental…

Luniterre

Viriato

septembre 20, 2020 à 7:02

Autrement, voici la réalité sur la « robotisation »

https://www.lepoint.fr/automobile/robotisation-dans-le-monde-la-france-en-tete-de-liste-dans-l-automobile-15-07-2019-2324661_646.php

https://fr.statista.com/infographie/15793/industries-les-plus-automatisees-densite-robots-industriels-par-pays/

Je te fais remarquer que ce taux est fonction du nombre de travailleurs (qu’ils n’ont donc pas « disparus »…) et qu’en France on parle que de l’industrie automotrice, ailleurs ce taux doit être minime comme 40 ans de boulot en industrie me le montrent (jamais trouvé que des machines-outils et même semi-automatisées dans des lignes de production pleines d’ouvriers, mais une production complètement robotisée sans ouvriers, jamais du tout jamais).

Et ici

https://www.bestofrobots.fr/blog/2017/04/impact-robotisation-automatisation-france-monde-chiffres/

une projection des entreprises qui pourraient être robotisées et le taux circule autour de 50% … si les capitalos investissaient là dedans ce qui n’est pas prouvé car, figure toi, le taux de profit est déjà suffisament bas, pour qu’on augmente le Capital Fixe et qu’o diminue le seule Capital qui génére la plusvalue, la force de travail quoi.

Ceci

http://www.universitepopulairetoulouse.fr/IMG/pdf/economie-4.pdf

me semble une analyse bien plus correct des tendances du capitalisme aujourd’hui.

Luniterre

septembre 20, 2020 à 8:07

Comme je viens de te l’expliquer, ce qu’il faut comprendre, c’est l’évolution dialectique globale du système, car c’est ce qui permet de comprendre la crise actuelle, tout comme celle de 2008, et les mutations profondes qu’elles ont entrainé, aussi bien dans les infrastructures, avec le développement des Gafam, que dans les superstructures, avec la prise de prépondérance du rôle des Banques Centrales sur les États, comme sur les marchés financiers, et la vie économique, en général.

L’accroissement constant, et désormais, accéléré, de la dette mondiale, c’est simplement le marqueur irréversible et ineffaçable de cette évolution, que cela nous plaise ou non…

D’un point de vue rationnel et matérialiste dialectique, il serait donc grandement bénéfique d’en prendre conscience collectivement et d’en tirer les conséquences sociales et politiques, pour construire une alternative de transition révolutionnaire prolétarienne.

Luniterre