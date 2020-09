EN DIRECT DE MINSK: LE LENT REFLUX DE LA MARÉE BLANCHE!

Et même avec celle de dimanche dernier…

La manif blanche de ce dimanche 20 septembre peut donc paraitre bien clairsemée, mais en réalité elle est donc étalée sur une assez grande distance, du carrefour de la stèle au carrefour de dispersion, que l’on aperçoit, dans les dernières vues aériennes du cortège, entre 1h 10 et 1h 14. Elle a donc pu compter, dans l’ensemble, autour de 10 000 personnes, ce qui reste important, tout en montrant bien que le rapport de forces politiques est en train de revenir, lentement mais surement, du côté de l’Etat Bélarus et de son Président légitimement réélu, quoi qu’en disent les médias occidentaux, et comme l’a bien montré le Forum des femmes biélorusses aux arènes de Minsk, le 17 septembre dernier: